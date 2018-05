Kako je znani slovenski filmar ušel indijskemu kriminalnemu podzemlju

Norijo okoli kriptovalut, ki je zajela Slovenijo, bo kmalu predstavil dokumentarni film Crypto Nation Slovenia, ki nastaja v produkciji podjetja Fixmedia. Tega vodi Jure Kreft, ki se ga številni spomnijo po vlogi tabornika v filmu Gremo mi po svoje. Fixmedia je v zadnjih letih zabeležila precej poslovnih uspehov, zaradi česar je postala tarča mednarodne kriminalne združbe iz Indije. Jure Kreft je ekskluzivno za Siol.net razkril zgodbo o tem, kako se je zapletel z indijskimi prevaranti in jim tudi ušel.

Kdo je Jure Kreft in kaj dela?

24-letni Jure Kreft je zaslovel z vlogo skuštranega tabornika Zaspanca v filmih Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje 2, leta 2015 pa je ustanovil podjetje Fixmedia, ki se ukvarja s produkcijo videovsebin.

Fixmedia ne posluje le z domačimi, temveč tudi s tujimi naročniki. Njihov največji uspeh je sodelovanje z nemško založbo Rokus Klett, za katero snemajo vsebine za šolski učbenik Maximal in za katere so bili tudi nagrajeni.

Lani so sklenili sodelovanje z Googlom, ki Fixmedii omogoča, da je spletna stran podjetja na iskalniku Google izpostavljena tudi v tujini, in ne le v Sloveniji.

"Marsikdo sploh ne ve, kaj vse se dogaja v ozadju slovenske kriptoscene"

Trenutno najpomembnejši projekt Fixmedie je snemanje dokumentarnega filma o področju kriptovalut in blockchaina (tehnologije veriženja podatkovnih blokov) v Sloveniji z naslovom Crypto Nation Slovenia.

Film bo med drugim predstavil ozadje hekerskega napada na ljubljansko podjetje Nicehash, ki javnosti še ni znano, ponudil vpogled v življenje slovenskih "rudarjev" kriptovalut, razkril, kako Pošta Slovenije nevede dostavlja drogo, za katero so naročniki plačali s kriptovalutami, in pokazal, kako je nastajalo obeležje tehnologiji blockchain v Kranju, prvo tovrstno na svetu.

Šaljivi prvi napovednik filma Crypto Nation Slovenia, pri katerem je sodeloval znani japonski "jodlar" Takeo Ishii:

V Fixmedii so prepričani, da bo film Crypto Nation Slovenia posnet na tehnično dovolj visoki ravni, da bo privlačen tudi za največje spletne ponudnike videa na zahtevo, kot sta Netflix in HBO. Podjetje sredstva za dokončanje produkcije filma sicer zbira tudi s pomočjo donatorjev, ki lahko prispevajo kriptovaluti bitcoin in ethereum.

Mednarodna prepoznavnost Fixmedie je prinesla "odlično" poslovno priložnost

Jure Kreft je ekskluzivno za Siol.net razkril tudi zgodbo o tem, kako bi skoraj nasedel indijskim prevarantom, ki so ga pod pretvezo odlične poslovne priložnosti na zelo sofisticiran način pred nekaj meseci skoraj spravili v hude težave.

"Naša spletna stran ima veliko obiska iz Indije. Ko je marca stik z nami navezalo tamkajšnje produkcijsko podjetje, ki je želelo snemati v Sloveniji, ni bil presenečen nihče," je začetek komunikacije z Indijci opisal Kreft.

Prvo e-pošto sporočilo, ki so ga od Indijcev prejeli v podjetju Fixmedia. Kreft je pripomnil, da so precej slabo govorili angleško in da so imeli zaradi tega precej težav pri komunikaciji. Foto: Jure Kreft

Plačali so mu letalsko vozovnico in hotel s petimi zvezdicami

"Predlagali so, naj pridem kar v Delhi (prestolnico Indije, op. p.), da se dogovorimo o vseh podrobnostih. Res so mi kupili letalsko vozovnico in mi rezervirali nastanitev v hotelu Radisson Blu s petimi zvezdicami. Meni, mlademu hiperaktivnemu avanturistu, se je to seveda zdelo genialno in kljub opozorilom prijateljev, naj bom pazljiv, sem tudi res odšel v Indijo," pravi Kreft.

Indijski producent je Krefta pred prihodom v Delhi sicer prosil le za garantno pismo, ki bi njegovim sodelavcem, ti bi v Slovenijo prišli na ogled lokacije snemanja, olajšal pridobitev vizuma za vstop v državo pri slovenskem veleposlaništvu, in pomoč pri morebitnih zapletih pri pridobivanju vizumov. Kreft se je strinjal.

Ko na vrata potrkajo Indijci ... :D Kriminalka, ki se je napisala kar sama. Objavil/a Fixmedia dne 22. maj 2018

"Nosili so me po rokah ter mi ponujali več kot le hrano in pijačo"

Kreft pravi, da so ga ob prihodu v Indijo njegovi bodoči poslovni partnerji na prvi skupni večerji častili kot kralja. "Ponudili so mi celo prostitutko, seveda sem jo zavrnil," je v smehu dejal Kreft. Zmotilo ga je sicer, da se med približno petimi urami druženja skoraj niso pogovarjali o poslu, zaradi česar je pravzaprav prišel v Indijo.

