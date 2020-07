Med epidemijo smo vzljubili lokalne ponudnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vsej Evropi in tudi pri nas so med karanteno lokalni ponudniki pridobili veliko novih kupcev iz svojega domačega okolja. Foto: Reuters

Skoraj tretjina prebivalk in prebivalcev Slovenije je med karanteno odkrila nove lokalne trgovine in dobavitelje – najpogosteje mesarje, peke in trgovce s sadjem in zelenjavo.

Podobna odkritja lokalnih ponudnikov so zaznali tudi v drugih evropskih državah (evropsko povprečje je celo za nekaj odstotnih točk višje), je pokazala raziskava družbe Mastercard, ki so jo opravili v Sloveniji in še v 15 drugih evropskih državah.

Lokalnim trgovcem in ponudnikom pa ni treba skrbeti, da bi izgubili svoje na novo pridobljene kupce, saj je omenjena raziskava pokazala tudi, da bodo trije od petih slovenskih kupcev tudi po rahljanju epidemioloških ukrepov nadaljevali nakupovanje v svoji soseščini.

Ne samo v Sloveniji, temveč (še bolj) tudi v Evropi: med karanteno je bilo številnim težko, ker niso mogli obiskati svojega lokalnega bara. Foto: Thinkstock

Obdobje karantene je okrepilo našo pripadnost domačemu okolju in skupnosti tudi na druge načine. Pri nas je tretjina vprašanih priznala, da so med karanteno pogrešali svoj domači bar ali kavarno, v Evropi pa je to vez pogrešalo kar 40 odstotkov vprašanih. Kar 43 odstotkov vprašanih v Sloveniji se bo še bolj redno odpravilo v svojo bližnjo kavarno ali bar.

Še višji odstotek vprašanih v Sloveniji, kar polovica, je odgovorilo, da zaradi epidemije čutijo večjo pripadnost svoji lokalni skupnosti. Ali smo zaradi tega tudi prijaznejši? Slaba tretjina meni, da bodo zdaj bolj verjetno pozdravili svoje sosede, približno enak odstotek pa svoje lokalne trgovce zdaj pozna po imenu.