Letošnje leto nam je prineslo tudi pametne maske

O drugačnosti trenutnih razmer, ki jih je preoblikovala epidemija bolezni covid-19, priča tudi dejstvo, da največje novosti južnokorejske tehnološke družbe LG na letošnjem sejmu IFA niso televizorji ali pametni telefoni, temveč so povezane z zdravstvenimi varnostnimi ukrepi.

V času pred epidemijo bi na največjem svetovnem sejmu zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov IFA južnokorejsko podjetje LG svoje novosti s sloganom Življenje je dobro (Life's Good) predstavilo v polovici ene od več kot 20 velikih sejemskih dvoran berlinskega sejmišča.

Za letošnjo, s korono pogojeno "posebno izdajo" sejma IFA, so se odločili za hologramsko predstavitev njihovega predsednika in glavnega tehnološkega direktorja I. P. Parka pod dopolnjenim sloganom Življenje je dobro od doma (Life's Good from Home).

Namesto televizorjev in telefonov v "glavni vlogi" maska

V času pred epidemijo bi berlinska predstavitev družbe temeljila na novih televizorjih, pametnih telefonih in drugih proizvodih, namenjenih predvsem zabavi.

Na letošnji posebni izvedbi sejma IFA pa je LG poudaril opremo in materiale za zdravstveno varnost, kjer je "imela glavno vlogo" pametna maska LG PuriCare. Svojo vizijo prihodnosti, ki je postala negotova in jo je v zadnjih mesecih spremenila pandemija bolezni covid-19, povzemajo s tremi smernicami: skrb, praktičnost in zabava.

Kot je povedal Park, to posebno obdobje predstavlja edinstveno priložnost za resnične spremembe v svetu in nov potencial za življenje doma.

Del teh prizadevanj je tudi platforma LG ThinQ, ki temelji na umetni inteligenci in proaktivno skrbi za uporabnika. Ponuja mu orodja za čim boljšo uporabo ter koriščenje njegovih (združljivih) naprav, od podpore pri uporabi, nasvetov za vzdrževanje, do skrbi za nabavo pripadajočega potrošnega materiala.

Roboti ustrežejo na varni razdalji

Predstavili so tudi robote, delujoče na platformi CLOi, ki omogočajo storitve na javnih krajih, kot so bolnišnice ali restavracije, kjer je sedaj zelo zaželeno oziroma kar nujno ohranjanje varne razdalje med ljudmi. V Južni Koreji so robote tako že razporedili na več lokacij po državi.

Razvijajo tudi tehnologijo za daljinski nadzor in spremljanje zdravstva in zdravstvenih storitev, kar vidijo kot pomemben del svojih prizadevanj za digitalno preobrazbo družbe. Tudi na tem področju imajo že otipljive izkušnje, in sicer pri uporabi umetne inteligence pri zdravstveni oskrbi kroničnih bolnikov.

Maska, pravzaprav prenosni čistilec zraka

In zdaj se vrnimo nazaj k že prej omenjeni maski LG PuriCare, ki je pravzaprav osebni prenosni čistilec zraka. Posamezno polnjenje električne energije v lahkem akumulatorju, katerega zmogljivost je 820 miliamperskih ur, bo po zagotovilih proizvajalca dvojne ventilatorje mask poganjalo do osem ur pri počasnem načinu oziroma do dve uri pri intenzivnem načinu.

S tovrstno masko bodo med drugim odpravili težave, povezane z nezadostnim številom dobavljivih mask za enkratno rabo, kot tudi s pretirano količino odsluženih mask, ki so (pre)pogosto kar odvržene na ulice, rečna obrežja, v naravo.

Maska LG PuriCare uporablja dva filtra H13 HEPA, ki sta podobna tistim v LG-jevih napravah za prečiščevanje zraka. Delovanje ventilatorjev se prilagaja dihalnemu ritmu uporabnika in ima na voljo tri različne hitrosti.

Ultravijolična svetloba za dodatno varnost

Maska s svojimi ultravijoličnimi žarnicami poskrbi tudi za odstranjevanje škodljivih bakterij in je integrirana s platformo LG ThinQ, kar pomeni, da lahko opozori, ko je treba filter zamenjati.

Pri LG-ju poudarjajo, da ni samo filter zamenljiv, temveč prav vsak del te maske oziroma prenosnega čistilca, zaradi česar je tudi ekološko prijazen. Na izbranih trgih bo LG PuriCare na voljo še letos, vendar pa nam ni uspelo izvedeti cene maske in ne tega, ali bo med državami, ki bodo (prve) to masko prodajale, tudi Slovenija.