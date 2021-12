Mobilni paket brez vezave in naročnine

Brezskrbnost, zabava, druženje s prijatelji in dosegljivost − vse to ima v hitrem tempu življenja mladih velik pomen. Zato so pri IZI-ju poskrbeli, da jim prav to in še več omogočijo tudi v svojem paketu IZI Super KUL , v katerem mladi za svoj denar dobijo več, ob tem pa se jim ni treba vezati ali sklepati naročnine, obdržijo lahko svojo številko ali dobijo novo SIM-kartico le za en evro.

Brezskrbnost na vsakem koraku

Vsi smo radi svobodni, brez omejitev, še toliko bolj so tega željni mladi. Zakaj bi se torej vezali pri sklepanju novega naročniškega mobilnega paketa? Pri IZI-ju so mladim omogočili mobilni paket brez skritih stroškov in pasti, ki od njih ne zahteva, da se vežejo ali sklepajo naročnino. S paketom IZI SuperKUL lahko brezskrbno komunicirajo in brskajo po internetu v omrežju LTE v Sloveniji, veliko enot imajo na voljo pa tudi v državah območja EU-tarife.

Več za vaš denar Paket IZI Super KUL s hitrim internetom LTE/4G brez doplačila Vklop paketa IZI Super KUL je zelo enostaven. Na številko 4008 je treba poslati SMS s ključno besedo IZI SUPERKUL in paket je vklopljen. Z mesečnim zakupom po ceni 7,90 evra, ki velja v akcijskem obdobju do 31. 12. 2021, lahko novi in obstoječi uporabniki IZI razpolagajo z: neomejenimi klici v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije,

3.000 enotami za SMS-/MMS-sporočila ter klice v druga omrežja in v državah območja EU-tarife,

40 GB prenosa podatkov, od tega 6.695 MB brezplačno v državah območja EU-tarife, Za prenos podatkov lahko koristite prednosti hitrega interneta LTE/4G brez doplačila.

Uporabniki paketov IZI lahko svoje pakete nadgradijo z zakupoma HR-internet in Balkan 5G, ko obiščejo južne sosede. V kratkem pa bodo pripravljeni tudi novi zakupi za Slovenijo in države območja EU-tarife.

Ljudje smo tesno povezni s svojo telefonsko številko

Morda se mnogi med nami niti ne zavedajo pomena, ki ga ima posameznikova telefonska številka. Tisti, ki so bolj digitalno pismeni, pa se lahko zagotovo brez večjih težav hitro spomnijo, s kom in tudi s čim vse so povezani prek svoje številke. Menjava je lahko zato zelo neprijetna. Na eni strani pomeni izgubo številke, ki posameznika veže tako na ljudi kot tudi na številne ponudnike ter storitve, kot so na primer različne aplikacije, zdravniški pregledi, obiski lepotnih salonov, fitnes centrov. V primeru, da je nova številka reciklirana, pa lahko z njo prejme tudi klice in sporočila, ki niso namenjeni njemu. Seveda so vse te situacije rešljive, a da bi se izognili neprijetnostim, je zato lažje ob menjavi paketov obdržati staro telefonsko številko.

Ponudba IZI Super KUL omogoča, da obdržite svojo telefonsko številko. Foto: Getty Images

Pri IZI-ju so poskrbeli za enostaven prenos telefonske številke, ne glede na to, ali je predplačniška ali naročniška, pri čemer uporabnik izbere paket IZI Mesec L in mu tako podarijo 6000 enot. Kasnejša menjava paketa je pri IZI-ju enostavna. Ponudba IZI SuperKUL mladim omogoča brezskrbno rabo prenosa podatkov, paket pa vključijo ali zamenjajo tako, da pošljejo SMS-sporočilo s ključno besedo IZI SUPERKUL na 4008. Tako lahko ohranjajo vse stike z družino, prijatelji, znanci ter celo ponudniki storitev, ki jim veliko pomenijo.

Ob prenosu številke prejmete enomesečni paket brezplačno

Prenos številke lahko mladi enostavno opravijo kar na spletu ali prodajnem mestu. Ne glede na to, kje se posameznik nahaja, je prodajno mesto IZI zagotovo tudi v njegovi bližini, saj jih je po Sloveniji razpršenih celo več kot 3.700.

Ob prenosu številke na IZI prejmete SIM-kartico brezplačno, na račun pa vrnejo še 5 evrov dobroimetja za prenos številke.



Ob prenosu številke na IZI bo IZI uporabnikom podaril SIM-kartico ter povrnil 5 evrov dobroimetja, ki so ga plačali prejšnjemu operaterju. Vsi, ki mobilne številke še nimajo, imajo pa mobilni telefon, lahko na spletu naročijo SIM-kartico le za en evro – akcija velja le še do konca leta. Ob prenosu številke na spletni strani se bo uporabniku avtomatsko vključil paket IZI mesec L, ki bo že vseboval 6.000 enot, ki jih lahko uporabi po svoje. Na katerikoli drugi paket lahko preklopi kadarkoli, a je smiselno počakati do izteka 30-dnevne veljavnosti paketa IZI Mesec L, da se izkoristi podarjene enote., ki so ga plačali prejšnjemu operaterju. Vsi, ki mobilne številke še nimajo, imajo pa mobilni telefon, lahko na spletu naročijo

Račun lahko napolnite tudi prijateljem ali celo oni vam

Da bi imeli možnost hitrega in enostavnega vpogleda v vse pomembne podatke na enem mestu, so pri IZI-ju uporabnikom paketov IZI ponudili tudi aplikacijo Moj IZI. Z njo lahko enostavno spremljajo svoje aktualno dobroimetje, kupijo ali unovčijo vrednostno kartico, spremljajo porabo enot, ki jih imajo na voljo, in celo spremenijo paket IZI.

Ste ostali brez dobroimetja? Pošljite SOS SMS prijatelju ali družinskemu članu, da vam napolni račun. Foto: Getty Images

Kaj pa, če ni več dobroimetja, žepnine pa še ni na vidiku? Račun lahko uporabniku prek SMS-a napolni tudi prijatelj s storitvijo SOS SMS, drugič pa mu ta uslugo povrne in napolni njegov račun. Polnitve računa so preproste. Napolni se lahko prek dobroimetja, ki se lahko kadarkoli poveča za vnaprej izbrani znesek. IZI omogoča raznolike načine polnjenja: s kartico IZI, storitvijo Pay365 ali SOS SMS, prek POS-terminala, s prenosom dobroimetja, z VALÚ Moneto in pametno denarnico VALÚ.