Konec za slovenskega kriptovelikana, brez sumljivega dogajanja ni šlo

Po dveh letih je prenehanje delovanja napovedal slovenski startup Cofound.it, ki je razvil platformo za množično financiranje in lani izvedel eno najuspešnejših javnih prodaj kriptožetonov v Sloveniji. Imetnikom kriptožetona CFI bodo zdaj postopoma vračali denar. Dan pred oznanilom, da je s Cofound.it konec, so se na borzah, ki so trgovale z njihovih kriptožetonom, sicer dogajale sumljive stvari.

Raje zaključili, kot čakali na okrevanje nasičenega trga

Da Cofound.it zapira vrata, je v petek, 14. septembra, na uradnem blogu podjetja oznanil zdaj že nekdanji izvršni direktor in soustanovitelj Cofound.it Daniel Zakrisson.

Zakrisson je odločitev utemeljil z argumentom, da se je področje zbiranja zagonskega kapitala s prodajo kriptožetonov (ICO) letos malce izrodilo, ker so vsi videli samo denar, trg pa je zaradi tega postal nasičen s tisoči sicer zanimivih projektov s pripadajočimi kriptožetoni, ki pa niso likvidni.

Namesto da bi pri Cofound.it čakali na okrevanje trga, so se odločili za prekinitev dela in vračilo sredstev skupnosti, ki jih je podprla z nakupom kriptožetonov, svoj čas in energijo pa bodo nato lahko usmerili v druge projekte, je zapisal Zakrisson.

Eden najuspešnejših slovenskih kriptoprojektov



Zdaj že nekdanja ekipa podjetja Cofound.it. Ustanovila sta ga Jan Isakovič in Daniel Zakrisson. Foto: Wayback Machine / Posnetek zaslona

Cofound.it je zbiranje kapitala z javno prodajo lastnega kriptožetona (ICO) napovedal za obdobje med 7. junijem in 7. julijem lani, a ICO nato preklical, saj so vse razpoložljive kriptožetone vlagateljem prodali že v predprodaji.



S prodajo kriptožetonov je Cofound.it zbral okrog 15 milijonov ameriških dolarjev ali nekaj manj kot 13 milijonov evrov v kriptovaluti ether (oziroma ethereum), s čimer se uvršča v sam vrh najuspešnejših tovrstnih projektov iz Slovenije.



Kriptožeton CFI se je takoj po koncu javne prodaje uvrstil tudi na svetovno priznane borze s kriptovalutami, kot sta Bittrex in Bitfinex.



Vrednost kupčka kriptovalute ether, ki so ga zbrali pri Cofound.it, je januarja letos po decembrski eksploziji trga kriptovalut dosegla celo blizu 50 milijonov evrov, nato pa je cena ethra na borzah do danes padla za skoraj 90 odstotkov.

Menedžment startupa je bil razpuščen še isti dan, ko so oznanili, da Cofound.it zapira vrata, vse nadaljnje operacije podjetja pa je prevzel Ervin Uršič, nekdanji izvršni direktor drugega znanega slovenskega kriptopodjetja Iconomi.

Uršič bo zdaj poskrbel za poplačilo obveznosti Cofound.it, likvidacijo vseh sredstev podjetja in začetek vračanja denarja imetnikom kriptožetona CFI. Ti bodo kriptožetone lahko poslali na poseben naslov, kjer bodo pozneje uničeni, in zanje prejeli povračilo v kriptovaluti ether.

Ervin Uršič je takoj po prevzemu naloge likvidacije Cofound.it poskrbel tudi za to, da se s kriptožetoni CFI na spletnih borzah s kriptovalutami (na fotografiji Bittrex, ena največjih na svetu) ne trguje več. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Uršič ocenjuje, da ima Cofound.it trenutno obveznosti za okrog 300 tisoč evrov, za poplačilo imetnikov kriptožetona CFI pa okrog 12,3 milijona evrov sredstev v fiat valutah, kriptovalutah in drugi lastnini podjetja Cofound.it.

Koliko denarja bodo nazaj dejansko dobili tisti, ki so podprli Cofound.it z nakupom kriptožetona v predprodaji?

Podpornikom, ki so junija lani v predprodaji kupili kriptožetone CFI in od katerih je Cofound.it prejel blizu 13 milijonov evrov sredstev v kriptovaluti ether, je bilo namenjenih samo 25 odstotkov vseh razpoložljivih kriptožetonov CFI:

Graf na uradnem blogu Cofound.it, ki je bil objavljen maja lani in prikazuje, kako so bili razdeljeni kriptožetoni CFI. Vlagatelji z zunanjega trga, ki so sodelovali v ICO, so prejeli 25 odstotkov kriptožetonov, 20 odstotkov je bilo namenjenih odkupu trgovske platforme s kriptovalutami Cashila, 10 odstotkov kriptopodjetju Iconomi, na katerega zelniku je pravzaprav zrasla ideja za Cofound.it, 20 odstotkov ekipi Cofound.it, 25 odstotkov pa je bilo rezerviranih za uporabo na platformi Cofound.it. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zdaj ima Cofound.it po oceni Uršiča na voljo malce manj sredstev, kot jih je Cofound.it pridobil samo z javno prodajo kriptožetonov. Ni še natanko znano, ali bo Cofound.it ta sredstva vračal samo podpornikom, ki so sodelovali v javni prodaji kriptožetona, ali pa jih bo razdelil med vse imetnike CFI. Če se uresniči drugi scenarij, bodo podporniki nazaj dobili manj denarja, kot so ga vložili.

Uršič je v najnovejši objavi na blogu Cofound.it sicer zapisal, da namerava uničiti vse kriptožetone, ki so bili rezervirani za prihodnjo uporabo na platformi za množično financiranje, in kar se da veliko tistih, ki so bili namenjeni ekipi Cofound.it.

Je nekdo vedel, da je s Cofound.it konec, še preden je informacija postala uradna?

V četrtek, 13. septembra, torej dan pred oznanilom Daniela Zakrissona o prenehanju delovanja podjetja Cofound.it, je promet s kriptožetoni CFI na borzah s kriptovalutami zelo odstopal od prejšnjega nekajtedenskega povprečja:

Obkrožen je celoten volumen trgovanja s kriptožetonom CFI 13. septembra, ko javnost še ni vedela, da bo Cofound.it zaprl vrata. Ker je od trikrat do petkrat višji kot v preteklih dneh, so se pojavili sumi, da je šlo za notranje trgovanje. Večji skok volumna trgovanja s CFI naslednji dan je bil medtem seveda pričakovan, saj je marsikdo prodal, še preden to ne bi bilo več mogoče. Foto: Coinmarketcap.com

Ervin Uršič je na uradnem blogu Cofound.it napovedal, da so tudi njega opozorili na nenavadne vzorce trgovanja s kriptožetonom CFI ter da bo dogajanje temeljito raziskal in, če bo to potrebno, v preiskavo vpletel tudi organe kazenskega pregona.

