Ledene slane injekcije topijo odvečno telesno maščobo

Boj proti odvečnim kilogramom je, zlasti v divjem ritmu sodobnega vsakdana, za marsikoga zelo zahtevna naloga. Maščoba je sicer pomemben del naše presnove in telesa, a v presežnih količinah spodbuja bolezenska stanja, ki so lahko tudi smrtno nevarna.

Čeprav nas na spletu bombardirajo z različnimi oglasi o čudežnih čajih in drugih pripomočkih, vsak, ki se je resno lotil hujšanja, dobro (in neredko boleče) ve, da na tej poti bližnjic ni.

Morda pa le obstaja krajša in lažja pot?

Znanstveniki z ugledne ameriške univerze Harvard in njihovi kolegi v bolnišnici Massachusetts General Hospital (MGH) pa so v svoji novi študiji odkrili, da morda le obstaja učinkovita pomoč za odpravljanje odvečnih telesnih maščob.

Še več, snovi, ki pri tem sodelujejo, so zlahka dostopne, proces pa je zelo preprost. Ključ je v sterilni slani raztopini z dodatkom glicerola, ki je pogosta sestavina živil, in od 20 do 40 odstotkov drobnih ledenih delcev, zaradi katerih mešanica močno spominja na plundro.

Brez neželenih stranskih učinkov

To snov so nato z injekcijo dodali neposredno v telesne maščobne obloge prašičev in odkrili, da so se te znatno zmanjšale. To pojasnjujejo s kristalizacijo snovi, ki tako ubijejo maščobne celice, te pa potem telo v obdobju nekaj tednov postopoma odstrani.

Znanstveniki verjamejo, da s to metodo lahko uravnavajo maščobo v kateremkoli delu telesa, ki je dostopen z injekcijo ali katetrom. Toliko bolj, ker niso zaznali nobenih neželenih učinkov na drugih celicah, kot so na primer mišične.

"Plundra" vidno topi maščobe

Raziskavo so izvajali na dveh skupinah prašičev. Prva je prejela opisano "plundro", druga pa raztopino brez ledenih delcev.

Po osmih tednih je imela prva skupina 55 odstotkov manjšo debelino maščob v primerjavi z drugo, pri nobeni od skupin pa ni bilo nikakršnih poškodb ali stranskih učinkov.

Raziskavo so izvajali na dveh skupinah prašičev (fotografija je simbolična). Foto: STA

Evolucija kriolipolize

Ista raziskovalna skupina je že pred časom razvila kriolipolizo, metodo, ki ravno tako s svojevrstno zunanjo masažo z "mrazom" ubija maščobne celice, a je zdajšnje odkritje veliko bolj učinkovito. Prejšnja metoda je zahtevala eno uro za izvedbo (nova le nekaj trenutkov), za končni rezultat pa do šest mesecev.

Omejitev prvotne metode je tudi v nedostopnosti globljih maščobnih oblog, pri primerljivih oblogah pa so bili rezultati približno za petino slabši od nove metode.

Preprosto in dostopno

"Privlačnost nove tehnike je v njeni preprostosti in udobnosti," je prepričana glavna raziskovalka opisane študije Lilit Garibyan. "Zdravnik lahko v manj kot minuti opravi postopek z injekcijo, pacient gre lahko nato takoj domov in maščoba bo postopoma izginila."

Študijo in njene rezultate so objavili v znanstveni reviji Plastic and Reconstructive Surgery.

Z injekcijo lahko dosežejo tudi globlje obloge maščob, kar z dozdajšnjo kriolipolizo ni bilo mogoče. Foto: Getty Images

Trenutek resnice

Preden se kdo razveseli, da bo že kmalu na takšen način "hujšal", je treba vedeti, da so študijo opravili na prašičih in da zelo spodbudni rezultati ne dajejo nobenih jamstev, da bo zadeva podobno delovala na ljudeh. Za zdaj še ni niti dovoljenj za uporabo te tehnike na ljudeh.

Še več, dozdajšnji rezultati s prvo generacijo kriolipolize so pokazali, da s tem niso zmanjšali celotnih ravni lipidov ali izboljšali delovanja jeter. Torej ni čarobne paličice za takojšnje izboljšanje zdravja, a bo tudi nedvomni kozmetični učinek gotovo marsikoga razveselil.