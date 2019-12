Najlepša izbira božičnih daril za pristno otroško srečo

Oglasno sporočilo

Najlepši čas leta je pred nami in vsi se veselimo prihajajočih praznikov, ki bodo polni slastnih piškotov, iskrenih nasmehov in veselih src. Obožujemo na novo zapadel sneg, razsvetljene ulice in vonj čarobnosti v zraku.

Na Študentski trgovini smo posebej za vas pripravili izbiro unikatnih daril, s katerimi boste svoje otroke, nečake in vnuke navdušili in jim zagotovili nepozabni božič. Celo tako smo se potrudili, da smo vam v duhu najbolj čarobnih praznikov na že znižane cene pripravili posebno ponudbo: za dodatni 15 % popust na koncu nakupa vpišite SIOL.

Priporočamo: v prazničnem času imamo na www.studentska-trgovina.si izjemno veliko povpraševanja, zato ne odlašajte z nakupom in si izdelke naročite čim prej. Zaloge so omejene.

Ste pripravljeni na unikatna božična darila, ki bodo narisala nasmeh na obraz in zagotovila veselje?

Ste že slišali za avtomobilček, ki kljubuje gravitaciji? Res je neverjetno - avto Graviaty s svojo vakumsko tehnologijo pleza tudi po navpičnih stenah in celo po stropu. Je izjemno vzdržljiv in ultra lahek. Predstavljajte si srečo, ko otrok odpre takšno izjemno darilo, ki zabriše meje nemogočega in predstavlja nekaj popolnoma novega?

Povsod razprodana igrača je IZJEMNO popularna, zato si jo zagotovite čim prej.

Redna cena: 39,90€ / akcijska cena: 24,90€ / božična cena: 21,17€

Kaj takega?! Dron, ki ga usmerjate z rokami? Ne hecamo se.

Visokotehnološki leteči dron je videti, kot da prihaja naravnost iz vesolja. Leti v vse smeri, med letom pa utripajo njegove barvne LED lučke. Za upravljanje ne potrebuje daljinca, saj ga usmerjate kar z rokami. Zaradi zaščitnega ohišja je zelo varen za uporabnika.

Darilo iz prihodnosti, ki zagotavlja večurno zabavo.

Promocijska cena: 24,90€ / božična cena: 21,17€

Darilo za vašega otroka in vas! Retro igralna konzola FirstGen vsebuje več kot 600 legendarnih igric iz vaše mladosti. Samo povežete jo na televizor in igranje kvalitetnih iger se lahko začne. Večurna zabava in družinsko druženje sta zagotovljena - tako boste prebudili lepe spomine in hkrati ustvarili nove.

Redna cena: 34,90€ / akcijska cena: 24,90€ / božična cena: 21,17€

Iščete darilo, ki bo otroka neizmerno razveselilo, hkrati pa prebudilo tudi njegovo kreativnost in logično razmišljanje? Potem iščete izjemno didaktično igračo Iceful, ki združi prijetno s koristnim. DIY smrekico ali snežaka namestite na vrata ali zid in pustite otroku, da ju okrasi s priloženimi dodatki. Naslednje leto se lahko spet lotite postavljanja od začetka in opazujete, kako bo vaš otrok krasil leto kasneje.

Neverjetno veselje in navdušenje sta zagotovljena!

Promocijska cena: 19,90€ / božična cena: 16,92€

