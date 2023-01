Majhno ogledalo velike slovenske inženirske ustvarjalnosti

AksIMTM, obročasti dajalnik položaja družbe RLS Merilna tehnika, je sestavni del zgloba kirurških robotov, ki so precizni podaljški kirurgovih rok in skriti junaki natančnosti položaja in stabilnosti hitrosti. Foto: Ana Kovač

Inženirske dosežke, ki nam pomagajo olajšati vsakdan, neredko jemljemo za samoumevne, a ima vsak od njih temelj v znanju in izkušnjah ter odraža ustvarjalnost in predanost njihovih snovalcev.

Premalokrat se zavedamo, kako dolga in negotova je pot do njih, zato je prav, da jih vsaj občasno postavimo pod soj žarometov.

SIRIUS R1DB družbe Dewesoft je prenosni sistem za zajemanje podatkov iz preskusov v avtomobilski industriji. Njegovi kompaktnost in robustnost zagotavljata delovanje v razmerah z velikimi mehanskimi obremenitvami, kot so preizkusni trki avtomobilov. Med drugimi mu zaupajo tudi Lufthansa, Audi, Tesla, SpaceX, BMW in domači Akrapovič. Foto: Ana Kovač

Področja, pomembna za naš vsakdan

Ravno zato so ob letošnji, že peti po vrsti, podelitvi nagrade inženirka leta prvič dogodek nadgradili tudi z razstavo Inženirski EXPO 2022. Poleg oglednih primerov dosežkov mladih inženirskih talentov so na tej razstavi poudarili tudi pomen Slovenije in Evrope na poti njihovega uresničevanja.

Zobati robnik Sončnik, razvila ga je družba KBS Ljubno, je del planetnega gonila, namenjenega pogonu. S svojim velikim prestavnim razmerjem glede na razpoložljiv prostor električnim vozilom omogoča, da vozijo hitreje. Foto: Ana Kovač

Med evropskimi potenciali je zagotovo Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je s skoraj tri tisoč partnerji po vsej Evropi največji evropski inovacijski ekosistem. Kot je pojasnila Sabina Žakelj Pediček iz SPIRIT Slovenija, kjer deluje nacionalna kontaktna točka, v tem okolju aktivno povezujejo skupnosti na področju podnebnih sprememb, digitalizacije, hrane, zdravja, urbane mobilnosti, proizvodnih tehnologij in surovin ter na novo tudi kulturnih in kreativnih sektorjev in industrij.

SkyPulse je patentiran prenosni zobozdravstveni laser za zdravljenje, ki je prejel prestižno nagrado Red Dot Awards in je razstavljen v Muzeju oblikovanja v Essnu v Nemčiji. Lastnik patenta je slovenski razvijalec visokotehnoloških laserskih sistemov Fotona. Foto: Ana Kovač

Prebojni izdelki slovenske proizvodne industrije so tudi nazorna in odlična spodbuda mladim za izbiro inženirskih študijev. Z njimi vstopajo v svet tehnološkega razvoja, ki jim omogoča izboljševati svet, v katerem živimo.

Vijak iz slovenskega družinskega podjetja Blaj Fasteners je narejen izključno iz recikliranega železa, njegova izjemna korozijska odpornost ter sposobnost obvladovanja termičnih in mehanskih vplivov zagotavlja daljšo življenjsko dobo motorjev. So pomemben del motorjev, tudi na vodikov pogon, ki so motorji prihodnosti, ter ladijskih turbin, zavor tirnih vozil in zabojnikov za shranjevanje radioaktivnih snovi. Foto: Ana Kovač

Slovenska družba ETI je med petimi največjimi proizvajalci varovalk na svetu, s svojimi inovativnimi stikali in odklopniki pa zmanjšujejo tveganja pri rabi električne energije, brez katere si današnjega udobnega življenja ne moremo niti zamisliti. Foto: Ana Kovač