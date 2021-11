Lažje do (varnih) novih poslov

Eden izmed razmeroma blagodejnih stranskih učinkov pandemije je, da so se pod prisilo razmer in omejitev mnoga opravila, za katera je še pred kratkim veljajo, da jih ni mogoče izpeljati na daljavo, hitro in učinkovito prilagodila novim razmeram.

To velja tudi za občutljiva opravila, kot so identifikacija uporabnikov v bančnih in drugih finančnih poslih, številnih bankah ter tudi pri ponudnikih storitev, med katerimi je tudi Telekom Slovenije, ki so fizične obiske poslovalnic s preverjanjem osebnih dokumentov učinkovito nadomestili z videoidentifikacijo.

Premoščen prepad

Velikokrat se zgodi, da pravna regulativa ne sledi spremembam tehnologije z enako hitrostjo, nuja prilagajanja zaradi epidemije pa je ta razkorak še povečala.

Strateški svet za digitalizacijo je zato kot enega od svojih ukrepov predlagal bolj enostaven postopek za identifikacijo uporabnikov pri odpiranju bančnih in kriptoračunov, kar je bilo tudi sprejeto.

Poleg omilitev pogojev za obstoječe oblike videoidentifikacije bodo zagotovili tudi druge, varne postopke identifikacije, ki bodo upravljani na daljavo ali elektronsko, kar bo omogočilo tudi lažjo izmenjavo informacij in podatkov, nadzornim organom pa zagotovilo orodja za bolj učinkovito izvajanje nadzora nad določbami zakona.

Novo okno slovenskih podjetij

Ti koraki sledijo zgledom številnih drugih evropskih držav in prinašajo bistveno poenostavitev sklepanja novih poslovnih razmerij, so prepričani v vladni službi za digitalno preobrazbo.

Največje prednosti vidijo pri poslovanju strank iz drugih držav, a tudi pri tem, da se tako domačim podjetjem lažje odpirajo vrata tujih trgov, kar povečuje njihovo konkurenčnost in nabor priložnosti za uspešno poslovanje.