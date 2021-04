Konec poti: s trga telefonov odhaja eden od velikih

Za pametne telefone znamke LG, ki smo jih v zadnjih letih preizkusili na Digisvetu na Siol.net, smo skoraj brez izjeme trdili, da gre za dobro uravnotežene naprave, s katerimi bo verjetno zadovoljen tako rekoč vsak kupec, a da so hkrati tudi razmeroma dolgočasni, saj nimajo nobene zares izstopajoče prvine, ki bi jih postavljala nad konkurenco. Je to botrovalo padanju LG-jevega tržnega deleža?

LG je s pametnimi telefoni v zadnjih petih letih ustvaril okrog štiri milijarde evrov izgube, po zaslugi meteornega vzpona kitajske konkurence pa je z nekdaj stabilne uvrstitve med četrtim in šestim mestom padel povsem na rep lestvice največjih proizvajalcev pametnih telefonov.

LG je pred desetimi leti veljal za enega od petih največjih proizvajalcev mobilnih telefonov na svetu (vir: Gartner). To je bilo obdobje, ko je trgu še kraljevala Nokia, pomemben igralec pa je bil še vedno tudi RIM, podjetje, ki je proizvajalo telefone znamke BlackBerry. Danes ima relativno opazen tržni delež še vedno v ZDA, in sicer 4-odstotnega, v globalnem merilu pa le še 1,6-odstotnega (vir: Statcounter Global Stats). Marca letos sta imela pametni telefon znamke LG v Sloveniji dva odstotka uporabnikov (vir: Statcounter Global Stats). Foto: Matic Tomšič

Čeprav je novi direktor LG januarja lani napovedal, da bo bodo njihovi pametni telefoni do leta 2021 podjetju spet prinesli dobiček, se to ni zgodilo.

V začetku tega leta je LG za svojo mobilno divizijo tako začel iskati kupca. Med potencialnimi kandidati zanjo se je med drugim omenjal tudi nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen. A ker do tega tedna ni bil sklenjen še noben posel, so južnokorejski mediji že poročali, da se LG pripravlja na priznanje poraza.

V ponedeljek bo podjetje, tako trdijo pri časniku The Korea Times, najverjetneje oznanilo slovo od trga pametnih telefonov. V LG so se na poročanje medija odzvali s pojasnilom, da je sicer mogoče vse, a navedbe, da se obdobje pametnih telefonov znamke LG končuje, niso zanikali.

Padcu znamke LG je v zadnjih letih botroval predvsem vzpon kitajskih proizvajalcev. Danes bistveno več telefonov kot LG prodajo Xiaomi, Huawei, Oppo in RealMe. Foto: Reuters

Tudi če LG res konča to zgodbo, za podjetje to še zdaleč ne bo katastrofa. LG namreč dobesedno blesti na drugih področjih, v prvi vrsti se odlično prodajajo njegovi televizorji, ki spadajo med najboljše na svetu, in bela tehnika.

Na račun okrepljene prodaje domače elektronike in pa tudi LG-jevega vstopa v industrijo električnih vozil je cena delnice podjetja LG v zadnjem letu dni zrasla za več kot 300 odstotkov.

Danes že pozabljeni, a prelomni pametni telefoni LG

LG Prada

Foto: LG Electronics

LG KE850, bolj znan kot LG Prada, je izšel maja 2007, bil pa je prvi mobilni telefon z kapacitivnim zaslonom na dotik, kakršni so v uporabi danes. Zasluge za popularizacijo te vrste zaslona za dotik ima sicer prvi Applov iPhone, ki je izšel mesec dni za Prado. Ta je sicer hitro utonila v pozabo, saj je šlo z vidika uporabnosti, sploh v primerjavi z iPhonom, za precej skromno napravo z zgolj osmimi megabajti prostora za shranjevanje podatkov.

LG Viewty

Foto: Amazon

LG KU990 Viewty (avgust 2007) je bil prvi mobilni telefon, s katerim je bilo mogoče snemati počasne posnetke. Ločljivost je bila sicer izredno nizka, 320x240 slikovnih pik, toda zajema videoposnetka s 120 sličicami na sekundo ni takrat omogočal še noben mobilni telefon. iPhone, na primer, do modela 3GS, ki je izšel leta 2009, sploh ni imel možnosti zajema navadnega videoposnetka. Viewty je bil tudi eden prvih, če ne kar prvi mobilni telefon s ksenonsko bliskavico.

LG New Chocolate

Foto: Wikimedia Commons

LG BL40 New Chocolate je oral ledino s svojim zaslonom, saj se je že leta 2009 poigraval z nenavadnim razmerjem slike zaslona. 21:9 je bilo za takratne standarde namreč precej čudaško razmerje – večina mobilnih telefonov tiste dobe je bila bolj škatlasta, saj je imela sliko na zaslonu v razmerju 3:2 ali 16:9. V zadnjih letih so pametni telefoni vendarle začeli gravitirati k trendu, ki ga je leta 2009 začrtal New Chocolate. Mnogi imajo namreč razmerje slike 19,5:9 ali 20:9.

LG Optimus 2X

Foto: Wikimedia Commons

Kot je namigovalo že njegovo ime, je bil LG Optimus 2X prvi pametni telefon z dvojedrnim procesorjem. Poganjal ga je čip Nvidia Tegra 2. LG je dve leti pozneje izdal tudi prvi pametni telefon s štirijedrnim procesorjem, LG Optimus G. Tega je poganjal čip Tegra 3.

Nexus 4

Foto: Flickr / Kārlis Dambrāns

Nexus 4 iz leta 2012, skupni projekt podjetij LG in Google, je definiral pojem "poceni raketa". Šlo je za pionirja tržne niše zelo zmogljivih pametnih telefonov za polovično ceno, ki so si jo kasneje prisvojili OnePlus, Xiaomi, Honor. V ZDA je bilo treba za Nexus 4 ob izidu odšteti 300 ameriških dolarjev, njegovi po zmogljivosti največji tekmeci pa so stali dvakrat toliko.

LG G Flex

Foto: Flickr / Maurizio Pesce

Čeprav se ni prijel – šlo je namreč bolj za eksperiment kot za kaj drugega – se je LG G Flex leta 2013 v zgodovino zapisal kot prvi ukrivljeni in upogljivi pametni telefon

LG V10

LG V10 je bil leta 2015 odgovor na Samsungovo uveljavljeno znamko križancev med pametnimi telefoni in tablicami Galaxy Note. A bolj kot po tem, da bi bil resen tekmec dominantnemu Notu, si je trg LG V10 zapomnil po prvi pravi dvojni sprednji kameri.

Foto: LG Electronics

Podobno je na področju fotografije in videoposnetkov februarja 2016 inoviral modularni LG G5, ki je bil eden prvih pametnih telefonov s funkcionalno dvojno zadnjo kamero. Do takrat je drugi objektiv kamere, ki ga je leta 2014 med prvimi uvedel HTC, veljal za pomožnega oziroma je služil kot senzor globine. Leto 2016 je medtem pomenilo prelomnico za dvojne kamere – takrat so jo na trg poslali tudi Huawei z modelom P9 in Apple z iPhonom 7 Plus.

