Kako astronavti v izraelski puščavi vadijo za življenje na Marsu #video

Pet moških in ena ženska so v začetku oktobra pričeli mesec dni dolgo vajo življenja na Marsu, poroča Al Jazeera. Astronavti testirajo tehnologijo in različne metode dela, ki bodo ključne za prvo človeško misijo na rdeči planet. Poleg testiranja najnovejših brezpilotnih letalnikov, vozil na sončni pogon in vesoljskih oblek, ki tehtajo po 50 kilogramov, je vseh šest astronavtov podvrženih tudi psihološkim študijam. Prostovoljce za eksperiment so izbrali glede na stroge kriterije, prihajajo pa iz Nemčije, Avstrije, Izraela, Nizozemske, Portugalske in Španije.

Na Mars do leta 2030

"To, kar delamo, je priprava za prvo misijo na Mars in to bo največje potovanje naše civilizacije. Menim, da je prvi človek, ki bo hodil po rdečem planetu, že rojen in mi mu bomo to potovanje omogočili," je za AFP komentiral vodja projekta Gernot Groemer. Ameriška agencija NASA sicer napoveduje, da bo prvi človek stopil na rdeči planet še v tem desetletju. Celoten projekt financira zasebna organizacija Avstrijski vesoljski forum, ki je v preteklosti izvedla že več podobnih preizkušenj tehnologije in ljudi.