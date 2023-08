Na slovenski trg je prišel Xiaomi Pad 6

Foto: Xiaomi

Xiaomi Pad 6, izdelan kot učinkovita delovna postaja za današnje večopravilne profesionalce, ima 11-palčni zaslon WQHD+ (2880 x 1800)1 s 309 ppi, ki zagotavlja ostre in jasne slike. Medtem pa njegova mobilna platforma Snapdragon® 870 zagotavlja visoko zmogljivost ves delovni dan. Izjemna energetska učinkovitost in velika baterija 8840 mAh (tipično) omogočata profesionalcem hitro preklapljanje med odprtimi aplikacijami za hiter odziv na različne zahteve med delovnim časom.

Zasnovan za izboljšanje produktivnosti

Ta visokozmogljiva tablica, polna praktičnih funkcij, je izdelana tako, da predvidi in zadovolji potrebe zaposlenih strokovnjakov. To dosega s programsko opremo MIUI for Pad – ekskluzivnim mobilnim uporabniškim vmesnikom –, nadgrajenim Xiaomi Smart Pen (2. generacija) in tipkovnico Xiaomi Pad 6,2 ki neopazno izboljša splošno produktivnost. Xiaomi Smart Pen (2. generacija)2 še bolj olajša ustvarjanje zapiskov, zajemanje posnetka zaslona ali uporabo funkcije risanja za ponazoritev ustvarjalnih idej. Priročni gumbi na Xiaomi Smart Pen (2. generacija) vam omogočajo, da hitro posnamete posnetek zaslona ali hitro preklapljate med pisanjem, slikanjem in barvnimi funkcijami, kadarkoli je to potrebno, v aplikaciji Notes. Še več, večja gostota slikovnih pik na zaslonu zagotavlja lažje branje majhnih velikosti pisave, tako da si lahko na zaslonu ogledate še več vsebine in zagotovite manj drsenja.

Xiaomi Pad 6 tipkovnica Foto: Xiaomi

Pri uporabi s tipkovnico Xiaomi Pad 6 je funkcionalnost še povečana, vmesnik pa je prilagodljiv, tako da lahko uporabniki ustvarijo prilagojene bližnjice. Za videoklice ima Xiaomi Pad 6 osredotočeno ultraširoko sprednjo kamero s funkcijo FocusFrame, ki samodejno prilagodi kamero, da je uporabnik jasno na sredini posnetka.3 Štirje mikrofoni tablice natančno zajamejo uporabnikov glas in znatno zmanjšajo ozadje hrupa tudi na prometnih lokacijah, kot so delovni prostori odprtega tipa, kavarne in letališča. Xiaomi Pad 6 ima tudi vgrajen vmesnik USB 3.2 Gen 1, ki se povezuje z drugimi napravami za hiter prenos podatkov in podpira izhodni videosignal do ločljivosti 4K pri 60 Hz, kar zagotovo zadovolji vse potrebe večopravilnega dela.4

Zasnovan za delo in zabavo, podnevi in ponoči

Xiaomi Smart Pen Foto: Xiaomi Xiaomi Pad 6 je zasnovan za različne dejavnosti – zabavo na družabnih omrežjih, gledanje videoposnetkov ali igranje iger, ima podporo za Dolby Vision® za neverjetno živo vizualno izkušnjo. Ponuja 99-odstotni barvni razpon DCI-P3 za 1,07 milijarde barv (v skladu s standardom CIE 2015) za svetle in prepričljive slike, hitrost osveževanja zaslona pa je do 144 Hz5, kar zagotavlja tekočo igralno izkušnjo. Low Blue Light s certifikatom TÜV Rheinland zagotavlja ure gledanja z zmanjšano utrujenostjo oči.

S podporo za Dolby Atmos® in Hi-Res Audio je Xiaomi Pad 6 opremljen s štirimi zvočniki, ki pokrivajo širok spekter zvokov (od močnih basov do visokih tonov), kar uporabniku omogoča, da se potopi v glasbeno izkušnjo poslušanja različnih vsebin (celo rok koncertov ali oper).

Vaš tanek in moderen spremljevalec za vse naloge

Foto: Xiaomi Ne glede na to, ali ste zjutraj na poti v službo, hitite čez mesto na sestanek, se odpravljate na poslovno potovanje ali se vkrcate na letalo za eksotične počitnice, je Xiaomi Pad 6 idealen vsakodnevni spremljevalec v vaši torbi, pripravljen za delo kjerkoli in kadarkoli.

Tanek, lahek in vzdržljiv, Xiaomi Pad 6 ima enodelno zasnovo iz aluminijeve zlitine s 6,51-milimetrskim okvirjem in tehta samo 490 g, zato je priročen za uporabo, kamorkoli greste6.

Xiaomi Pad 6 ima privlačen videz, tako kot vodilna serija Xiaomi 13.

Cene in dostopnost: Ob nakupu Xiaomi Pad 6 od 7. avgusta kupci prejmejo v dar tipkovnico. Naprava je na voljo v dveh različicah pomnilnika po naslednjih cenah: 6GB + 128GB za 379 evrov in 8GB + 128GB za 419 evrov. Za več informacij obiščite: https://xiaomislovenia.com/xiaomi-pad-6/.

1 Velikost zaslona Xiaomi Pad 6 je približno 11 palcev (inčev) v pravokotniku, merjeno diagonalno. Dejanska vidna površina je manjša zaradi zasnove z ukrivljenimi vogali in meritve med posameznimi izdelki se lahko razlikujejo.

2 Xiaomi Smart Pen (2. generacija) in Xiaomi Pad 6 tipkovnica se prodajata ločeno. Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na regijo.

3 Funkcije konferenčnih orodij so na voljo samo v aplikacijah Messenger, WhatsApp, WhatsApp Business, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams.

4 Videoizhod 4K 60 Hz je uporaben samo z zunanjimi zaslonskimi napravami, ki podpirajo DisplayPort, in povezovalnim kablom ali adapterjem, ki podpira videoizhod 4K 60 Hz. Zunanje prikazovalne naprave morajo podpirati tudi predvajanje videa 4K 60Hz, izhodni videosignal pa mora biti v ločljivosti 4K pri 60Hz.

5 Hitrost osveževanja bo na Xiaomi Pad 6 samodejno prilagojena na 30/48/50/60/90/120/144 Hz, odvisno od dejanske situacije. Uporabniki lahko tudi ročno nastavijo frekvenco osveževanja na 60/90/144Hz.

6 Dejanske mere med posameznimi izdelki se lahko razlikujejo. Vse specifikacije veljajo za dejanski izdelek.