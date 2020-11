Miti in resnice o varnosti omrežij 5G

Omrežja 5G so realnost, ki ji ni ne moremo in pravzaprav niti ne želimo ubežati. Je prihodnost na dosegu roke, ki pa danes, deloma zaradi neobveščenosti, a tudi zaradi zahtevnosti, povzroča številne skrbi in razprave. Predvsem na področju kibernetske varnosti.

Nova tehnologija 5G prinaša ogromno prednosti in napredka v telekomunikacijski tehnologiji. Z njo prihajamo v novo dobo popolne digitalizacije naše družbe.

Velik vpliv bo imela na naš vsakdanjik – pridobivanje informacij bo hitrejše, dostop do multimedijskih vsebin pa skoraj takojšen. Še več pa strokovnjaki pričakujejo na področju gospodarstva, saj bo omogočalo kakovostnejše in hitrejše storitve ter učinkovito povezovanje najrazličnejših naprav (internet stvari). Optimizacija dela bo doživela do zdaj nedosegljive razsežnosti.

Vendar vsak tehnološki napredek prinaša tudi veliko negotovosti, strahu in skepticizma. Da bi lažje razumeli svet, ki bo v znamenju nove generacije, preverimo, kateri so največji strahovi in ne nazadnje izzivi, ki jih prinaša 5G.

#1 Varnost podatkov

5G nedvomno odpira številna vprašanja predvsem z vidika kibernetske varnosti. Hekerski vdori in slabo zaščiteni informacijski in komunikacijski sistemi so velika grožnja sodobnemu svetu. Čeprav so to večinoma vprašanja in izzivi, s katerimi se že dolgo spopadamo, bo z uvedbo nove tehnologije ta tematika zahtevala še dodaten napor in uvedbo novih ukrepov tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Stanje kibernetske varnosti pa ni težava tehnologije, temveč je to realnost, ki zadeva več vpletenih v tem sistemu: operaterja, proizvajalce opreme, politiko in posameznika (pravni ali zasebni subjekt). Prava pot do kibernetske varnosti so med drugim strogi standardi, ki morajo zajeti vse vpletene v tem procesu. Standardi, ki jih bo določala nepristranska stroka, katere edino vodilo bo znanstvena preverljivost, ne pa politični vplivi in pritiski.

o razumevanju in razjasnitvi vloge deležnikov pri zagotavljanju varnosti kibernetskega prostora; kako vidiki nacionalne in evropske varnosti vplivajo na hitrost in obseg uvajanja novih tehnologij 5G;

kakšna je vloga regulatorjev pri uvajanju novih tehnologij 5G v razmerju do zagotavljanja kibernetske varnosti;

kakšno raven odpornosti in varnosti lahko tehnološko zagotavljajo tehnologije 5G;

telekomunikacijski operaterji in dileme pri izbiri dobaviteljev in opreme, ki zagotavljajo ustrezno raven kibernetske varnosti na področju 5G;

upravljanje kritične infrastrukture in uvajanje tehnologij 5G;

zagotavljanje varnostnih standardov na področju tehnologij 5G;

Gostje okrogle mize bodo: dr. Uroš Svete, direktor Uprave za informacijsko varnost RS, mag. Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), mag. Matjaž Beričič, član uprave družbe Telekom Slovenije, mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke RS, g. Aleksandar Todorovski, direktor podjetja ERICSSON Slovenija, mag. Gašper Cotman, predstavnik podjetja HUAWEI technologies Ljubljana.

#2 Tehnologija 5G povzroča več sevanja

Prav nasprotno. Sodobna tehnologija stremi k hitrim prenosom podatkov s čim manj sevanja v okolje. To bodo pri tej tehnologiji dosegli z uvajanjem tako imenovanih pametnih anten, ki sevajo usmerjano, na natančno določen sprejemnik, ne razpršeno naokrog, kot je bilo do zdaj. Poleg tega radijski del tehnologije 5G zavezuje zakonodaja, ki enako kot prej, določa omejitve moči sevanja.

Ni prav nobenega znanstvenega dokaza o zdravstveni škodljivosti tehnologije 5G. Seveda jo bo treba še spremljati dolgoročno, a so že zdaj zelo učinkovite varovalke zelo strogi standardi, ki preprečujejo kakršno koli zdravstveno varnost tam, kjer se gibljemo uporabniki, ko uporabljamo svoje mobilne naprave.

#3 Nova tehnologija bo nadomestila človeške vire

Tehnologija 5G bo nasprotno omogočila še več priložnosti predvsem na področju inovativnih informacijskotehnoloških rešitev. To bo priložnost za razvoj novih aplikacij, več bo možnosti za razvoj zabavne tehnologije, vstop v navidezno resničnost pa bo še bolj intenziven. 5G bo s svojimi prednostmi vplivala na razvoj vseh sfer družbe in gospodarstva. Veliko si lahko obetajo v zdravstvu, pa tudi v kmetijstvu, transportu in ne nazadnje v turizmu.

Manj bo nevarnih, manualnih in monotonih delovnih mest, več bo ustvarjalnih, produktivnih in zdravih delovnih mest, kar je zgolj še en razlog, kako bodo omrežja 5G pomembno okrepila kakovost življenja.