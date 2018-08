Kmalu bomo delali fotografije, ki si jih zdaj ne moremo niti predstavljati

Nikon je na svoje nove pridobitve tako ponosen, da jih je pred današnjo predstavitvijo zelo skrbno skrival. Dostop do informacij o novostih so predčasno dobili le izbrani mediji, med drugim tudi Siol.net.

Nikon je na svoje nove pridobitve tako ponosen, da jih je pred današnjo predstavitvijo zelo skrbno skrival. Dostop do informacij o novostih so predčasno dobili le izbrani mediji, med drugim tudi Siol.net. Foto: Nikon / Matic Tomšič

Kaj bo pokazal Nikon?

Nikon bo predstavil dva nova brezzrcalna digitalna fotoaparata s senzorjem polnega formata in sicer modela Z 7 in Z 6, ki za japonsko podjetje pomenita odmik od tradicionalne ponudbe polprofesionalnih in profesionalnih naprav, saj temeljita na drugačni tehnologiji zajema slike.

Nikon Z 7 z objektivom (levo) in Nikon Z 6, ki brez objektiva kaže svoj bajonet in svetlobni senzor (desno). | Foto: Nikon

Fotoaparata Z 7 in Z 6 bosta tudi prva, na katerih bo debitiral novi Nikonov bajonet Z, vmesnik oziroma nastavek, na katerega pri naprednejših digitalnih fotoaparatih namestimo fotografski objektiv. Gre za prvi nov Nikonov bajonet po letu 1959, ko so predstavili še vedno aktualni bajonet F.

Kaj pomeni, da je digitalni fotoaparat brezzrcalni



Foto: Nikon / Matic Tomšič

Aktualni najbolj kakovostni Nikonovi digitalni fotoaparati, kot je model D850, so zrcalno-refleksni, kar pomeni, da sliko na svetlobno tipalo oziroma senzor fotoaparata lovijo prek mehanskega sistema sistema zrcal in leč.



Kot pove že njegovo ime, brezzrcalni digitalni fotoaparat teh mehanskih delov nima, zajem slike pri njem v celoti poteka elektronsko. Zaradi tega je lahko manjši in lažji, kar za profesionalnega fotografa sicer ni nujno prednost, saj je manjšo napravo težje udobno držati malce dlje, fotografiranje z njim pa je tudi neslišno.



Kaj pomeni, da ima digitalni fotoaparat senzor polnega formata



Foto: Nikon / Matic Tomšič

To pomeni, da je svetlobno tipalo oziroma senzor fotoaparata večji kot običajno in istih dimenzij kot 35-milimetrski fotografski film. Večji senzor je zmožen delati bolj kakovostne ter svetlejše fotografije z manj šuma in bolje poustvarjenimi barvami.

Kot so za Siol.net pojasnili pri slovenski podružnici družbe Nikon, sta obe pridobitvi izrednega pomena za japonsko podjetje, ki po njihovih podatkih obvladuje med 30 in 40 odstotki svetovnega trga digitalne fotografije. Z novo Nikonovo tehnologijo bomo po njihovih besedah "kmalu lahko delali fotografije, ki si jih zdaj ne moremo niti predstavljati." Poglejmo, zakaj menijo tako.

Zakaj je za Nikon zelo pomemben nov bajonet Z

Bajonetni sistem Z ima večji premer od uveljavljenega Nikonovega bajoneta F, kar pomeni, da proizvajalcem ponuja več možnosti pri oblikovanju objektivov. Za končnega uporabnika, torej fotografa, to pomeni, da se lahko v prihodnosti nadeja objektivov z bistveno boljšimi optičnimi zmogljivostmi od današnjih.

Foto: Nikon

Bajonet Z je Nikonu med drugim omogočil razvoj tako imenovanega svetega grala med objektivi in najzmogljivejšega v več kot stoletni zgodovini podjetja.



Objektiv bo imel svetlobno jakost f/0.95, kar pomeni, da bo motiv v ospredju izostril in ozadje zameglil bolje kot kateri koli drug Nikonov objektiv do zdaj, po zagotovilih Nikon Slovenija pa tako zmogljivega objektiva, ki zaradi nove platforme bajonet Z ne bo imel bistvenih pomanjkljivosti, ni naredil še nihče do zdaj. Objektiv bo najverjetneje na voljo v začetku leta 2019.

