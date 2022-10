Martina pogača in genij Robert: poglejte objave Gibanja Svoboda #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največja parlamentarna stranka Gibanje Svoboda ima profil na družbenem omrežju TikTok, ki se je v zadnjih letih predvsem med mlajšimi uporabniki uveljavil kot daleč najbolj priljubljena spletna platforma za spremljanje aktualnih in zabavnih vsebin. GS na TikToku, kjer ima nekaj več kot 4.300 sledilcev, objavlja videoposnetke bolj sproščene in občasno tudi malce abstraktne narave. Izpostavljamo nekaj najbolj zanimivih (in nenavadnih). Na TikToku je sicer precej aktivna tudi največja opozicijska stranka SDS.