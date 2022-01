Nadgradite svoje življenje z inovativnim projektorjem Samsung Freestyle

Oglasno sporočilo

Zamislite si projektor, ki je izjemno lahek in majhen, napaja ga baterija, za predvajanje zvoka pa ne potrebuje zunanjih zvočnikov. Zamislite si projektor, ki sam poskrbi za izravnavo in ostrenje ter barve slike prilagaja ozadju, na katero projicira. Zamislite si projektor, ki ga lahko povežete z drugimi napravami in ga upravljate kar glasovno. Tudi pri podjetju Samsung so si zamislili takšen projektor, in imenuje se The Freestyle .

Za lažje izpolnjevanje vaših novoletnih zaobljub

Freestyle je inovativni prenosni projektor, ki je bil takoj po novem letu predstavljen na sejmu CES 2022. Ponaša se z izjemno elegantno obliko in peresno lahkostjo, saj tehta le 830 gramov. Zagotavlja veliko zabave, ne glede na to, kje se nahajate. Njegova uporaba presega zgolj zabavo. Lahko vam je v pomoč pri izpolnjevanju novoletnih zaobljub.

Ste se odločili, da boste bolj aktivni? S projektorjem Freestyle lahko katerikoli prostor v svojem domu hitro spremenite v telovadnico. Samo postavite ga na primerno steno in že lahko projicirate naslednjo vadbo. Je bila vaša odločitev, da se naučite kuhati svoje najljubše jedi? Projektor Freestyle namestite na kuhinjski pult in na steni v kuhinji zaživi vaš priljubljeni kuharski mojster z nasveti. Ste si obljubili, da se boste naučili nekaj novega? Tudi pri tem vam lahko pomaga Freestyle. Prenesite ga v delovno sobo, postavite zraven sebe in na steno projicirate tečaj programiranja, pletenja ali japonščine, ali karkoli pač vas veseli in zanima.

Enostaven za uporabo in pripravljen na vse podlage

Projektor Freestyle zagotavlja popolno uporabniško izkušnjo. Na uporabo je pripravljen v zgolj treh preprostih korakih − postaviš, priključiš in poiščeš površino za projekcijo. Preostalo nato naredi aparat sam, saj se ponaša s popolnimi funkcijami samodejnega izenačevanja (auto-keystone) in samodejnega izravnavanja (auto-level). Funkcije omogočajo napravi, da samodejno prilagodi sliko katerikoli površini pod katerimkoli kotom in s tem zagotavlja popolnoma sorazmerno sliko. Poleg tega funkcija samodejnega ostrenja (auto-focus) omogoča, da Freestyle prikaže kristalno čisto sliko na katerikoli površini, pod katerimkoli kotom, vse do velikosti 254 cm (100").

Pri uporabi ne potrebujete zunanjih zvočnikov, saj je Freestyle opremljen z izjemnim zvočnikom, ki nudi 360-stopinjski prostorski zvok za izjemen užitek v zvočni izkušnji kinematografske kakovosti, ne glede na to, kje se nahajate. Zvočnik lahko uporabljate tudi za predvajanje glasbe brez projekcije. Ko ga ne uporabljate za predvajanje vsebine, pa se lahko spremeni v napravo za ambientalno razsvetljavo zahvaljujoč prosojnemu pokrovčku leče.

Freestyle ponuja tudi funkcije Smart TV, ki so na voljo na pametnih televizorjih Samsung, z vgrajenimi storitvami predvajanja ter funkcijami zrcaljenja in predvajanja, ki so združljive z mobilnimi napravami Android in iOS. To je prvi prenosni projektor v industriji, ki ima certifikat največjih svetovnih partnerjev OTT in strankam zagotavlja najboljšo izkušnjo gledanja vsebin. Je tudi prvi projektor, ki vključuje glasovno upravljanje na daljavo, kar uporabnikom omogoča, da pri prostoročni uporabi naprave izberejo svoje najljubše glasovne pomočnike.

Prednaročite ga in prejmite še dve izjemni darili

Projektor Freestyle je zdaj na voljo v Sloveniji za prednaročila po priporočeni maloprodajni ceni 1.009,00 evrov, za darilo pa brezplačno prejmete še zaščitni etui, kamor ga boste varno pospravili, in tablico Galaxy Tab A8 3+32 GB Wi-Fi (do razprodaje zalog). Dodatne informacije o prednaročilu najdete na tej povezavi. Za več informacij o sami napravi obiščite www.samsung.com.





Naročnik oglasnega sporočila je MILLENIUM PROMOCIJA D.O.O.