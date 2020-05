Milijonsko zmagoslavje uspešnega Slovenca v ZDA

Podjetje Ziva Dynamics razvija programsko opremo ZIVA VFX, ki omogoča zelo prepričljivo računalniško poustvarjanje gibanja ljudi, živali in domišljijskih bitij. Tehnologija je bila uporabljena v produkciji nekaterih odmevnejših filmov in televizijskih serij zadnjih let, kot so Venom, John Wick 3, Stotnica Marvel (Captain Marvel), Aquaman, Odred odpisanih (Suicide Squad), The Meg in Igra prestolov.

Ustanovitelja Ziva Dynamics sta James Jacobs, kanadski inženir, ki je leta 2013 prejel najprestižnejšo filmsko nagrado za vizualne učinke, oskarja, ter Jernej Barbič, matematik in računalničar iz Slovenije, ki je sicer tudi profesor na eni vodilnih akademskih institucij za računalništvo v ZDA.

Kdo je Jernej Barbič?

Foto: osebni arhiv Slovenski matematični in računalniški strokovnjak iz Šempetra pri Novi Gorici se je leta 2001 iz Slovenije z ambicijo postati profesor na kateri od najboljših ameriških univerz preselil v ZDA, kjer zdaj živi že skoraj dve desetletji. Cilj je uresničil leta 2009, ko je postal profesor na univerzi Južne Kalifornije (USC) v Los Angelesu.



Ob naravoslovnih vedah je Barbiča začela zanimati tudi filmska industrija, natančneje filmska animacija, ki se je je lotil na način, ki ga pozna najbolje: z uporabo znanosti. Razvil je računalniški model za izboljšanje računalniške grafike, ki so ga nato uporabili nekateri svetovno znani filmarji, med drugim Peter Jackson v drugem delu fantazijske trilogije Hobit.



Šlo je za dosežek, zaradi katerega ga je priznana znanstvena revija MIT Technology Review leta 2011 uvrstila na isti seznam kot ustanovitelja Faceboka Marka Zuckerberga, in sicer med 35 inovatorjev, ki še niso dopolnili 35 let.



Jernej Barbič živi v svetovno znanem letoviškem mestu Santa Monica, ki spada pod območje širšega Los Angelesa. Foto: Pixabay

Prek filmskega podjetja WETA Digital, ki je uporabilo njegovo rešitev za računalniško animacijo, je Barbič navezal stik s priznanim strokovnjakom za vizualne učinke Jamesom Jacobsom in skupaj sta leta 2015 ustanovila startup Ziva Dynamics.



Dobili so sedem milijonov dolarjev, napovedujejo širitev na enega najbolj vročih trgov ta hip

Pred dobrim tednom dni so v podjetju Ziva Dynamic oznanili, da so z zadnjo investicijo pridobili sedem milijonov ameriških dolarjev (6,4 milijona evrov) svežega kapitala.

Največje finančne injekcije so prišle od naložbenega sklada Grishin Robotics, ki ga je leta 2012 ustanovil tehnološki mogotec Dmitrij Grišin, sicer prvi mož ruskega internetnega velikana Mail.ru Group, Toyota AI, razvoju umetne inteligence namenjene investicijske veje japonskega avtomobilskega giganta Toyota, in sklada tveganega kapitala Millenium Technology Value Partners.

41-letni Dmitrij Grišin velja za enega najvplivnejših posameznikov v svetu tehnologije na tej strani Atlantskega oceana. Foto: Getty Images

Kot sta v sporočilu za javnost razkrila ustanovitelja Ziva Dynamics Barbič in Jacobs, bodo v podjetju naložbo izkoristili za razvoj tehnologije, ki omogoča hiter izris prepričljive računalniške animacije, kakršno so do zdaj ustvarjali za potrebe filmov, v realnem času.

Z drugimi besedami: podjetje prodira na trg videoiger, v katerih se animirano gibanje likov ne izrisuje vnaprej, temveč sproti.

"Gre za industrijo, ki bo do leta 2025 vredna blizu 300 milijard evrov. V podjetju smo že razvili tehnologijo za animacijo teles, ki je tako napredna, da lahko za naslednjo generacijo igralnih konzol prispevamo res visokokakovostno premikanje likov," so sporočili iz podjetja in razkrili, da že sodelujejo pri razvoju nekaterih odmevnih videoiger za konzoli prihajajoče generacije (nova Playstation in Xbox).

