Na Hrvaškem ujeli enega najbolj iskanih internetnih kriminalcev zadnjih let

Hrvaški kriminalisti so prijeli 19-letnega lastnika spletne strani Webstresser.org, prek katere so uporabniki lahko naročili tako imenovani kibernetski napad DDoS, ki računalniški sistem žrtve poplavi z zahtevki po podatkih in ga na ta način onesposobi. Prek Webstresserja je bilo do zdaj po vsem svetu izvedenih več milijonov kibernetskih napadov.

Identiteta hrvaškega 19-letnika, ki je upravljal spletno stran webstresser.org, je za zdaj neznana, ni pa bil edini, ki je prek spletne strani ponujal izvedbo kibernetskih napadov. Foto: Thinkstock

V akciji proti posameznikom, ki so ponujali storitev kibernetskih napadov DDoS prek spletne strani Webstresser, so sodelovali tudi Europol in državni organi v več drugih državah. Med drugim so aretirali tudi osumljence v Srbiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Kanadi, Italiji in Hongkongu, je poročal Večernji list.

Spletna stran Webstresser.org trenutno ni več dostopna. Najprej jo je zaseglo obrambno ministrstvo ZDA, zdaj pa obiskovalcu pokaže samo obvestilo, da je nekaj šlo narobe in da se spletna stran ne more naložiti. Tukaj si lahko ogledate njeno shranjeno različico.

DDoS je kratica za Distributed Denial of Service ali porazdeljena zavrnitev storitve po slovensko. Cilj takšnega napada je strežniku, računalniku, na katerem gostuje tarča, torej spletna stran, poslati tolikšno število zahtevkov za dostop do vsebine, da jih ne bo mogel prebaviti in se bo zaradi preobremenjenosti sesul, spletna stran pa bo zato nedostopna. Tehniko za napad DDoS so hekerji razvili nekje ob prelomu tisočletja, med prvimi večjimi tarčami pa so bile znane spletne strani različnih vladnih organizacij in internetnih velikanov, kot sta Amazon.com in Download.com. Pogoj za uspešen napad DDoS je, da ga napadalec izvede prek velikega števila naprav. Te lahko ustvari virtualno na svojem računalniku ali pa s hekerskim znanjem vdre v druge računalniške sisteme, prevzame nadzor nad njimi in jih zlorabi za pošiljanje zahtevkov žrtvi. | Foto: Akamai

Kibernetski napad je bilo mogoče naročiti že za samo 15 evrov

Webstresser je uporabnikom omogočal naročilo napada DDoS na izbrano tarčo, naj je šlo za računalnik uporabniku neljube osebe ali pa podjetje nekdanjega delodajalca, že za samo 19 ameriških dolarjev oziroma dobrih 15 evrov.

Uporabnik je lahko izvedbo napada plačal kar s preprostim nakazilom prek Paypala ali pa z bitcoini, ki so zagotovili večjo anonimnost. Kdor je plačal z bitcoini, je dobil tudi 15-odstotni popust. Foto: zajem zaslona

Webstresser je bil v zadnjem letu sicer največji ponudnik napadov DDoS na svetu. Po podatkih Europola so imeli 136 tisoč registriranih uporabnikov, do letošnjega aprila pa so izvedli štiri milijone kibernetskih napadov.

Policisti bodo obiskali tudi "stranke" spletne strani Webstresser

Na Nizozemskem so kriminalisti že obiskali nekaj naročnikov kibernetskih napadov prek spletne strani Webstresser, je poročal medij Forbes. Nekatere so zaradi obsega "naročil" aretirali, nekatere pa samo opozorili pred ponovno uporabo tovrstnih storitev. Forbes še piše, da naj bi se podobnih obiskov "razveselile" tudi stranke Webstresserja v drugih državah.