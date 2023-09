Nabiralci gob, pozor: širijo se smrtno nevarni nasveti

Kot gobe po dežju so se pred tradicionalnim začetkom gobarske sezone začeli pojavljati novi priročniki za prepoznavanje in nabiranje gob, pod katerimi niso podpisani strokovnjaki za mikologijo, temveč nastajajo pod taktirko neznanih avtorjev, ki želijo z njimi na hitro zaslužiti. V resnici jih piše slovito orodje umetne inteligence ChatGPT, ki pa še zdaleč ni nezmotljivo in lahko določeno gobo poimenuje tudi drugače, kar pa je za bralca tovrstnih priročnikov lahko usodno.

Več velikih spletnih knjigarn, kot sta Amazon ali Barnes & Noble, je v zadnjih mesecih v ponudbo e-knjig uvrstilo nove gobarske priročnike, ki pa so zaradi določenih nenavadnih dejavnikov pritegnili pozornost spletnih mikoloških skupnosti.

Amazon je nekatere sporne gobarske priročnike, na primer tega na fotografiji, že umaknil iz ponudbe e-knjig. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Prvi rdeči klicaj, ki je opozarjal, da se dogaja nekaj sumljivega, je bila neverjetna hitrost, s katero so avtorji in avtorice objavljali priročnike. Kecia Abbott, na primer, je v samo dveh dneh, 24. in 25. julija, objavila in v prodajo poslala kar devet različnih knjig o prepoznavanju, nabiranju in vzgajanju užitnih vrst gob.

Gre za avtorico, ki zunaj določenih spletnih knjigarn sploh ne obstaja. Enako velja za Edwina Smitha, ki je na Amazonu v dveh dneh objavil dva priročnika o prepoznavanju in vzgajanju gob. To sta zgolj dva primera, podobnih je še več, obenem pa se pojavljajo vse pogosteje.

Knjige, ki jih avtorji ustvarjajo s pomočjo orodja umetne inteligence ChatGPT, so od začetka leta 2023 dobesedno preplavile spletne knjigarne. Večina jih ima zelo splošno vsebino, nastajajo pa kot po tekočem traku in brez bistvenega preverjanja kakovosti oziroma pravilnosti podatkov, saj želijo avtorji z minimalnim vložkom časa in napora z njimi iztržiti kar se da veliko. Foto: Shutterstock

Drugi pokazatelj, da je nekaj zelo narobe, je bila vsebina priročnikov. Ne le, da so tako rekoč vse knjige napisane po istem kopitu, določeni podatki so pri klasifikaciji gob preprosto preveč splošni, preveč površni ali pa celo povsem napačni, na kar so med drugim opozorili v mikološki skupnosti na največjem spletnem forumu Reddit in pri newyorški mikološki zvezi. Ta je Amazon tudi pozvala, naj iz spletne trgovine umakne določene sporne e-knjige, saj lahko s tem dobesedno neposredno odloča o življenju ali smrti.

🚨: PSA Alert!

🔗: link in bio@Amazon and other retail outlets have been inundated with AI foraging and identification books.



Please only buy books of known authors and foragers, it can literally mean life or death. pic.twitter.com/FSqQLDhh42 — newyorkmyc (@newyorkmyc) August 27, 2023

Ob določenih fotografijah gob v e-knjigah so tudi imena drugih gob, v nekaterih primerih takšnih, ki so si med sabo precej podobne, kar je lahko v primeru zamenjave užitne gobe s strupeno - to se tudi v Sloveniji sploh ne dogaja tako redko - smrtno nevarno.

Pregled povzetkov knjig oziroma opisov z orodji za ugotavljanje, ali gre v resnici za delo pisatelja v senci, ta pisatelj pa je bilo orodje umetne inteligence ChatGPT oziroma njegovi derivati, razkriva, da to skoraj zagotovo drži. Analitično orodje ZeroGPT, s katerim smo pregledali več povzetkov gobarskih priročnikov, je za vse z veliko oziroma v nekaterih primerih celo s stoodstotno verjetnostjo potrdil, da jih je napisal oziroma pri ustvarjanju sodeloval ChatGPT.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

ChatGPT je spletni klepetalnik in ena najbolj prepoznavnih implementacij umetnointeligenčnega modela GPT, ki ga razvija podjetje Open AI. Glede na širino tem, o katerih lahko razpravlja, in nabor zahtev, ki jih lahko izpolni ob ustrezno oblikovani prošnji človeškega sogovornika, mu kljub naglemu razvoju tekmecev trenutno najverjetneje še vedno ni para. Na milijone uporabnikov po vsem svetu od konca novembra lani, ko je organizacija Open AI, ki se ukvarja z razvojem zelo naprednih jezikovnih modelov, izdala ChatGPT, namreč še vedno ugotavlja razsežnosti vsega, kar zmore klepetalnik.



