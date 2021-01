Komercialni gigabitni 5G le nekaj dni po koncu dražbe frekvenc

Kljub zapletom in zamudam švedske dražbe za frekvence mobilnih omrežij pete generacije imajo v tej skandinavski državi že omogočene frekvence, na katerih operaterja Telenor in Tele2 že ponujata storitve mobilnega omrežja pete generacije z gigabitnimi hitrostmi.

Operaterja sicer nista postavila vsak svojega omrežja, temveč storitve ponujata prek svoje skupne naložbe za deljenje omrežja Net4Mobility.

To njuno sodelovanje si je za nalogo zastavilo pokriti več kot 99 odstotkov švedskega prebivalstva do konca leta 2023.

Podvojili hitrosti do uporabnikov

Ta je prejšnji teden na dražbi pridobila stomegaherčni frekvenčni pas v območju 3,5 gigaherca (natančneje 3.620 do 3.720 megahercev), le nekaj dni zatem pa so te frekvence aktivirali za 5G.

Tako so pridobili hitrosti, ki v smeri do uporabnika presegajo en gigabit v sekundi – to je dvakrat toliko, kot so imeli pred to spremembo. Po tej spremembi je Tele2 s svojim gigabitnim mobilnim prenosom podatkov pokril skupaj 30 švedskih mest, Telenor pa 37.

Tele2 in Telenor imata skupno naložbo Net4Mobility za zagotavljanje omrežne infrastrukture, toda storitve tržita vsak posebej. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Večkrat prestavljeno, potem končano v enem dnevu

Švedska dražba za frekvence 5G se je po večtedenski zamudi končala sredi januarja v enem samem dnevu. Frekvenčne pasove v območju 3,5 in 2,3 gigaherca so prodali v štirih krogih, kar je švedskemu proračunu prineslo 2,32 milijarde švedskih kron (229,31 milijona evrov) prihodkov, je poročal švedski telekomunikacijski regulator PTS.

Dražba je zamujala zaradi ugovorov družbe Huawei ob odločitvi švedskih oblasti o (ne)dopustnosti sodelovanja določenih infrastrukturnih ponudnikov pri vzpostavljanju švedskih mobilnih omrežij 5G. Na koncu je švedsko vrhovno upravno sodišče zavrnilo večino Huaweievih pritožb z odločitvami, ki so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.

Zmagovalec je Telia, a za najvišjo ceno

Največji del spektra, to je 120 megahercev (3.500 do 3.620 megahercev) je dobil švedski nacionalni telekomunikacijski operater Telia, ki je za svoj frekvenčni zaklad odštel največ tako v absolutnem kot tudi v relativnem merilu.

Telia je pridobila največ pasovne širine, a je za njo plačala najvišjo absolutno in relativno ceno. Foto: Reuters

Enako širok frekvenčni prostor (od 3.400 do 3.500 megahercev) kot Net4Mobility, a za skoraj četrtino nižjo ceno, je pridobila družba Hi3G Access. Družba Teraccess pa je pridobila najožji frekvenčni pas, in sicer od 2.300 do 2.380 megahercev.