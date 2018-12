Kako je Instagram mnogim pokvaril praznike

Pričakovali so preizkus, dobili so poplavo kritik in jeze. Instagram zdaj pravi, da je "novo funkcionalnost" prejel preširok krog preizkusnih uporabnikov.

Foto: Thinkstock

Želeli so preizkusiti, kako bi se obneslo, če bi dozdajšnji način pregledovanja objav na družbenem omrežju Instagram (drsenje po zaslonu gor in dol) nadomestili s takšnim, kot je pri Instagramovih Zgodbah (Stories), torej z drsenjem po zaslonu levo in desno.

Pri nekaterih uporabnikih so zato poskusno uvedli to spremembo, a ker jih je zasul cunami kritik, jeze, sovraštva, negodovanja in ogorčenja, so zdaj podali uradno izjavo, da so spremembo pomotoma uveljavili pri preširokem krogu uporabnikov (oziroma v tem primeru poskusnih zajčkov).

Verjetno so nam želeli še odločneje vsiliti svoje oglase

Na portalu GSMArena so Instagramovo spremembo opisali kot darilo, ki bo uničilo praznike. Buren odziv uporabnikov je bil očiten dokaz, da osem let dolg sistem premikanja po časovnici Instagramovih objav zagotovo ni nekaj, čemur bi se bili pripravljeni odpovedati.

"Šlo je za zelo majhen poskus, ki se je razširil bolj, kot smo pričakovali," se je s pepelom posul prvi mož Instagrama Adam Mosseri, medtem ko so navigacijo po objavah ekspresno vrnili v prvotno stanje.

Med številnimi učinki te močno nezaželene spremembe je, da ni več mogoče hitro preskočiti objav, ki uporabniku niso zanimive. Niti oglasov torej ni več mogoče prevrteti tako hitro, kot to omogoča zdajšnji sistem.

Foto: Instagram/Getty Images

Preizkušajo meje našega potrpljenja

Še vedno pa so številni uporabniki nezadovoljni, ker je Instagram pred časom ukinil kronološko zaporedje objav in ga nadomestil s svojo logiko, ki uporabnikom priljubljenega kronološkega zaporedja ne ponuja več niti kot možnosti.

A očitno si oni in drugi programerji še vedno lahko privoščijo takšne preizkuse, ko spremembo kar pošljejo v javnost, čeprav vsebuje nekaj, česar ne maramo, ali celo nekaj, kar ne dela pravilno. Očitno jim še nismo dovolj jasno dopovedali, da nimamo vedno časa, volje in živcev, da bi bili njihovi brezplačni preizkuševalci.