Najboljši triki in skrivnosti, ki jih ne poznate o svojem mobilnem telefonu

Mobilni telefoni so postali nepogrešljivi del našega vsakdana. Uporabljamo jih za komunikacijo, brskanje po spletu, spremljanje novic in še mnogo drugega. A kljub temu, da mobilne telefone uporabljamo vsak dan, se velikokrat zgodi, da ne poznamo vseh funkcij, ki jih ponujajo. V tem članku bomo razkrili nekaj trikov in skrivnosti, ki jih morda še ne poznate.

Privoščite si uporabo mobilnega telefona v enem najboljših omrežij na svetu

Da bo vaš mobilni telefon deloval kar najbolje, je seveda pomembno dobro poznavanje mobilnega telefona, pri čemer so še kako koristni številni triki, ki lahko izboljšajo vaše zadovoljstvo s telefonom in jih opisujemo v nadaljevanju članka.

Foto: Shutterstock

Nikar ne dovolite, da bi vašo uporabniško izkušnjo kazilo slabo omrežje.

Pri Telemachu lahko izbirate med mobilnimi paketi VEČ, ki jih lahko ob sklenitvi dobite tudi že samo za en evro na mesec. Preverite ponudbo.

Nadležna obvestila

Tudi vi neprestano prejemate obvestila na mobilnem telefonu, ki jih ne želite? V nastavitvah lahko označite, katerim aplikacijam dovoljujete pošiljanje obvestil in katerim ne. Dodatno, če si želite, da se tudi tista obvestila, ki jih želite prejemati, ne bi videla na vašem zaklenjenem zaslonu in jih tako ne bi videle tretje osebe, lahko v nastavitvah tudi vklopite funkcijo skrivanja obvestil. Tako vas bo telefon sicer opozoril na novo prejeto obvestilo, a se to na zaslonu ne bo prikazalo niti delno, dokler ga ne boste odklenili.

Foto: Shutterstock

Večopravilnost na mobilnem telefonu

Ne samo računalnik, tudi pametni mobilni telefon se lahko uporablja tako, da imate na zaslonu hkrati odprti dve aplikaciji. To vam bo še posebej prav prišlo, če mobilni telefon uporabljate tudi za delo. Ob uporabi več aplikacij hkrati imate lahko na primer hkrati odprto elektronsko pošto in aplikacijo za urejanje dokumentov, kar vam bo omogočilo hitrejše in bolj učinkovito delo.

Podaljšajte vzdržljivost baterije

Če imate svoj mobilni telefon kar naprej v rokah, je velika verjetnost, da se mu baterija prazni hitreje, kot bi si želeli. Ostaja nekaj načinov, kako lahko zagotovite, da bo baterija med posameznimi polnjenji zdržala dlje. En trik je zmanjšanje svetlosti zaslona vašega mobilnega telefona. S tem trikom lahko prihranite nekaj energije in podaljšate avtonomijo baterije.

Poleg tega lahko izklopite tudi funkcije, ki jih trenutno ne potrebujete, kot so Bluetooth, Wi-Fi in GPS. Vklopljena mobilna dostopna točka vam bo porabila precejšen del energije. Naslednji trik je, da nastavite čas, po katerem se bo vaš mobilni telefon samodejno ugasnil, na primer takrat, ko greste spat.

Foto: Shutterstock

Ko pa se baterija vseeno izprazni, vi pa še vedno potrebujete mobilni telefon, je tukaj funkcija hitrega polnjenja. Če želite hitro napolniti baterijo svojega mobilnega telefona, morate uporabiti pravi polnilnik, ki ima praviloma tudi hitrejšo moč polnjenja. Poleg tega je priporočljivo, da telefona med polnjenjem ne uporabljate, saj to lahko podaljša čas polnjenja. Za najhitrejše polnjenje pa vklopite še možnost letalskega načina. Tako bo telefon kar najmanj obremenjen in se bo posledično tudi hitreje napolnil.

Vse, kar morate vedeti o uporabi mobilnih telefonov za ustvarjanje neverjetnih fotografij in videoposnetkov

Se je tudi vam že zgodilo, da ko ste hoteli z mobilnim fotoaparatom ovekovečiti trenutek, je minil, še preden se je vaš telefon odzval na vašo zahtevo? Da se vam to ne bi več dogajalo, je tu trik, s katerim boste pri fotografiranju pospešili odzivnost mobilnega telefona. Namesto da bi za zajem fotografije pritisnili na zaslon mobilnega telefona, uporabite gumb za glasnost, ki ga najdete na strani aparata. Ta namreč deluje kot sprožilec in vam omogoča, da zajamete trenutek brez zamika.

Da boste najlepše trenutek lahko delili s svetom, jih delite v enem najboljših omrežij na svetu.

Foto: Shutterstock

Mobilni telefoni danes ponujajo vrhunsko kamero, a za dobre fotografije je smiselno uporabiti še nekaj nasvetov. Ključnega pomena je pravi svetlobni vir. Če želite narediti dobro fotografijo, potrebujete dobro svetlobo. Namesto da uporabite bliskavico na svojem mobilnem telefonu, raje uporabite naravno svetlobo, ki daje fotografijam naravnejši videz.

Obstaja veliko različnih aplikacij za fotografiranje in urejanje, ki so namenjene izboljšanju kakovosti fotografij in videoposnetkov. Omogočajo vam uporabo različnih filtrov in učinkov ter urejanje posnetkov. Preizkusite jih.

Za še boljše učinke lahko uporabite tudi različne pripomočke za fotografiranje z mobilnim telefonom, kot so zunanji objektivi in stojala za telefone, s katerimi bo kamera na vašem telefonu bolj stabilna, snemanje enostavnejše, fotografije in posnetki pa še bolj profesionalni.

Mobilni telefoni imajo veliko funkcij, ki jih je treba le spoznati. Tako boste izboljšali svojo uporabniško izkušnjo in bolje izkoristili svoj mobilni telefon.

Pri Telemachu lahko izbirate med mobilnimi paketi VEČ, ki jih lahko ob sklenitvi dobite tudi že samo za en evro na mesec. Preverite ponudbo.

