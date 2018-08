Kako ujeti poletje v objektiv?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z mobilnima telefonoma Samsung Galaxy S9 in S9+ utrinki poletnih dogodivščin ostanejo živi za vedno.

Poletje je doživetje. Širni pogled s hribov, piknik ob jezeru, morske norčije, vrvež kultnih mest … Vse to so čari poletja, ki jih doživimo in želimo podoživeti. Ujeti poletje v objektiv je lahko pravi izziv. A z dobro kamero, ki jo imamo vedno pri roki, lahko fotografiranje postane pustolovščina, v kateri uživamo na vsakem koraku.

Kamera, odzivna kot oko

S pomočjo vrhunske kamere na pametnih telefonih Samsung Galaxy S9 in S9+ lahko izrazimo svojo umetniško žilico in ustvarimo doživete spomine. Poletna jutra, čarobni sončni zahodi, razburljive avanture in nočne dogodivščine se bodo ujeli v mrežo kamere z dvojno zaslonko, ki se prilagaja kot človeško oko ob različnih pogojih osvetlitve. Naj bo podnevi ali ponoči, revolucionarna kamera bo ujela tisti pravi trenutek.

Izredno počasni posnetki impresivnih trenutkov

Ker se razburljive stvari zgodijo zelo hitro, je dobrodošla možnost zajemanja izredno počasnih posnetkov. Ta bo upočasnila čas in vsakodnevne trenutke spremenila v nekaj posebnega. Kamera bo v sekundi nanizala skoraj tisoč slikovnih odtenkov iskrivega nasmeha, metulja v letu ali vala morja, ko ta doseže obalo. Z vključenim zaznavanjem gibanja bodo nepozabni posnetki nastali že v prvem poskusu. Videoposnetke lahko nato obogatimo še z glasbeno podlago, ki jo izberemo naključno iz glasbenih predlog ali pa dodamo skladbo z lastnega seznama predvajanja.

Kreativno izražanje z animiranimi posnetki

S pomočnikom Bixby lahko odkrivamo in prepoznavamo objekte v realnem času.

Kreativni pa smo lahko tudi z ustvarjanjem lastnih animiranih posnetkov GIF s tremi slogi ponavljanja: obratno, naprej ali obojestransko. Samo pomislite na posnetek skoka v morje! Poleg slik in videoposnetkov pa lahko ob klepetu svojo hudomušnost izrazimo še z ustvarjanjem lastnih smeškov razširjene resničnosti. Tako bomo veselje in smeh zlahka širili po družbenih omrežjih.

Kamera nam širi pogled na svet tudi kot lastni prevajalec. S pomočnikom Bixby lahko odkrivamo in prepoznavamo objekte v realnem času, dobimo informacije o fotografiji, ki jo zajema kamera, in lažje razumemo izbrane tuje jezike. Kot nalašč za pomoč na potovanjih.

Osvežena barvna paleta

Nasvete za dobre posnetke najdeš tukaj. Za navdih pa še tole: poleg polnočno črne, koralno modre in vijolične barvne različice sta Samsung Galaxy S9 in S9+ pri izbranih partnerjih že na voljo še v jutranji zlati barvi. Naj poletje zasije!

Premijska mobilna telefona sta že na voljo tudi v jutranji zlati barvi.