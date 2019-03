Najslabša služba: kaj preživlja moderator vsebin na družbenih omrežjih

V luči zadnjega terorističnega napada na Novi Zelandiji in njegovega predvajanja v živo prek družbenega omrežja Facebook se je razvnela debata o tem, koliko sploh Facebook in podobna družbena omrežja skrbijo za hitro brisanje spornih vsebin. V ozadju se skriva množica nesrečnih zaposlenih, ki zaradi gledanja tovrstnih vsebin trpijo tudi dosmrtne posledice.

Facebook je imel z brisanjem omenjenega posnetka polne roke dela. V 24 urah naj bi izbrisali kar milijon in pol kopij istega posnetka, ki so ga uporabniki nenehno nalagali na platformo. Veliko težavo je povzročilo tudi to, da posnetka nihče ni prijavil v prvih 12 minutah predvajanja, zato so ukrepi prišli prepočasi.

Foto: Reuters

Avstralci bi vodilne na družbenih omrežjih poslali kar v zapor

Avstralska vlada po poročanju portala Gizmodo že razmišlja o strožjih sankcijah za vodilne v podjetjih, ki se ukvarjajo z družbenimi omrežji. Sankcije bi jih doletele, če bi sodišče ugotovilo, da sporne vsebine niso začeli odstranjevati dovolj hitro. Govori se predvsem o terorističnih vsebinah, a na družbena omrežja ljudje nalagajo še marsikaj drugega. Dobro znan je slovenski primer, ko sta dve osebi v živo prek Facebooka predvajali brutalni pretep moškega, ki je pozneje zaradi poškodb umrl.

Kdo pa sploh skrbi za odstranjevanje?

Tu pridejo na vrsto ljudje, ki so najeti oziroma zaposleni za to, da ves čas pregledujejo vsebine, ki jih ljudje nalagajo na različna družbena omrežja. Prejšnji mesec se je o točno tej temi razpisal The Verge, ki je v intervjujih z nekdanjimi moderatorji vsebin pokukal v temačni svet tega poklica. Računalniški algoritmi postajajo iz dneva v dan bolj napredni, a za nekatere stvari je še vedno potrebno človeško mnenje, zato ta služba še vedno obstaja.

Ni res, da moderatorji sedijo v kleti in v tišini brskajo za spornimi vsebinami, vseeno pa je njihovo delovno okolje daleč od idealnega. Foto: Reuters

Moderatorji vsebin po lastni presoji brodijo skozi gore posnetkov, ki nikakor niso samo smešne mucke ali montaže ponesrečenih dogodkov. Imajo namreč tudi ekskluzivni vpogled v temne plati družbenih omrežij in njihovih uporabnikov, ki precej pogosto želijo objaviti naravnost grozljive stvari. Iz članka na spletnem mestu The Verge je mogoče razbrati, da so posnetki umorov in različnih oblik pobojev nekaj povsem vsakdanjega.

Čeprav delavci prestanejo nekakšno usposabljanje za moderatorje vsebin in na začetku še razmišljajo s trezno glavo, jim neprestano gledanje spornih vsebin in posnetkov teorij zarote lahko bistveno spremeni mišljenje. Nekateri naj bi tako začeli dvomiti o resničnosti znanih zgodovinskih dogodkov, kot je bil holokavst. Paranoja in strah sta prav tako del njihovega dela, nekateri naj bi si v službo zaradi "lastne varnosti" prinašali strelno orožje.

Foto: Reuters

Najhuje je to, da ti ljudje nimajo zagotovljenega svetovanja. Že delovne pogodbe jih zavezujejo k temu, da o svoji službi ne smejo govoriti z nikomer, niti z lastno družino. Grozljive stvari, ki jih vidijo med svojim delom, zato močno vplivajo na njihovo duševno zdravje. Nekateri naj bi razvili celo nekakšno obliko posttravmatske stresne motnje, ki je značilna za vojne veterane. A v nasprotju z njimi moderatorji vsebin ne dobijo veteranskega tretmaja. Podjetja, ki jih zaposlijo, po njihovem odhodu z njimi namreč prekinejo vse stike.

Kako bi se lahko lotili teh težav

Ker lahko človek soustvarja splet, nalaga svoje vsebine in deli svoje mnenje, je tudi v prihodnje mogoče pričakovati vedno več raznolikih vsebin, tudi spornih. Kot smo že zapisali, umetna inteligenca še vedno ni dovolj pametna, da bi zmogla razumeti vse, kar se nam zdi sporno in vredno izbrisa, zato bodo ljudje še naprej ostali tisti, ki bodo vsebine regulirali.

Google ima že od nekdaj velike težave s spornimi vsebinami in zato najema moderatorje. Sporne vsebine se namreč pojavljajo povsod. Foto: Reuters

Nekatere platforme, kot sta Reddit ali Wikipedia, pustijo, da njihovo vsebino pregledujejo uporabniki. Manjša podjetja pustijo svojim moderatorjem več svobode pri tem, kaj je za njih sporno. To lahko omejuje moderatorje pri večjih korporacijah, kot je Facebook. A kje točno je meja med skrivanjem občutljive in sporne vsebine ter pretirano cenzuro? Kdaj se svoboda izražanja konča? Nekateri primeri so več kot očitno sporni, pri drugih pa je verjetno potreben bolj temeljit premislek. Človek bo očitno moral še kar nekaj časa prenašati hudodelstva drugega človeka in v tišini za svojo mizico odločati, ali naj jih izbriše ali ne.