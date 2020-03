Ko virus odnese šalo, na cestah Ljubljane pristaja vojska ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je znova pokazalo, da vsesplošna zaskrbljenost zaradi koronavirusa pomembno vpliva na kritično presojo verodostojnosti objav na Facebooku. Slovenski uporabniki namreč množično in zvečine z vso resnostjo delijo šaljivo objavo, da naj bi na Letališki cesti v Ljubljani pristalo letalo, polno ameriških marincev.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

"Na letališki cesti v Lj ravnokar pristalo letalo z Ameriškimi marinci. Prijatelj, ki dela v Vardi je od preverjenih informacij dobil informacijo, da želijo v Lj zapreti obvoznico in vs promet preusmerit preko Trojan. Mediji o tem še vedno molčijo in ni o tem zapisano še ničesar," je v objavi zapisal uporabnik Gap Tirepressure.

Čeprav fotografija prikazuje izkrcanje ameriških vojakov iz helikopterja v afganistanskem oporišču Camp Boost 11. septembra 2017 (vir) in ne na Letališki cesti v Ljubljani, ki kljub imenu ni dovolj široka za pristajanje ameriških vojaških letal, je objavo v samo malo več kot štirih urah delilo že več kot 1.200 slovenskih uporabnikov Facebooka.

Glavno letalo, ki ga za prevoz vojakov, tudi marincev, uporablja ameriška vojska, je Lockheed Martin C-130J Super Hercules s 40-metrskim premerom kril. Foto: Reuters

Mnogi so "preverjeno informacijo" sprejeli z ogorčenjem

Iz komentarjev uporabnikov, ki so delili zgornjo objavo, povečini vejeta tesnoba in jeza, le peščica pa se jih sprašuje o njeni identiteti ali opozarja, da gre v resnici za šalo oziroma za lažno novico.

Eden od razlogov, zakaj se je objava o pristanku ameriškega letala sredi Ljubljane razširila tako zelo hitro, je Natova vojaška vaja Europe Defender 20, ki je bila napovedana za obdobje med februarjem in junijem 2020. Vojaško vajo, ki zaradi epidemije koronavirusa trenutno poteka v zmanjšanem obsegu, so mnogi izkoristili za širjenje teorij zarot o domnevni invaziji ameriške vojske na Evropo. Opaziti je mogoče tudi povezan trend: objavo o pristanku letala sredi Ljubljane delijo uporabniki, ki so predhodno delili prav novice o prihodu več deset tisoč ameriških vojakov na evropska tla. Foto: Reuters

S spremljajočim zaskrbljenim komentarjem se je znašla tudi v največji slovenski skupini na Facebooku, namenjeni deljenju informacij o koronavirusu, a so jo moderatorji hitro odstranili.

Nekateri uporabniki Facebooka medtem pozivajo k prenehanju širjenja tovrstnih objav, ker lahko med ljudmi v času izrednih razmer ustvarjajo še večjo paniko in negotovost glede tega, katere informacije so resnične in katere ne.

Italijani so množično delili fotografijo ameriškega vojaka, ki je v resnici televizijski igralec

Že včeraj smo poročali o lažni objavi, ki so jo na Facebooku množično širili številni Italijani in tudi nekaj Slovencev. Nekdanji ameriški vojak naj bi bil v Evropo poslan z namenom širjenja koronavirusa, vse pa je domnevno priznal na smrtni postelji. Izkazalo se je, da je "vojak" v resnici britanski igralec Andrew Lincoln, ki je nastopal v svetovno znani nanizanki Živi mrtveci.

Foto: Facebook / Cosimo Calasso