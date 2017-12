Najbolj osupljive, šokantne in zanimive fotografije leta 2017

Fotoreporterji mednarodne tiskovne agencije Reuters v vseh kotičkih sveta vsako leto ustvarijo na tisoče presunljivih fotografij, najboljše med njimi pa Reuters objavi tudi na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, kjer agenciji sledi 1,3 milijona ljudi. Ob koncu leta so pri Reutersu izbor dodatno zožili in objavili nekaj deset svojih najzanimivejših fotografij, ki so nastale v letu 2017.