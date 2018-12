Kako bi zareza na telefonih lahko spravila Apple na zatožno klop

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S premišljeno izbiro delno črnega ozadja na oglaševalskih in predstavitvenih gradivih je Apple zvito skril zarezo na vrhu zaslona ter štel pike in ločljivost zaslona, kot da je ne bi bilo, navajata prvopodpisana tožnika. Foto: Reuters

V Kaliforniji se bo moral Apple zagovarjati na očitke skupinske tožbe, kjer mu očitajo, da na pametnih telefonih Apple X in novejših zaradi zareze (notch) število pik in uporabna velikost zaslona nista enaka tistemu, kar oglašuje.

Prvopodpisana tožnika Christian Sponchiado in Courtney Davis iz severne Kalifornije Applu očitata lažno oziroma netočno oglaševanje pametnih telefonov iPhone X, iPhone XS in iPhone XS Max. Sporna je navedba, da je na sprednji strani zaslon, kajti v zgornjem delu zaslona je zareza (notch), kjer domujeta sprednja kamera in senzorji za razpoznavo obraza.

Iz istega razloga so, tako trdijo tožniki, netočne tudi navedbe o ločljivosti zaslona in število pik na zaslonu. Zaradi zareze je v resnici za približno desetino manj pik, tudi diagonala je v resnici zato manjša, navajajo v tožbi, podkrepljeni z natančnimi meritvami in številkami. Nekaj pik se izgubi, še piše v tožbi, tudi na račun zaobljenih vogalov.

Oglas zvito prikriva zarezo

Nadalje očitajo Applu, da je s spretno izbiro ozadja v oglasnih gradivih, ozadje je namreč popolnoma črno, prikril zarezo, ki pravzaprav ni aktivni del zaslona. S tem naj bi nezakonito in nepošteno zavajali kupce glede lastnosti zaslona, zaradi česar zahtevajo prekinitev tega nepoštenega oglaševanja.

Slika pa nesporno dokazuje, da iz oglasa res ni mogoče videti ali sklepati, da imajo omenjeni modeli pametnih telefonov iPhone zarezo. Tudi na to se sklicujeta prvopodpisana tožnika, češ da oglasi namigujejo, da zareze sploh ni.

Za vse, kot jim pravijo, zavedene kupce, zahtevajo, kakopak, tudi primerno denarno odškodnino.

Kar je preveč, je preveč

Ali bo Apple dobil lekcijo o poštenem oglaševanju ali ne, v tem trenutku ni mogoče napovedati, ker še ne vemo, ali bo tožba uspešna ali ne.

Vsekakor pa je to marketinškim gurujem še en dokaz, da uporabniki ne bomo nekritično sprejeli vsega, kar nam postrežejo.

Apple tožbe uradno še ni komentiral.