Med poletjem ne zamudite svojih najljubših vsebin

Oglasno sporočilo

Je tudi vas v poletnih mesecih težko zadržati doma, saj je preprosto preveč aktivnosti, ki vas zanimajo in za katere imate končno malce več časa? A potem se znajdete tudi v zagati, kako še naprej spremljati svojo najljubšo nadaljevanko, kako ne zamuditi svetovne filmske uspešnice ali pa enega od športnih vrhuncev poletja? Ni problema, Telemach ima rešitev za vas, z aplikacijo EON so vaše najljubše vsebine dosegljive kjerkoli in kadarkoli. In še vesela novica za Telemachove uporabnike fiksnih storitev: odslej lahko uživate tudi v najbolj priljubljenem slovenskem videu na zahtevo, VOYO.

Paketi EON, ki so jih pred kratkim obogatili tudi z občutno višjimi hitrostmi, so kot naročeni za prihajajoče tedne in mesece, ko smo veliko bolj mobilni kot sicer. Vsebine, ki nas zanimajo in brez katerih preprosto ne moremo niti na dopustu, so nam na voljo kjerkoli in kadarkoli. EON aplikacijo lahko namestite na telefon, tablico, računalnik ali pameten televizor, če se doma zaradi različnih okusov ne morete poenotiti glede tega, kaj bi gledali: omogočen je sočasen ogled na treh napravah.

In če se ne morete poenotiti, to ni nič čudnega, saj je ponudba zares bogata. Od zdaj še toliko bolj, saj je Telemach v svoje pakete EON, ki vsi že vključujejo ogled do sedem dni nazaj, brez doplačila dodal še video na zahtevo VOYO. Ta vam prinaša več kot devet tisoč dodatnih razlogov za zabavo in širjenje obzorji: od najbolj gledanih slovenskih in tujih šovov, originalnih serij VOYO, kot so Ja, Chef!, Gospod profesor, Za hribom, Telenovela in Vse punce mojega brata, sinhroniziranih risank, ekskluzivnih športnih prenosov, predpremier vsebin POP produkcije, filmskih uspešnic ter spletne učilnice 5KA.

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach d. o. o.