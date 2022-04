Kaj početi za prvomajske praznike, če nas preseneti slabo vreme?

Oglasno sporočilo

Oglejte si serijo, ki je že dolgo na vašem seznamu želja

Ob pestrem vsakdanjiku vam pogosto zmanjka časa za sedenje v naslonjaču pred televizijskim sprejemnikom in za ogled nove epizode priljubljene serije. Pogosto se morda celo usedete na kavč in v nekaj minutah že sladko zaspite. Sivi in deževni dela prosti dnevi so tako kot nalašč za razvajanje na kavču v družbi junakov vaše najljubše serije. Le zakaj si ne bi privoščili kar nekaj delov naenkrat?

Priredite filmsko popoldne

Povabite nekaj prijateljev ali pa si v družinskem krogu oglejte film, ki ste ga zamudili v kinu. Pripravite še kakšen prigrizek, osvežilno pijačo in počutili se boste skoraj kot v kinematografu.

Popoldne ob igranju iger

Ste navdušeni nad igranjem iger, pa vam vedno zmanjka časa, da bi se vanje res poglobili? Med prazniki si lahko brez slabe vesti vzamete nekaj uric le zase in se potopite v fikcijski svet videoiger. Morda pa se vam pridružijo še prijatelji in priredite igralni turnir.

Vadba kot v fitnes centru

Če ste bolj aktivne narave in nekaj ur poležavanja na kavču nikakor ni za vas, zunaj pa lije kot iz škafa, tako da pomladni tek na prostem tudi odpade, vam svetujemo, da poskusite kakšno novo vadbo. V spletnih knjižnicah se najde vse. Pobrskajte malo in poglejte, kakšne nove vadbe so trenutno v trendu, ter jih preizkusite s predvajanjem na velikem ekranu.

Za odlično zabavo je potreben odličen televizor

Da boste lahko zares uživali v vsem zgoraj naštetem, vam na pomoč priskočijo novi televizorji Samsung NeoQLED 8K 2022, ki prinašajo izjemno izkušnjo resničnosti na ekranu.

Neo kvantni procesor 8K predstavlja napredno nadgradnjo slike 8K z umetno inteligenco. Ta uporabi podatke, ki jih ustvari 20 nevralnih omrežij za izdelavo podrobnejše ločljivosti 8K ne glede na kakovost izvirne slike. Ni pomembno, ali se boste odločili za kriminalko, animirano uspešnico ali športni prenos, podrobnosti so pomembne pri vseh naštetih. S temi televizorji vam res ne bo ušla prav nobena. Milijarda odtenkov natančnih barv s kvantnimi pikami v nano velikosti vam bo omogočila, da boste videli stoodstotni obseg barv v vsem, kar gledate, tudi v najsvetlejših prizorih. Tu pa je še tehnologija Quantum HDR 32x, ki prinaša vrhunsko temno in svetlo delovanje.

Za popolno izkušnjo je potreben tudi popoln zvok in tega prinaša Dolby Atmos®. Nov prostorski način razkrije vse podrobnosti z neprimerljivo razločnostjo in globino. Tehnologija samodejnega optimiziranja zvoka uporablja umetno inteligenco za optimizacijo zvoka na podlagi analize scen v resničnem času glede na njihovo vsebino. Tehnologija Object Tracking Sound Pro sledi dogajanju na zaslonu in prilagaja predvajanje na zvočnikih. S tem ustvari kar najbolj realističen zvok. Tudi funkcija SpaceFit zvok analizira ter okolje in zvok televizorja prilagaja idealnim postavkam. Tudi če boste ob vadbi že zelo zadihani, boste še vedno lahko slišali, kaj vam narekuje virtualni trener.

Ne glede na to, kakšna bo vaša izbira in kakšno bo vreme tokrat, izkušnja ob gledanju vsebin na televizorju NeoQLED 8K vas ne bo pustila ravnodušnih. Opozarjamo le, da se boste od televizorja težko odlepili, zato ne pozabite, da je tudi kakšna urica na prostem in brez ekrana lahko koristna.

Vi izberete svojo aktivnost na deževen dan, televizorji Samsung NeoQLED 8K pa bodo poskrbeli za nepozabno izkušnjo.