Zelo pomemben vidik novega bajoneta Z je tudi, da bo z uporabo posebnega bajonetnega nastavka FTZ, ki ga bo konec septembra mogoče kupiti za 299 evrov, za nazaj združljiv z vsemi objektivi, ki podpirajo starejši bajonet F, so opozorili pri slovenski podružnici Nikona.

Fotoaparata Nikon Z 7 in Z 6 v družbi novih objektivov, ki se bodo prilegali bajonetu Z (v ospredju) in starejših objektivov Nikkor, ki ustrezajo uveljavljenemu bajonetu F. | Foto: Nikon

Zakaj sta za Nikon zelo pomembna fotoaparata Z 7 in Z 6 ter kdaj ju bo mogoče kupiti

Nikon se s fotoaparatoma Z 7 in Z 6 odločno podaja na področje, kjer s serijo α trenutno dominira Sony, torej na področje brezzrcalnih digitalnih fotoaparatov srednjega in srednjega višjega cenovnega razreda.

Pri Nikonu zatrjujejo, da bosta novinca ob prihodu na trg konkurenčna takoj, saj imata v primerjavi z najbližjimi tekmeci:

- nižjo tako imenovano flanšno razdaljo med robom bajoneta in svetlobnim senzorjem (to je pomembno, da se izgubi čim manj svetlobe, ki v fotoaparat vstopi skozi objektiv),

- na razpolago tri čisto nove in sodeč po neodvisnih preizkusih odlične objektive,

- zelo dobro elektronsko iskalo, ki je po zagotovilih Nikona skoraj primerljivo s klasičnim optičnim iskalom,

- prednost, da se s fotoaparatoma upravlja tako kot z drugimi Nikonovimi modeli, saj so enaki praktično vsi gumbi in meniji.

Elektronsko iskalo, majceno okence, skozi katerega si fotograf od blizu ogleda motiv, ki ga namerava fotografirati, že nekaj časa razdvaja fotografsko skupnost. Mnogi profesionalni fotografi namreč še vedno prisegajo na optično iskalo, ki temelji na sistemu ogledal, saj tam vselej vidijo natanko takšno sliko, kot jo bodo zajeli s sprožilcem, priznavajo pa, da ima elektronsko iskalo določene prednosti, kot je prikaz parametrov fotografiranja. | Foto: Nikon

Za koga sta fotoaparata Nikon Z 7 in Z 6? Prvi je namenjen zahtevnemu fotografu, ki sta mu pomembni visoka ločljivost in zelo ostra slika, saj ima tipalo s kar 46,7 milijona slikovnih točk ali tako imenovanih megapikslov, sliko pa izostri s 493 točkami ostrenja.

Z 6 je medtem bolj vsestranska naprava, ki uporabniku ponuja dobro zaokrožen zmnožek funkcij, a ima nekoliko nižjo ločljivost (24,5 milijona slikovnih točk) in 273 točk ostrenja.

Oba fotoaparata sta na kožo pisana tudi snemalcu videa, saj so mu na voljo vse sodobne tehnologije, Nikon pa pravi, da so na tem področju, ki se mu do zdaj pravzaprav nikoli niso zares posvečali, letos celo ujeli tekmece.

Slovenski fotograf Andrej Korenč, ki nam je podrobneje predstavil funkcije obeh novincev, se navdušuje predvsem nad podrobnostmi, ki bi jih laik morda lahko spregledal oziroma se mu ne bi zdele vredne omembe. To so ergonomija, ki daje vtis, da v roki držiš obilnejši fotoaparat kot sicer, poseben procesor, ki skrbi za nemoten prenos fotografij in videoposnetkov prek brezžičnega omrežja, dejstvo, da sta fotoaparata Nikon Z 7 in Nikon Z 6 po videzu zelo podobna Nikonovim zrcalno-refleksnim modelom, kot je D850, zaradi česar se bo pristaš Nikona, ki ju bo kupil, že takoj ob prvi uporabi počutil kot doma. Foto: Nikon / Matic Tomšič

Nikon Z 7 bo kupcem na voljo konec septembra, priporočena maloprodajna cena za napravo pa bo 3.699 evrov. Model Z 6 medtem prihaja konec oktobra in bo bistveno cenejši, zanj bo treba odšteti 2.299 evrov. Dva nova objektiva za bajonet Z bosta na voljo do konca septembra skupaj z Nikon Z 7, tretji pa prihaja en mesec pozneje.

