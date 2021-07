Kaj pomeni sporočilo o varnosti, ki ga je v sredo dobil marsikdo

Google je v sredo, 28. julija, številnim imetnikom uporabniških računov Google poslal e-poštno sporočilo z naslovom Varnostna posodobitev za Drive. Kljub Googlovi razlagi smo prejeli več vprašanj, kaj to pravzaprav sploh pomeni, kaj natanko se spreminja in ali omenjena varnostna posodobitev zadeva vse uporabnike Googlovih storitev.

"V Drivu bo 13. septembra 2021 izvedena varnostna posodobitev, ki bo zagotovila varnejše deljenje datotek. Pri tej posodobitvi bodo spremenjene povezave, uporabljene za nekatere datoteke, pri čemer boste morda prejeli nove zahteve za dostop do nekaterih datotek. Dostop do teh datotek ne bo spremenjen za uporabnike, ki so si že ogledali te datoteke," v elektronskem sporočilu, ki so ga v sredo prejeli milijoni uporabnikov, obvešča Google.

Bistvo obvestila je, da Google spreminja način delovanja deljenja datotek, kot so dokumenti ali fotografije, prek oblaka Google Drive.

Uporabniki so lahko prek oblaka Drive datoteke do zdaj delili na dva načina: dostop do datoteke so lahko omogočili točno določenemu uporabniku (ali skupini uporabnikov) oziroma omogočili univerzalni dostop do datoteke tako, da je Google ustvaril spletno povezavo do nje. Kdorkoli je pridobil to spletno povezavo, pa četudi ga lastnik datoteke ni poznal, je nato lahko dostopal do datoteke.

Sprememba zadeva tudi nenavedene videoposnetke na YouTubu, torej tiste, ki niso objavljeni javno, a tudi niso zasebni, temveč je do njih mogoče dostopati zgolj prek neposredne povezave. Foto: Matic Tomšič

Težava je bila, da povezave do univerzalno dostopnih datotek niso ne zares javne in tudi ne zares zasebne. Čeprav je bilo to skoraj neverjetno, jih je bilo v teoriji mogoče celo uganiti. Google je to težavo za nove povezave rešil leta 2017 – od takrat jih generira nekoliko drugače in z dodatnim slojem varnosti. Toda povezave, ki so bile ustvarjene v preteklosti, po mnenju Googla še naprej predstavljajo potencialna varnostna tveganja.

Do 13. septembra letos bo Google vsem datotekam uporabnikov v oblaku Google Drive, za katere so bile pred letom 2017 ustvarjene povezave za dostop, te spremenil. To pomeni, da obstoječe povezave do teh datotek ne bodo več delovale. Še naprej pa bodo do njih sicer lahko dostopali tisti, ki so si jih v preteklosti oziroma pred spremembo že ogledali.

Foto: Matic Tomšič

Na naslovu drive.google.com/drive/update-files si lahko ogledate (foto zgoraj), katere vaše datoteke, shranjene v oblaku Google Drive, bo sprememba zadevala. S posameznih datotek lahko varnostno posodobitev tudi umaknete, vendar pa Google svetuje, da je to priporočljivo storiti le za datoteke, ki so objavljene javno (na primer v člankih, zapisih v spletnih dnevnikih ali na družbenih omrežjih).