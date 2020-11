Kratke epizode intenzivne vadbe odlično vplivajo na zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kratkotrajna intenzivna vadba vpliva na metabolite, ki krožijo po našem telesu, kar posledično vpliva na številne funkcije, kot so zmožnost obrambe pred rakom, lažje učenje ali zaščita pred demenco, ugotavlja raziskava bolnišnice Massachusetts General iz Bostona, učne bolnišnice medicinske fakultete univerze Harvard.

Močni učinki po 12 minutah intenzivne vadbe

Spodbudni sklepi prihajajo po študiji 411 posameznikov srednjih let obeh spolov. Večkrat so jim merili ravni 588 metabolitov pred intenzivno 12-minutno vadbo in potem takoj za njo.

Pri osemdesetih odstotkih metabolitov so ugotovili blagodejne spremembe, pri nekaterih pa so bile spremembe še posebej ugodne.

Celo do 30 odstotkov manj "slabih" snovi

Eden od "zmagovalcev" je bil glutamat, ki je povezan s sladkorno boleznijo, srčnimi obolenji in skrajšano življenjsko dobo. Že po tako kratko vaji se je njegova koncentracija zmanjšala za 29 odstotkov.

Za 18 odstotkov pa se je zmanjšala koncentracija metabolita DMGV (dimetilgvanidinovalerična klislina), ki je povezan s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen in jetrnimi obolenji.

Kratkotrajna intenzivna vadba vpliva na metabolite, ki krožijo po našem telesu. Foto: Getty Images

Debelost slabi blagodejne učinke

Študija je pokazala, da je intenzivnost odziva na hitro in intenzivno vadbo odvisna tudi od drugih dejavnikov, kot sta spol in indeks telesne mase.

Zlasti pretirana telesna teža lahko krepko zmanjša te blagodejne učinke.

Potencialno diagnostično orodje

Avtorji raziskave sklepajo, da različni metaboliti dosledno odsevajo različne fiziološke odzive na vadbo, kar zdravnikom omogoča tudi sklepanja v obratno smer.

Podobno, kot nam krvna slika med drugim dobro nakazuje kakovost delovanja jeter in ledvic, bi tudi nizke ravni DMGV potrjevale dobro fizično kondicijo, so še povedali ob predstavitvi svoje študije, o kateri so poročali v znanstveni reviji Circulation.

Študija je pokazala, da je intenzivnost odziva na hitro in intenzivno vadbo odvisna tudi od drugih dejavnikov, kot sta spol in indeks telesne mase. Foto: Getty Images

Proučili bodo podatke treh generacij

Podatki iz študije srca, ki so jih uporabili za opisano raziskavo, segajo do leta 1948 in zajemajo tri generacije, zato bodo s preučevanjem teh podatkov izvedeli še kaj več o dolgoročnih trendih, tudi za v bodoče.

Raziskovalci upajo, da bodo tako za razna kronična stanja, kot je povišan tlak, lahko oblikovali ustrezne (vadbene) programe, ki bodo obolelim pomagali na poti do bolj zdravega življenja, in morda celo pridobili model za napoved življenjske dobe.