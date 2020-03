Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aplikacija Speech Blubs: Language Therapy je videti risankasto in zelo preprosto, a takšna tudi mora biti, saj je v prvi vrsti namenjena otrokom. Videz sicer naj ne zavede, saj se v ozadju skriva ogromno vsebine in znanja.

Kaj je mogoče početi z aplikacijo Speech Blubs?

Aplikacija s polnim imenom Speech Blubs: Language Therapy temelji na videoposnetkih pravilne izgovorjave besed in prepoznavanja osnovnih zvokov, za kar so razvijalci aplikacije posneli prave otroke.

Videoposnetki so razdeljeni v tematske sklope, kot so živali, barve, prevozna sredstva, številke, oblike, družinski člani, poklici, in v igre, pri katerih morajo otroci ali prepoznati določen zvok ali pa najti besedo, ki je odgovor na preprosto vprašanje.

Kot poudarjajo razvijalci Speech Blubs, je znanstveno dokazano, da se lahko otroci pravilne izgovorjave in prepoznavanja zvokov s pomočjo videoposnetkov učijo zelo učinkovito. Vizualni element je namreč izredno pomemben, saj otroci ne le slišijo glasove drugih otrok, temveč lahko spremljajo tudi njihovo mimiko, krčenje obraznih mišic ob izgovarjanju besed.

Staršem je na voljo tudi kompleksen vprašalnik, s katerim lahko na začetku in nato sproti ocenjujejo otrokovo raven znanja. To analitično orodje je nastalo v sodelovanju s številnimi govornimi terapevti in je razmeroma natančen pokazatelj otrokovih govornih sposobnosti, pravijo avtorji aplikacije.

Vsebina aplikacije je trenutno na voljo zgolj v angleškem in španskem jeziku.

Komu je namenjena aplikacija Speech Blubs?

Ciljno občinstvo aplikacije so malčki, otroci, ki začenjajo govoriti relativno pozno, otroci, pri katerih se kažejo znaki in simptomi avtizma, otroci z govornimi motnjami, kot sta jecljanje ali govorna apraksija, otroci z Downovim sindromom, otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti.

Učenje v aplikaciji Speech Blubs poteka tudi skozi igro. Najmlajšim uporabnikom aplikacija učenje pravilne izgovorjave namreč približa skozi filtre, ki jim med drugim nadenejo mačja ušesa (tu ne delujejo najbolje, ker ima ta uporabnik preveliko glavo), in jih za uspešno odgovarjanje na vprašanja nagradi z igrami, kot je lovljenje zvezdic. Foto: Matic Tomšič

Aplikacija je namenjena tudi staršem, ki si ne morejo privoščiti pogostih obiskov pri govornih terapevtih, pojasnjujejo razvijalci Speech Blubs. Čeprav ni brezplačna, dostop do vsebin mesečno stane 11 evrov, če zakupimo letno naročnino, pa 5 evrov, je to še vedno precej ceneje od rednih obiskov pri logopedih, ki za enourno obravnavo računajo tudi 50 in več evrov.

Uporaba aplikacije seveda nikakor alternativa obisku specialista, je pa lahko dobro začetno izhodišče pri preverjanju, kako in če sploh se otrok odziva na eno ob oblik govorne terapije.

Kdo je naredil aplikacijo Speech Blubs?

Aplikacijo Speech Blubs: Language Terapij je plod sodelovanja štirih soustanoviteljev podjetja ljubljanskega Blub Blub d.o.o.: Jerneja Fužirja, Mitje Mavsarja, Karla Medjugorca in Dala Rupnika.

Foto: Blub Blub

Motivacija za razvoj aplikacije, kot je Speech Blubs, je izhajala iz dejstva, da so se vsi ustanovitelji podjetja v mladosti borili z govornimi napakami, so razkrili na uradni spletni strani.

Po dolgotrajnem procesu, ki je zajemal raziskovanje področja, povezovanje s strokovnjaki, programiranje, snemanje in montažo videa, so se leta 2016 s prototipom aplikacije podali na svetovno "turnejo" in zbirali povratne informacije otrok, staršev, učiteljev in govornih terapevtov.

Odziv je bil odličen in baza uporabnikov aplikacije Speech Blubs konstantno raste že četrto leto. 17. februarja lani so pri Blub Blub na družbenem omrežju Facebook oznanili, da so dosegli mejnik, ki je poseben za vsakega razvijalca aplikacij: število uporabnikov Speech Blubs je preseglo milijon.

Aplikacijo, ki je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android in pametne telefone iPhone, danes uporabljajo že v več kot 50 državah sveta.

Odzivi na Speech Blubs so sodeč po ocenah v Applovi in Googlovi trgovini z aplikacijami zvečine zelo dobri. Tako rekoč edini razlog za negativne ocene aplikacije medtem zadeva ceno: nekateri uporabniki se namreč hudujejo, da je predraga oziroma da niso vedeli, da morajo za poln dostop do vsebin plačati mesečno ali letno naročnino.