ChatGPT se je kmalu po izidu prve različice začel uveljavljati kot orodje za zbiranje in obdelavo podatkov, programiranje, (kreativno) pisanje besedil, umetniško ustvarjanje, odgovarjanje na preprosta in zapletena vprašanja in še bi lahko naštevali, v zadnji različici pa v določenih scenarijih hodi že po meji razlikovanja med računalniškim in človeškim. Omejitve njegove ustrežljivosti do sogovornikov so sicer nekako postavljene pri ideološkem opredeljevanju in vprašanjih oziroma zahtevah, ki segajo onkraj meja zakonitega. ChatGPT tudi ni vsemogočen in se marsikdaj zmoti, zato je pri uporabi klepetalnika kot vira podatkov pogosto nujno preverjanje njihove verodostojnosti pri drugih virih.

Avtorji, samooklicani strokovnjaki s področja zdravja in prehrane, v resnici ne obstajajo

Omenili smo že Edwina Smitha in Kecio Abbott, izjemno učinkovito fantomsko avtorico kar devetih knjig o gobah, ki so v samo dveh dneh za nameček izšle v različnih jezikih, toda obstaja jih še več.

Spletni portal 404 Media je tako opozoril še na priročnike Jasona Conesa. Ta je glede na opis v spletni trgovini Amazon zelo poznan strokovnjak za zdravje in prehrano, ki pa je v manj kot letu dni domnevno napisal in začel prodajati kar 26 knjig z nasveti, od tega vse razen ene po tem, ko je izšel ChatGPT. Jason Cones zunaj Amazona tako rekoč ne obstaja - na spletu nismo našli niti ene omembe strokovnjaka za zdravje in prehrano s tem imenom.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Portal 404 Media sicer še piše, da obstaja zelo velika verjetnost, da moški na fotografiji, ki naj bi bil Jason Cones, sploh ni resnična oseba, temveč je bila fotografija ustvarjena z umetnointeligenčnim orodjem, kot je This Person Does Not Exist.

Amazon je iz ponudbe pred dnevi sicer odstranil tudi priročnik za pripravo gob v kuhinji, ki naj bi ga napisala dr. Kimberly Thorpe.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre še za eno fantomsko avtorico, domnevno veliko strokovnjakinjo za prehrano, ki je od aprila do avgusta letos objavila in začela prodajati kar 37 knjig. Google razen na Amazonu sicer ne najde nobenega podatka o dr. Kimberly Thorpe, ki bi potrjeval navedbe o njenem ozadju na Amazonu.

"Za prepoznavanje gob je potrebna kilometrina"



"Tudi sam dvomim o kakovosti omenjenih e-knjig o prepoznavanju gob, saj so izdelane na hitro in brez osnovnega znanja o gobah," je za Siol.net povedal Slavko Šerod, predsednik Gobarskega društva Lisička Maribor.



Opozoril je, da se je na trgu v zadnjem obdobju ob problematičnih e-knjigah pojavilo tudi veliko programov oziroma aplikacij za prepoznavo gob, ki temeljijo na prepoznavanju fotografij iz različnih priročnikov. Po njegovem mnenju rezultati takšnega prepoznavanja niso dobri, saj tudi fotografije gob v priročnikih pogosto niso najbolj kakovostne.



Amanita phalloides ali zelena mušnica, ena najbolj strupenih gob v Sloveniji in Evropi. Foto: Shutterstock

"V Mikološki zvezi Slovenije izvajamo neformalna izobraževanja o gobah, kjer poudarjamo značilnosti posameznih rodov in vrst. Za učenje o gobah je najbolje, da jih čim večkrat vidite v naravnem okolju. Za prepoznavanje je zato potrebna kilometrina. V gobarskih društvih Slovenije se izvajajo gobarske ekskurzije v različnih letnih časih in tako lahko posamezniki spoznajo gobe čez vse leto," je dejal Šerod.



Poudaril je še, da je za poglobljeno proučevanje gob smiselno pridobiti strokovno literaturo in tudi mikroskop, saj se vrste gob določajo na osnovi makroskopskih in mikroskopskih znakov. "Obstaja več vrst strokovne literature, tudi na osnovi dihotomnih ključev, ki vas vodijo po značilnostih določenega gobjega rodu," je pojasnil.



V Evropi obstaja kar nekaj strokovnih referenc, je še dejal Šerod in posebej omenil naslednje: Flora agaricina neerlandica, Funga Nordica in The Corticiaceae of North Europe. Dodal je, da so dober strokovni vir za prepoznavanje gob tudi nekateri novejši slikovni priročniki, kot je Fungi of Temperate Europe.