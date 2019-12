Na obletnico slovenske tragedije so načrtno zrušili letalo #video

Primarni eksperiment, zaradi katerega so Američani namenoma strmoglavili potniško letalo, ni uspel, se je pa kasneje izkazalo, da so zaradi simulirane nesreče vendarle pridobili uporabne povratne informacije za izboljšanje varnosti potnikov.

FAA, ameriška zvezna uprava za letalski promet, je v začetku 80. let prejšnjega stoletja iskala rešitev za zmanjšanje razsežnosti požarov v primerih letalskih nesreč, pri katerih bi prišlo do poškodb rezervoarja za gorivo in posledičnega vnetja goriva.

V sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo Nasa in podjetjem General Electric, ki proizvaja letalske reaktivne motorje, so razvili dodatek za gorivo, ki bi omejil nastajanje zelo vnetljivih hlapov kerozina.

Ameriška zvezna uprava za letalski promet je iskala načine, kako se v primeru letalskih nesreč izogniti silovitemu ognju, ki je bil v preteklosti pogost krivec za še več smrtnih žrtev. Eden takšnih primerov je bila grozovita katastrofa na Kanarskih otokih leta 1977, ki velja za najhujšo letalsko nesrečo vseh časov. 27. marca 1977 sta na letališču Los Rodeos na Kanarskih otokih v zelo gosti megli trčili potniški letali tipa boeing 747. Pilot letala nizozemske družbe KLM je poskusil vzleteti brez dovoljenja in takoj po vzletu z zadnjim delom letala pri hitrosti 260 kilometrov na uro trčil v trup boeinga 747 ameriške družbe Pan Am. Na prvem letalu preživelih ni bilo, na drugem je umrlo 335 potnikov in članov posadke, preživelo jih je 61. Nesreča je skupaj vzela 583 življenj. Ob megli je bila glavni razlog za trčenje slaba komunikacija med kontrolnim stolpom in posadkama obeh letal. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Mešanica se je v laboratorijskih preizkusih in večjih simulacijah izkazala za učinkovito, a FAA bi dodatku za gorivo blagoslov za serijsko proizvodnji podelila šele, če bi se dobro odrezal v resničnem scenariju letalske nesreče. Odločili so se, da jo bodo uprizorili.

Naredili so največje letalo na daljinsko upravljanje na svetu

Ames Research Center, eno najbolj znanih raziskovalnih središč vesoljske agencije Nasa, je na pravo letalsko nesrečo nato štiri leta pripravljal potniško letalo boeing 720, ki ga je FAA leta 1960 kupila za urjenje civilnih pilotov. Boeing 720, ki lahko sprejme 149 potnikov, so predelali tako, da ga je bilo kot modelarsko letalo mogoče upravljati na daljavo.

Odsluženi boeing 720 na daljinsko upravljanje se je kasnejši točki trka pred pravo "nesrečo" zelo tesno približal med kar 69 poskusnimi preleti. Foto: NASA

1. decembra 1984, po štirinajstih testnih poletih in kar 69 zelo tesnih približanjih pristajalni stezi, je boeing 720 skupaj s 113 plastičnimi lutkami, ki so simulirale potnike iz mesa in krvi, treščil na puščavska tla tik pred pristajalno stezo in s potniško kabino zaplužil med betonske stebre, ki so preluknjali njegova krila.

Čeprav namerni ponesrečen pristanek ni bil najbolj "čist", saj se je letalo tal dotaknilo postrani, je upravljavcu letala vseeno uspelo zadeti ozek prostor med betonskimi stebri, ki so preluknjali rezervoarje za gorivo. Foto: NASA

V krilih je bilo več kot 30 ton letalskega goriva, ki se je vnelo skoraj nemudoma in v nasprotju s pričakovanji ustvarilo velikansko ognjeno kroglo, kar je pomenilo, da dodatek za zmanjšanje volumna hlapov goriva ni bil učinkovit.

Dežurna gasilska brigada se je s plameni mučila več kot eno uro. Foto: NASA

Z vidika uporabnosti dodatka za preprečevanje velikih požarov zaradi uhajanja letalskega goriva je bilo načrtno strmoglavljenje letala polomija. Vse sicer ni bilo zaman, saj je FAA pridobila ogromno uporabnih podatkov za izboljšanje varnosti v potniški kabini in možnosti za preživetje potnikov v primeru letalske nesreče.

Pri Nasi in FAA so kasneje ocenili, da bi namerno strmoglavljene letala preživelo od 23 do 25 odstotkov od 113 potnikov, če bi bili ti pravi ljudje, ne plastične lutke. Foto: NASA

Namerno uničeni boeing 720 je bil tako med drugim glavni vzrok za standardizacijo ognjevarnih prevlek za potniške sedeže in mehansko pritrjene svetlobne talne označbe, ki v primeru širjenja dima v kabini potnike usmerjajo do zasilnih izhodov.

Še enega boeinga je kasneje namerno zrušil Discovery Channel



27. aprila 2012 je v mehiški puščavi na podoben način strmoglavil boeing 727. Šlo je za študijo možnosti preživetja potnikov, ki jo je organiziral Discovery Channel in o njej posnel dokumentarni film. Oglejte si trenutek uničenja letala:





