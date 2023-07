Kibernetski nepridipravi spet nad uporabnike NLB

V Novi Ljubljanski banki znova zaznavajo večjo količino lažnih SMS-sporočil, ki pod pretvezo potrebe po preverjanju podatkov od uporabnika skušajo pridobiti uporabniška imena in gesla, s katerimi bodo prišli do finančnih koristi.

Nobena banka nikoli ne poziva in tudi nikoli ne bo pozivala uporabnikov k pošiljanju osebnih podatkov prek elektronskih sporočil ali SMS-sporočil – banke nenehno svarijo svoje uporabnike –, a zdi se, da vsem opozorilom navkljub kibernetski nepridipravi najdejo lepo število (neprevidnih) žrtev.

Stara metoda vedno najde nove žrtve

Slovenski uporabniki, tako komitenti Nove Ljubljanske banke kot tisti, ki to niso, zadnje dni spet pogosteje prejemajo lažna SMS-sporočila, s katerimi kibernetski nepridipravi prejemnike želijo zavesti, da je njihov račun omejen.

Lažno in zlonamerno sporočilo, ki spet pospešeno kroži med slovenskimi uporabniki mobilnih telefonov Foto: NLB d.d.

Takšna sporočila so poskus prevare, s katerimi njihovi ustvarjalci in pošiljatelji želijo priti do zaupnih osebnih podatkov. Ravno zaradi takšnih možnosti zlorab sta potrebna previdnost pri nakupovanju in izogibanje sumljivim spletnim trgovinam in stranem.

Če je podobno, še ne pomeni, da je pravo

Če uporabnik iz naslova povezave ne zazna, da ta vodi na neko povsem obskurno domeno, in nespametno klikne na to povezavo, bo preusmerjen na stran, ki s podobo sicer posnema (bolj ali manj uspešno) spletno stran banke in zahteva vnos osebnih zaupnih podatkov.

Tam vpisani podatki so isti trenutek dostopni prevarantom, ki potem lahko izvajajo nepooblaščene plačilne transakcije v breme bančnega računa žrtve.

Še vedno velja preprost, a vendarle učinkovit varnostni ukrep: takšna SMS-sporočila je treba nemudoma izbrisati, še preden bi kliknili na kakšno povezavo v njih.

Če so podatki že ušli, je treba ukrepati nemudoma

V Novi Ljubljanski banki svojim komitentom, ki so svoje zaupne podatke vendarle vnesli na lažno spletno stran ali kakorkoli drugače sumijo na možnost zlorabe, svetujejo, naj se nemudoma obrnejo na kontaktni center prek navadnega ali videoklica in tako ob pomoči bančnih uslužbencev preprečijo nadaljnjo škodo.

Enako seveda velja tudi za komitente drugih bank, ki bodo ustrezno pomoč prejeli v kontaktnem centru in poslovalnicah svojih bank.