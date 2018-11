Koliko denarja ima zdaj tisti, ki je kriptovalute kupil januarja

Za datum nakupa kriptovalut smo izbrali 16. januar 2018. Zakaj? Vse najbolj prepoznavne kriptovalute so do takrat že dosegle rekordne vrednosti, trg je bil po rahlem padcu cen v pričakovanju novega vala rasti, analitik Kay Van-Petersen, ki je predhodno že pravilno napovedal rast cene bitcoina, pa je takrat predvidel, da bo bitcoin do konca leta 2018 dosegel ceno med 50.000 in 100.000 ameriških dolarjev.

Razen če se v nekaj preostalih dneh novembra in v decembru ne bo zgodil čudež, je za zdaj videti, da se napovedi ne bodo uresničile. Vrednost celotnega trga kriptovalut se je celo nevarno približala (1) padcu nazaj na 11-mestno število, torej na dvomestno število milijard dolarjev ali evrov, na vrhuncu rasti januarja letos (2) pa se je spogledovala celo z bilijonom (tisoč milijardami). Foto: Coinmarketcap.com

Napoved Van-Petersena o nadaljnji strmi rasti bitcoina in drugih kriptovalut - Van-Petersen je še posebej izpostavil kriptovaluto ethereum, ki bi lahko po njegovem mnenju prehitela bitcoin - še zdaleč ni bila edina, zato je marsikdo takrat hitel odpirat denarnico za kriptovalute, da ne bi zamudil še ene priložnosti za hiter zaslužek.

Koliko ima danes pod palcem v znanih kriptovalutah torej nekdo, ki jih je 16. januarja kupil za 1.000 evrov?

Levo cene kriptovalut 16. januarja, desno 25. novembra. Podatek: cryptocurrencychart.com Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bitcoin (BTC): 16. januarja je bilo treba za en bitcoin odšteti 10.018 evrov, kar pomeni, da je bilo s 1.000 evri mogoče kupiti 0,099 BTC. Ta naložba je trenutno vredna 340 evrov.

Ether oziroma ethereum (ETH): 16. januarja je bilo treba za en ether odšteti 916 evrov, kar pomeni, da je bilo s 1.000 evri mogoče kupiti 1,09 ETH. Ta naložba je trenutno vredna 107 evrov.

Ripple (XRP): 16. januarja je bilo treba za ripple odšteti 1,14 evra, kar pomeni, da je bilo s 1.000 evri mogoče kupiti 877 XRP. Ta naložba je trenutno vredna 280 evrov.

Litecoin (LTC): 16. januarja je bilo treba za en litecoin odšteti 167 evrov, kar pomeni, da je bilo s 1.000 evri mogoče kupiti skoraj 6 LTC. Ta naložba je trenutno vredna 155 evrov.

Bitcoin Cash (BCH): 16. januarja je bilo treba za en bitcoin cash odšteti skoraj 1.657 evrov, kar pomeni, da je bilo s 1.000 evri mogoče kupiti 0,6 BCH. Ta naložba je trenutno vredna 96 evrov.

Dash (DASH): 16. januarja je bilo treba za en dash odšteti blizu 678 evrov, kar pomeni, da je bilo s 1.000 evri mogoče kupiti 1,47 DASH. Ta naložba je trenutno vredna 116 evrov.

Preberite tudi: