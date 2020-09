Kljub svoji prepričljivi podobi padajo lažni profili na Facebooku

Facebook je odkril in zaprl omrežje več kot 150 lažnih profilov, ki so jih ustvarili na Kitajskem z namenom koordiniranega posega v politične razprave. Skrb zbujajoča je tudi uporaba umetne inteligence, s katero so ustvarjali prepričljive lažne identitete.

Večina teh profilov, ki so imeli okrog 130 tisoč sledilcev, je zagovarjala kitajske interese na Filipinih in v jugovzhodni Aziji, a so nekateri objavljali tudi vsebine, povezane z ameriškimi predsedniškimi volitvami, so sporočili iz Facebooka.

Zloraba naprednih tehnik umetne inteligence

To je šele drugič, da so na Facebooku ugotovili, da takšni lažni profili izvirajo iz Kitajske. Profili tokratne skupine so se začeli pojavljati leta 2016, vodili pa so do posameznikov v kitajski provinci Fujan, so še pojasnili pri Facebooku.

Nekateri izmed teh profilov so uporabljali posebno tehniko umetne inteligence, s katerimi so ustvarjali povsem lažne, a vendarle prepričljive obraze, s katerimi so opremljali svoje lažne profile. To tehniko (Generative Adversarial Networks) so prvič sporadično zasledili komaj lani, a strokovnjaki zdaj ugotavljajo, da jo ustvarjalci lažnih profilov uporabljajo že skoraj pri vsakem večjem omrežju lažnih profilov.

Omrežje, za katerim (ne) stojita filipinska vojska in policija

Padlo je tudi nekoliko manjše omrežje lažnih profilov, ki so ga ustvarili na Filipinih. Skupino 57 profilov in 31 strani na Facebooku ter 20 profilov na Instagramu povezujejo s filipinsko vojsko in policijo, usmerjala se je predvsem na uporabnike iz te otoške države in na lokalne vsebine.

Filipinsko omrežje lažnih profilov povezujejo s tamkajšnjo vojsko in policijo, a oni te očitke odločno zavračajo. Foto: Reuters

V filipinskem in angleškem jeziku so jim ponujali lokalne novice, predvsem o vojaški dejavnosti proti terorizmu, a tudi kritike komunizma, mladinskih aktivistov in opozicijskih strank. Njihova dejavnost sega v leto 2015, okrepili pa so jo predvsem lani in letos, ko so po podatkih Facebooka dosegli okrog 280 tisoč ljudi.

Tako filipinska vojska kot policija sicer odločno zavrača kakršno koli povezanost s temi lažnimi profili.

Kaplja v morje

Odkriti omrežji lažnih profilov sta sicer imeli razmeroma majhen vpliv in doseg zunaj svojih regij, a ni nobenega dvoma o tem, da se bodo ob prihajajočih ameriških volitvah in drugih pomembnih dogodkih v bližnji prihodnosti pojavili lažni profili in njihova omrežja, ki bodo merili tudi ali pa predvsem na te dogodke.

Na izjemno velik vpliv družbenih omrežij, ne le na usmerjanje volitev, temveč na skoraj vse poglede našega življenja in tudi na družbo v celoti, je opozoril (tudi) nedavni Netflixov dokumentarni film A Social Dilemma.

Sicer pa so pri Facebooku samo letos zaznali in odstranili več kampanj lažnih profilov, katerih namen je bil tuje vmešavanje v dogodke drugih držav. Izvirale so iz Ekvadorja, Iraka, Irana, Kitajske, Romunije in ZDA.