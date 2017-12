Šok za konec 2017: resnica na dan po 12 letih

Internet nam je čisto za konec leta 2017 prihranil še en velik pretres. Eden od najbolj ikoničnih videoposnetkov tega tisočletja, ki so ga sicer ustvarili v videoigri, a je zaradi razvpitosti kasneje postal del popkulture, ni nastal spontano, kot so številni verjeli zadnjih 12 let, temveč je bil zaigran. To so razkrili kar sami avtorji videoposnetka, ki so s tem dejanjem želeli opozorili na aktualno problematiko.

Enajstega maja 2005 so na svetovni splet prvič naložen nenavaden videoposnetek, ki je hitro postal kultna klasika, njegovo ime pa ena od najbolj prepoznavnih internetnih kulturnih referenc vseh časov. To je Leeroy Jenkins:

Zgornji videoposnetek z naslovom Leeroy Jenkins je nastal v leta 2005 izredno vroči računalniški igri World of Warcraft, v kateri so se igralci prek spleta skupaj bojevali proti domišljijskim bitjem. Skupina igralcev v videoposnetku se je pred vstopom na posebej zahtevno območje, kjer je mrgolelo nevarnih pošasti, dogovarjala, kako bodo uskladili akcijo.



Eden od njih, igralec z vzdevkom Leeroy Jenkins, se razprave ni udeležil, ker si je v resničnem svetu medtem ravno pripravljal hrano. Za računalnik se je vrnil, še preden so se preostali igralci dogovorili, kdo bo prevzel katero vlogo, v mikrofon zavpil svoje ime (Leeroy Jenkins!) in brezglavo stekel v temnico. Drugi igralci so mu v paniki sledili, a so zaradi nepripravljenosti vsi njihovi liki v igri izgubili življenje.

Videoposnetek je zaradi bizarnosti in vzklika "Leeroy Jenkins!" dobesedno čez noč postal velika uspešnica. Po nekaterih mnenjih si ga je na različnih platformah - na YouTube je bil prvič naložen šele avgusta 2006 - do zdaj ogledalo že več sto milijonov ljudi, o njem so pisali številni veliki mediji (med drugim tudi Business Insider, Vice, Rolling Stone, CNN).

Ben Schulz, igralec World of Warcraft, ki je zavpil nesmrtni bojni krik "Leeroy Jenkins", je po tem, ko je javno razkril svojo identiteto, postal tudi reden gost videoigram namenjenih sejmov in dogodkov, lani pa se je na hollywoodski premieri filma Warcraft, ki si vsebino sposoja iz igre World of Warcraft, sprehodil tudi po rdeči preprogi. Foto: YouTube

Referenca na videoposnetek se je v takšni ali drugačni obliki pojavila tudi na televiziji, med drugim v številnih TV-kvizih, najodmevneje pa v izjemno priljubljeni humoristični nanizanki Kako sem spoznal vajino mamo (How I Met Your Mother):

Kultni bojni krik je bil zaigran

Prav zato, ker je videoposnetek Leeroy Jenkins po mnenju marsikoga pomemben del internetne zgodovine, bo morda številne razžalostilo najnovejše razkrile, da je bil kultni bojni krik pravzaprav zaigran.

To je pred dnevi razkril Ben Vinson, ki je imel v igri World of Warcraft vzdevek Anfrony in ki je dogodek, za katerega se je zdaj izkazalo, da je lažen, snemal na svojem računalniku. Na YouTubu je skupaj z Benom Schulzem, izvirnim "Leeroyem", namreč objavil videoposnetek prvega poskusa snemanja kričanja "Leeroooy Jenkins!", ki pa pa po mnenju vpletenih igralcev ni bil dovolj dober. Razlika med spodnjim in zgornjim izvirnim posnetkom je zelo dobro slišna:

Kot sta v opisu zgornjega videoposnetka pojasnila Vinson in Schulz, sta se za razkritje resnice o Leeroyu Jenkinsu odločila zato, ker želita opozoriti na problematiko internetne nevtralnosti v Združenih državah Amerike.

Tamkajšnja zvezna komisija za komunikacije je pred dvema tednoma obstoječa pravila o nevtralnosti interneta namreč razveljavila, kar pomeni, da se uporabnikom v ZDA lahko zgodi, da bodo za nekatere spletne vsebine morda morali plačati več denarja. Tukaj in tukaj preberite več o tem, kaj nevtralnost interneta sploh pomeni.