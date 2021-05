Kako hiter in zanesljiv je podatkovni prenos pri vašem mobilnem operaterju?

Kako določimo najboljše mobilno omrežje? Kolikor ljudi, toliko je mnenj, a meritve so lahko pomembno in merodajno vodilo.

Kako določimo najboljše mobilno omrežje? Kolikor ljudi, toliko je mnenj, a meritve so lahko pomembno in merodajno vodilo. Foto: Thinkstock

Družba Opensignal, ki ima med drugim istoimensko aplikacijo za merjenje hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa (in tudi nekoliko preprostejšo aplikacijo Meteor, ki opravlja isto poslanstvo), je aprila prvič poročala o meritvah slovenskih mobilnih omrežij. Njihove meritve zajemajo 90-dnevno obdobje lanskega decembra ter letošnjega januarja in februarja.

Preizkusi posnemajo običajne okoliščine rabe

Njihove meritve so specifične po tem, da ne merijo povezav do določenih testnih strežnikov, temveč, kot pojasnjujejo v opisu svoje metodologije, zajemajo povsem običajne primere rabe. Ob tem upoštevajo tudi, da je velik del rabe mobilnega interneta v notranjih prostorih, kjer je izziv pokritosti signala in zagotavljanja kakovostne mobilne storitve še večji.

Zaradi pandemije in posledičnih sprememb načina življenja preživljajo vse generacije (še) več časa ob pametnih telefonih, tablicah in računalnikih, kar je povečalo zahteve in pričakovanja uporabnikov glede kakovostne in zanesljive mobilne podatkovne povezave.

Zbirajo podatke mnogih uporabniških naprav z omenjenima mobilnima aplikacijama, a tudi svojih preizkusov, kar natančno pojasnjujejo v opisu svoje metodologije. Med drugim izločajo podatkovne meritve med pogovorom, ker dajejo neobičajne rezultate, prav tako nenavadno visoke in nizke rezultate, kar je tudi sicer običajna praksa statističnega uravnovešanja. Ne štejejo niti gostujoči uporabniki niti uporabniki navideznih mobilnih operaterjev (npr. Izi, Hot, Bob …), ker za njih morda veljajo drugačni parametri kakovosti storitve kot za uporabnike matičnega omrežja.

Imamo ljudi, in teh ni malo, ki si življenje brez mobilnega interneta zelo težko predstavljajo. Foto: Getty Images

Pri hitrostih jasen zmagovalec

Pri družbi Opensignal tako ugotavljajo, da so hitrosti prenosa do uporabnika pri operaterjih A1 in T-2 približno enake in se gibljejo pri 25 megabitih v sekundi. Za tretjino hitrejši je izmerjeni prenos v omrežju Telemacha, največje hitrosti, prek 40 megabitov v sekundi, so izmerili pri uporabnikih Telekoma Slovenije.

Pri hitrostih v smeri do uporabnika je prednost zmagovalca očitna. Foto: Opensignal Zmagovalec v smeri do uporabnika je po teh meritvah prekosil tekmece tudi v obratni smeri – Opensignal navaja, da je prednost okrog ene četrtine.

Tudi v smeri od uporabnika ima zmagovalec prepričljivo največjo povprečno hitrost mobilnega podatkovnega prenosa. Foto: Opensignal

Pri pretočnem videu trije odlični (četrtemu je ušlo za las)

Precej manjše razlike so pri izkušnji predvajanja pretočnega videa, kjer so trije od štirih slovenskih mobilnih operaterjev priborili po več kot 75 točk in s tem oceno odlično (Telemachu je zmanjkala samo dobra točka).

Pri kakovosti predvajanja pretočnega videa imajo trije slovenski mobilni operaterji oceno odlično, četrti pa je tik pod letvico. Foto: Opensignal Ocene podeljujejo na podlagi ocen uporabnikov, ki spremljajo javno dostopne videoposnetke različnih ločljivosti in kakovosti pri največjih svetovnih ponudnikih videovsebin.

Pri mobilnih igrah sta na vrhu izenačena dva

Posebna kategorija meritev je izkušnja mobilnih iger – najmanj motenj so zaznali v omrežjih T-2 in Telekoma Slovenije, ki se z več kot 75 točkami (a manj kot 85) vsak ponašata z oceno dobro. Od preostalih dveh slovenskih mobilnih operaterjev se je tej oceni bolj približal A1.

Interaktivne mobilne igre so močno odvisne od kakovostne in zanesljive podatkovne povezave. Foto: Opensignal V tej kategoriji se zlasti posvečajo mobilnim igram, kjer sočasno igra več ljudi – parametri, kot sta latenca in izguba podatkovnih paketov, najbolj vplivajo na uporabniško izkušnjo.

Tudi pri govornih aplikacijah dva na najvišji stopnički

Tudi pri izkušnji govornih aplikacij, kot so WhatsApp, Skype ali Viber, si T-2 in Telekom Slovenije delita lovoriko.

Pri uporabi govornih aplikacij (Viber, Skype, WhatsApp ...) ni večjih razlik v uporabniški izkušnji in zadovoljstvu med uporabniki slovenskih mobilnih omrežij. Foto: Opensignal

Oceno dobro (od 80 do 87 točk) ima tudi Telemach, kar pomeni, da so uporabniki pri vseh treh zadovoljni, četudi občasno nekateri zaznavajo manjše kakovostne motnje.

Pri razpoložljivosti 4G največji razpon

Toda T-2 občutno zaostaja pri kategoriji razpoložljivosti 4G, kjer družba Opensignal uvršča na najvišjo stopničko Telekom Slovenije in Telemach. Razpoložljivost je dejavnik, pri katerem upoštevajo tako delež časa, ki ga uporabniki mobilnega operaterja preživijo na omrežju 4G, kot tudi pokritost s signalom 4G.

Med slovenskimi mobilnimi operaterji so res velike razlike v pokritosti s signalom lastnega mobilnega omrežja četrte generacije (4G). Foto: Opensignal Ravno pri pokritosti s signalom 4G ugotavljajo, da zmaguje Telekom Slovenije z naskokom, pri deležu časa, ko so uporabniki mobilnega operaterja prijavljeni v omrežje 4G, pa je Telekom Slovenije poravnan z Telemachom, so med drugim pokazali rezultati.

Meritve nazorno prikazujejo, da so slovenski uporabniki mobilne telefonije vseskozi prijavljeni v omrežje četrte generacije (4G/LTE). Foto: Opensignal Prav vsi mobilni operaterji, ne samo v Sloveniji, ugotavljajo, da je pandemija močno povečala obseg mobilnega podatkovnega prenosa – seveda, saj so službe, izobraževanja in marsikaj drugega v hipu pristale v virtualnem svetu, ki je odvisen od zanesljivih mobilnih širokopasovnih povezav.