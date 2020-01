Michał Woroch se zahvaljuje in vas spodbuja, da vztrajate

Oglasno sporočilo

Raziskovalec na invalidskem vozičku Michal Woroch, se zahvaljuje posameznikom iz enajstih držav, ki so pogumno delili svoje zgodbe ter jih spodbuja, da še naprej vztrajajo in se nikdar ne predajo.

Življenje nas ves čas postavlja pred nove izzive. Ni važno, ali se odločite zaživeti sanje, o katerih že dolgo razmišljate, okrevate po težkih preizkušnjah ali iščete svoj mir, nikdar se na poti ne smete predati. Vsak korak naj bo še tako majhen ali še tako težak, vas bo pripeljal bližje cilju, saj pot do pomembnih stvari ni preprosta.

Vsak ima svojo zgodbo premagovanja ovir, ki mu jih je življenje postavljalo na poti in vsakodnevnih bojev. Vendar je ni preprosto zaupati, še posebej ne ljudem, ki jih ne poznate. Huawei vas je v sodelovanju z Michałom Worochom v kampanji uresniči nemogoče« (make it possible) pod sloganom »Ključ do uspeha je v tebi« zato spodbujal, da jo poveste.

Osvajanje sveta na invalidskem vozičku

Michała Worocha je sredi priprav, da prevozi krožno pot Anapurna, pohodno pot okoli gorske verige osrednjega Nepala. Odprava »Wheelchaitrip Humalayas Challenge 2020« vključuje 230 kilometrov poti, ki jo bo poskušal premagati na posebej zasnovanem električnem vozičku. Največji izziv pa bo verjetno vzpon na goro Thorung La visoko 5416 metrov.

Njegova življenjska zgodba je spodbudila ljudi, da so se odzvali s srčnimi zgodbami, ki se vas dotaknejo. Od bega pred vojnimi grozotami in iskanja miru, okrevanja po težkih boleznih do iskanja sanjske službe.

Hvaležni za pogumna dejanja

Michał je zanje posnel osebni video, v katerem se jim z vsem srcem zahvaljuje za njihova pogumna dejanja. V njem pove, kako težko mu je bilo, ko je spoznal, da bo preostanek življenja preživel na invalidskem vozičku.

Vendar se zahvaljujoč prijateljevim nasvetom ni predal. Spet je začel potovati, kar je vedno rad počel. Iz majhnih so zrasli veliki in nato prestižni projekti. Bolečina je njegova stalna spremljevalka, vendar občutek, da lahko stori vse, vedno znova prevlada.

Naj bo 2020 vaše leto!

Michał Woroch ve, da mu bo uspelo obkrožiti goro Anapurno v 30 dneh. Prepričan je tudi, da lahko vsak premaga svoje ovire in gre naprej. Novo leto ustvarja nove priložnosti, nove možnosti, zato lahko vsak od nas izpolni svoje cilje. Kakršne že so vaše sanje, vztrajajte na svoji poti in izpišite svojo življenjsko zgodbo! Neprecenljive trenutke pa lahko vedno ulovite tudi v odlične fotografije.

