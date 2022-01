Najbogatejši Zemljan najstniku ponuja denar, da utihne

Najbogatejši Zemljan, vrednost premoženja Elona Muska je po včerajšnjem strmem padcu cene delnic Tesle ocenjena na nekaj manj kot 220 milijard dolarjev, je Jacku Sweeneyju na Twitterju pred dnevi poslal zasebno sporočilo, v katerem je zapisal, da mu njegov profil @ElonJet, ki sledi Muskovim poletom, ni všeč.

"Nisem ljubitelj ideje, da bi me ustrelil kakšen norec," je najstniku pojasnil Musk in mu obljubil 5.000 dolarjev (okrog 4.500 evrov), če mu preneha slediti s profilom na Twitterju.

Landed in Austin, Texas, US. Apx. flt. time 6 Hours : 21 Mins. pic.twitter.com/H24sU7e0Jl — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 25, 2022

Sweeney je Musku odgovoril z vprašanjem, ali morda obstaja kakšna možnost, da bi najbogatejši človek na svetu ponudbo povečal na 50 tisoč dolarjev. "Prav bi mi prišlo na faksu in lahko bi si kupil avto, morda celo model 3 (proizvajalca Tesla, katerega šef je prav Musk, op. p.)." Kasneje je odgovoril, da ne potrebuje denarja in da bo profil umaknil, če ga Musk vzame na prakso v eno od svojih podjetij.

Elon Musk se na najstnikovo prošnjo še ni odzval. Nekateri uporabniki spletnega foruma Reddit, na katerem je izmenjava sporočil med Muskom in Sweneyjem sprožila precej razprav, menijo, da je Musk ravnal pravilno. Če se ukloni enkrat, bo priložnost za hiter zaslužek zagotovo zaslutil še kdo drug in zahteval še več, predvidevajo. Sweeney informacije o poletih zasebnih letal namreč črpa iz vsem dostopnih javnih podatkovnih baz.

Fotografija, ki si jo je Barbra Streisand prizadevala skriti pred javnostjo, je danes javna in za uporabo na voljo vsem. Foto: Wikimedia Commons

Javni diskurz o komunikaciji med superbogatašem in študentom prvega letnika fakultete je na spletu povzročil tako imenovani učinek Barbre Streisand. Ameriška pevka in igralka je leta 2003 tožila paparaca, ki je njeno domovanje v Malibuju fotografiral iz zraka. Njena prizadevanja za umik fotografij iz javnosti so imela nasprotni učinek, saj je javnost začelo zelo zanimati, kaj poskuša skriti. Fotografije je zaradi tega videlo ogromno ljudi, danes so celo objavljene pod licenco Creative Commons, kar pomeni, da jih lahko uporablja, reproducira in spreminja vsak.



Podobno se zdaj dogaja Musku. V enem tednu, odkar je razkril, da ga sledenje njegovim poletom moti, se je število sledilcev profila @ElonJet povečalo za skoraj 50 odstotkov.

Na svojih profilih na Twitterju Jack Sweeney med drugim sledi tudi poletom Billa Gatesa, Jeffa Bezosa, Muskovega podjetja SpaceX, podjetja Virgin Galactic ter različnih igralcev, pevcev in drugih estradnikov.

Kylie Jenner's Jet Landed in Camarillo, California, US. Apx. flt. time 1 Hour : 16 Mins. pic.twitter.com/uVMBdsrna6 — Celebrity Jets (@CelebJets) January 27, 2022

N758PB Landed in Burbank, California, US. Apx. flt. time 1 Hour : 47 Mins. pic.twitter.com/UkNOOKHe5h — Jeff Bezos' Jets (@BezosJets) January 24, 2022