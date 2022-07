Internet, televizija, telefonija – kako izbrati pravi paket zase?

Oglasno sporočilo

Potrošniki v ponudbi storitev iščejo takšne, ki jih lahko prilagajajo željam in vsakodnevnim potrebam. Prav osvobajajoče je, če si lahko uredimo nabor televizijskih programov in zakupimo le storitve interneta ali telefonije, ki jih bomo zares potrebovali.

V prispevku boste izvedeli, na kaj moramo biti pozorni, ko se odločamo o nakupu mobilnega paketa oziroma paketa interneta, televizije in telefonije. Razkrivamo tudi, do kolikšne mere so T-2 paketi prilagodljivi ter kako storitve izberemo in prilagodimo lastnim potrebam.

Preden izberemo storitev zase, se moramo vprašati, kaj in v kolikšni meri potrebujemo ter kakšne so naše želje glede interneta, televizije in telefonije.

Kaj si želim od interneta?

Tisti, ki nujno potrebujete brezžični internet za osebno ali poslovno rabo, se zagotovo sprašujete: "Kako hiter internet potrebujem?" Ob vsakodnevni uporabi je hitrost interneta pomembna, a se potreba po hitrejšem internetu lahko pojavi čez noč. Zato imajo različni T-2 paketi (NET+MOBIL, T3 in T4) možnost nadgradnje internetne hitrosti na optičnem omrežju (do 1000/100 Mbit/s) ali na xDSL omrežju (do 60/25 Mbit/s).

Če prosti čas raje kot na spletu preživljamo v dobri družbi, ob listanju revij, časopisov ali ob branju knjig in ne potrebujemo interneta, imamo na voljo paket TV + TEL, s katerim zaradi bogate izbire vsebin na televiziji in stacionarnega telefona za brezskrbne pogovore ne bomo prikrajšani.

Hitrost interneta je izjemno pomembna za brskanje po spletu.

Kaj si želim od televizije?

Če vaš kavč in televizija samevata, je za vas paket NET + MOBIL, ki ponuja visoko zmogljiv internet in vsebuje najobsežnejši mobilni paket Oranžni Maxi za brezskrbne telefonske pogovore.

Ljubitelji televizije, pozor! Programska shema v T-2 prilagodljivih paketih je sestavljena po vaših željah, lahko jo še dopolnimo z dodatnimi programskimi paketi.

Če sta brezžični internet in televizija visoko na seznamu prioritet, naj vam bo v pomoč primerjalnik programskih shem, med T-2 paketi izberite med dvema:

Hiter in zanesljiv internet z možnostjo izbire TV-programov boste dobili v paketu T3. Za vas je primeren, če ne potrebujete mobilne naročnine, ki jo lahko naknadno vključite!

boste dobili v Za vas je primeren, če ne potrebujete mobilne naročnine, ki jo lahko naknadno vključite! Najzahtevnejšim uporabnikom se ponuja zmagovalna kombinacija paketa T4. Ima zanesljiv internet in dostop do televizijskega priključka (izberete programsko shemo ali nabor TV-programskih paketov); paket obsega stacionarno in mobilno telefonijo z možnostjo preoblikovanja v dve mobilni naročnini.

Izberite televizijske programe po svoji meri.

Kaj si želim od telefonije?

Od tega, kako pomemben je telefon v vašem življenju in kako pogosto ga uporabljate, je odvisna izbira mobilnega paketa. Pri T-2 so po meri uporabnika oblikovani Oranžni mobilni paketi, pri katerih plačujete za mobilne storitve, ki jih uporabljate.

Mobilni paket je vključen v prilagodljivi paket NET + MOBIL. Odlična rešitev za vse, ki potrebujejo dve mobilni telefonski številki, je na voljo v paketu T4; dve mobilni številki s paketom Mini lahko po potrebi tudi nadgradite na Midi ali Maxi.

Ali potrebujem prostor v oblaku?

Dokumente, fotografije, glasbo, video- ali avdioposnetke imamo lahko varno shranjene na domačem računalniku ali zunanjem disku, a dostopa do njih nimamo vedno. Zato je smotrno razmisliti o virtualnem hranjenju podatkov v oblaku, do katerega dostopamo kadarkoli prek telefona, tablice, računalnika ali televizije.

Shramba v oblaku je priročna in priljubljena rešitev, saj so podatki na varnem strežniku in hitro dostopni.

Shramba v oblaku T-2 Horizont uporabnikom omogoča: varen način shranjevanja različnih datotek;

izkoriščanje prostora v oblaku za snemanje različnih TV-vsebin s snemalnikom in

za hrambo elektronske pošte;

varnostno kopiranje datotek, fotografij in posnetkov z mobilnega telefona ali računalnika.

Dragoceni podatki in spomini bodo vedno na varnem. V paketih T-2 NET+MOBIL, T3, T4, Oranžni Optimum in Oranžni Diamant je storitev Horizont vključena, prostor za shranjevanje vsebin lahko kadarkoli povečate kar do 1 TB.

Kakršen paket si (za)želim, takega dobim!

Prednosti prilagodljivih paketov so vedno na strani posameznika in njegovih potreb glede telefoniranja, uporabe interneta ali gledanja televizije.

T-2 paketi imajo številne prednosti: ob širokem naboru dodatnih storitev in

brezplačnem priklopu brez stroškov priključnine ter

prenosu obstoječe telefonske številke je pomembno, da so

vse storitve obračunane na enem računu.

Uporabniku je na voljo tehnična podpora in

možnost osebnega stika pri reševanju zagat glede izbire prilagodljivega paketa. Pri T-2 operaterju bodo vaše želje vedno sprejeli sproščeno in prilagodljivo.

