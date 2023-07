Najnaprednejši trendi: že pol leta tudi v Sloveniji

Foto: Shutterstock

Slovenski oglaševalci so po vzoru najnaprednejših oglaševalskih trendov na svetu dobili priložnost, da se, ne glede na svoje področje in velikost, pojavijo na velikih zaslonih televizije – medija, ki še vedno velja za najprestižnejšega, saj doseže največ občinstva in vzbudi največ čustev – hkrati pa si po meri ustvarijo svoje ciljno občinstvo in plačajo le za oglas, ki je stoodstotno viden izbranemu relevantnemu občinstvu. Danes je ta oblika oglaševanja pri nas omogočena že na 30 priljubljenih TV- kanalih.

Že več kot 30 zadovoljnih oglaševalcev z najrazličnejših področij Edinstven preplet prednosti digitalnega oglaševanja in dobrot televizijskega sveta, združenih v ciljanem TV-oglaševanju, je v šestih mesecih z nami preizkusilo že več kot 30 zadovoljnih oglaševalcev z najrazličnejših področij, od avtomobilizma, trgovcev, zavarovalništva in bančništva, turizma do mode in lepote ter številnih drugih. Z njihovimi dosedanjimi kampanjami smo prišli do petih ključnih ugotovitev:

#1 Tretjina oglaševalcev se s svojimi kampanjami že redno vrača k ciljanemu TV-oglaševanju

Tretjina oglaševalcev se je kljub relativno kratkem obdobju šestih mesecev že prelevila v naše redne oglaševalce, ki se z različnimi kampanjami ponovno vračajo k ciljanemu TV-oglaševanju.

#2 Preusmerjanje vseh sredstev za televizijsko oglaševanje na ciljano TV- oglaševanje

V prvih mesecih na trgu smo že pridobili prvega velikega naročnika, ki se je odločil v ciljano TV- oglaševanje vložiti vsa svoja sredstva, namenjena televizijskemu oglaševanju.

#3 Personalizirane ciljne skupine za še učinkovitejše kampanje

Naročnikom omogočamo posebno, po meri prilagojeno sodelovanje. Za enega večjih naročnikov, znanega proizvajalca prehranskih izdelkov, smo npr. posebej ustvarili novo ciljno skupino Kulinarika in mu tako omogočili še učinkovitejšo kampanjo na več TV-kanalih.

#4 Večina uporabnikov si oglas ogleda od začetka do konca

Večino oglaševalcev je navdušilo, da kljub možnosti za prevrtavanje oglasov po določeni sekundi, kar tri četrtine uporabnikov ciljan TV-oglas pogleda do konca.

#5 Oglaševalci različnih panog so uspešno izkoristili bogate možnosti targetiranja:

Oglaševalci so glede na področje svojega delovanja učinkovito uporabili targetiranje različnih ciljnih skupin. Tako so recimo trgovci in oglaševalci iz turistične panoge svoje občinstvo targetirali glede na geolokacijo, oglaševalci s področja kozmetike, mode in lepote so se osredotočili na ženske, oglaševalci s področja izobraževanja in prodajalci šolskih potrebščin na družine z otroki in družine z mladostniki, proizvajalci hrane in pijače na kulinariko, prodajalci športne opreme na družine z mladostniki, ki se zanimajo za šport, itd. Pri trgovcih se je denimo kot izjemno učinkovito izkazalo targetiranje s terminsko omejitvijo v času trajanja določene akcije ali prodaje določenega sezonskega izdelka ali storitve. Izkazalo se je torej, da lahko v prednostih ciljanega TV-oglaševanja zaradi bogatih možnosti za targetiranje različnih ciljnih skupin in sposobnosti za hitro prilagajanje ciljev, uživajo oglaševalci vseh panog in velikosti.

Ciljano TV oglaševanje tako prinaša zmagovalno kombinacijo za oglaševalce, gledalce in izdajatelje televizijskih programov. Če vas zanima več, nas kontaktirajte prek elektronskega naslova oglasevanje@tsmedia.si