"Jaz sem želel razpravljati o tem, kako bomo delali, oni pa so ves čas govorili, da se bomo najprej družili. Nekaj govora o projektu, pri nas so želeli snemati film, je bilo, ampak ne prav veliko," je svoje prve sume opisal Kreft.

Na večerji z indijskimi gostitelji. Jure Kreft nam je pojasnil, da je kakovost slike slaba zato, ker je prvi dan izleta v Indijo snemal z zelo poceni turškim pametnim telefonom. Kupil ga je po tem, ko je po prihodu v Istanbul, tam je prestopil na letalo za Delhi, po nesreči razbil svojega prejšnjega. V Indiji je nato kupil boljšega. Foto: Jure Kreft

Pojasnil je, da je svojemu indijskemu stiku vendarle "težil" tako dolgo, da mu je naslednje jutro poslal osnutek pogodbe. "Bil je res čuden," se spominja.

"Aha, vi ste tisti, ki je jamčil za prevarante"

Indijski filmar je Krefta tudi prosil, naj pokliče na slovensko veleposlaništvo v Indiji in preveri, ali bo z vizumi za njegove sodelavce, ki bi sodelovali pri projektu v Sloveniji, vse v redu.

Kreft je to res storil in ob klicu na veleposlaništvo doživel šok. Na drugi strani slušalke so mu namreč pojasnili, da je v svojem garantnem pismu, s katerim je Indijcem poskusil pomagati pri pridobitvi vizuma za Slovenijo, v resnici jamčil za osebe s ponarejenimi potnimi listi.

Zajela ga je panika - njegovi indijski poslovni partnerji očitno niso bili to, za kar so se izdajali. Začel je razmišljati o tem, kako bi čim hitreje zapustil Indijo, je pojasnil.

"Ko so mi na veleposlaništvu razodeli zelo pomembne informacije o mojih indijskih gostiteljih, sem poklica prijatelje v Slovenijo. Skupaj smo se odločili, da se moram glede na to, da mi lažejo v obraz, tudi jaz zlagati nazaj. Preprosto nisem mogel kar priti do njega (poslovnega "partnerja", op. p.) in mu v obraz očitati, da je kriminalec," je svojo stisko v Delhiju opisal Kreft. Foto: Jure Kreft

Razmišljal je, da bi si obril glavo, da ga ne bi več prepoznali

Kreft je svojemu indijskemu stiku po hitrem postopku natvezil, da je njegova mama pristala v bolnišnici in da se mora najprej pomiriti v hotelski sobi, nato pa bosta projekt še isti večer načrtovala naprej. Vizumov na veleposlaništvu še niso obdelali, ker je bila v Sloveniji ravno velika noč, si je izmislil. "Še sreča, da je tip nasedel," je dejal Kreft.

V resnici je že kupil letalsko vozovnico do Berlina in po hitrem postopku zapustil hotel. "Strah me je bilo vsega. Kaj če so bili delavci v hotelu sodelavci teh ljudi? Kaj če so bili z njimi povezani tudi taksisti? Prisežem, da sem pred sabo že imel brivnik in sem resno razmišljal, da si obrijem glavo, da me ne bi spoznali."

Čeprav je bil zaskrbljen, se Kreft do letališča vseeno ni odpravil na vrat na nos, temveč je tja odšel po daljši poti, da bi si spotoma še ogledal mestni vrvež Delhija. Vseeno pravi, da se je res varnega počutil šele, ko je končno vstopil v vagon podzemne železnice, ki vozi do letališča. Foto: Jure Kreft

"Vi ste v redu, ampak vaši prijatelji so pa prevaranti"

Ko je Kreft po dolgem letu prek indijskega Bangaloreja in Pariza prispel v Berlin, kjer ima prijatelje, je svojemu nesojenemu poslovnemu partnerju v Indiji sporočil, da je pri pridobivanju vizumov za vstop v Slovenijo prišlo do zapletov.

"Svojemu gostitelju v Indiji sem napisal sporočilo, da so bili potni listi ponarejeni in da so ga njegovi sodelavci verjetno prinesli naokoli. Pihnil sem mu tudi na dušo, češ da vem, da je on pošten in super človek ter da naj lepo pozdravi svoje prijatelje, s katerimi smo se srečali v Indiji."

Ko je prispel v Berlin (na levi strani fotografije televizijski stolp ali "Fernsehturm" v bližini trga Alexanderplatz), se je Kreftu od srca odvalila skala. Foto: Jure Kreft

"Mislili so, da pri nas v Sloveniji vse deluje bolj po domače"

Z Indijci se Kreft nato ni več slišal, ne ve pa tudi, kaj točno so v resnici želeli od njega. Na veleposlaništvu so mu dejali, da je bil najverjetneje klasična žrtev prevare, pri kateri goljufi računajo na to, da jim bo žrtev določene ljudi pomagala spraviti v Evropo, in za to ustvarijo celotno zgodbo.

"Moja razlaga je, da so oni mislili, da pridobitev vizumov pri nas deluje malo bolj po domače in da morda nihče ne bo pregledal njihovih dokumentov, če jaz slovenskemu veleposlaništvu v Delhiju zatrdim, da so to res super osebe," je ugibal Kreft.

Danes se mu celotna dogodivščina zdi kot nore sanje, je še dejal za Siol.net. Prepričan je sicer, da ni bil edina žrtev indijskih prevarantov, saj so iz nerodne pogodbe, ki so mu jo poslali, ko je bil še v Delhiju, pozabili izbrisati podatke podatke podjetij iz Latvije in Avstrije.

