Kaj nam bo Huawei pokazal v četrtek na svoji svetovni predstavitvi?

Serijo (še neobjavljenih) pametnih telefonov Huawei Mate 30 je doletela nehvaležna vloga prvih Huaweijevih mobilnih naprav po uvedbi ameriških omejitev poslovanja s Huaweijem, a Huawei ne odstopa od svoje ambiciozne časovnice. Pričakujemo pa (in upamo tudi), da to le ne bo edino, kar nam bo pokazal.

Nekako navadili smo se, da svojo paradno serijo pametnih telefonov Mate Huawei predstavlja sredi oktobra nekje v Evropi, še najraje v Münchnu.

A letos nas je presenetil z napovedjo, da se bo to zgodilo že en mesec prej.

Ko pa so Huawei doletele ameriške omejitve poslovanja, smo začeli sumiti, ali jim bo uspelo izpeljati to svojo napoved in smo se celo začeli spraševati, ali bi to imelo smisla.Toliko bolj, ko smo videli, kako je to vplivalo na novinca Huaweijeve sestrske blagovne znamke Honor.

Zmogljiv motor z nizkooktanskim gorivom

Ameriške "sankcije" imajo namreč za posledico, da Huawei za nove modele (in samo za nove modele) nima več dostopa do ameriške programske in strojne opreme.

Ali ste pripravljeni sami nameščati Googlove Zemljevide ali morda celo delati v kakšnem drugem sorodnem programu? Foto: Reuters

To zajema tudi Googlovo programje, kjer je morda še bolj kot dostop do Googlove nadgrajene različice sicer odprtokodnega operacijskega sistema Android, mnogim uporabnikom pomemben udoben dostop do Googlovih priljubljenih aplikacij, kot so Trgovina Play, Google Zemljevidi, aplikacije za Gmail, YouTube, Google Drive …

Niti Google sicer ni nadušen nad temi omejitvami, ker je Huawei (bil) njihov velik odjemalec, a zakone je treba spoštovati.

Čakali s(mo) – in nis(m)o dočakali

Vso poletje smo nekako pričakovali, ali bo le prišlo do nekega dogovora ali premika v Washingtonu, ki bi novim tridesetkam omogočilo vso programje, ki smo ga vajeni. Pa se to ni zgodilo.

Pred nekaj dnevi je Huawei (gotovo težkega srca) dokončno priznal, da bodo nove tridesetke predstavili brez Googlovih aplikacij in brez njihove različice operacijskega sistema Android.

Največja neznanka – Evropa

Za Huaweijevo prihodnost v svoji domovini in v ZDA to, resnici na ljubo, niti ni bil nek pretres: v ZDA že tako ali tako niso prisotni v maloprodaji, na Kitajskem pa je Google že tako ali tako na črni listi.

Toda za Evropo, katere del smo, to odpira mnoga vprašanja in dvome. Izkušeni uporabniki, ki imajo čas, voljo in znanje, dobro vedo, kako namestiti te aplikacije tudi, če niso prednameščene, nekako bodo poskrbeli tudi za popravke in nadgradnje, ki jih "necenzurirani" telefoni dobivajo skoraj samodejno.

Kakšna je cena udobja?

Vsekakor pa gre ne pričakovati, da je delež uporabnikov, ki so pripravljeni za ta dodatna opravila, visok. Prevedeno v za Huawei boleč jezik: še tako strojno odličen telefon (kar telefoni serije Huawei Mate 30 zagotovo bodo) ob pomanjkanju udobja, ki so ga vajeni s prejšnjih generacij, ne morejo pričakovati nekega večjega prodajnega uspeha v Evropi.

Huawei Mate 20 Pro je bil ob predstavitvi lani oktobra njihov najzmogljivejši pametni telefon. Naslednik, Mate 30 Pro bo imel zmogljivejše komponente, toda odsotnost udobja, ki ga prinaša Googlovo okolje Androida, bo marsikoga utegnilo odvrniti od novinca. Foto: Bojan Puhek

Tu je seveda še vprašanje cene – ali je sploh mogoče najti neko ceno, ki bo po eni strani odplačala ves razvoj in vse drage komponente, po drugi pa uporabnikom "poplačala" pripravljenost in trud za dodatno delo z nameščanjem aplikacij in zagotavljanjem varnosti.

Videli jih najbrž bomo, a dvomimo, da bomo izvedeli, kdaj bodo naprodaj

Zato se upamo trditi, da bomo v četrtek vsekakor videli nove tridesetke, verjetno nam jih bodo za minuto ali dve dali celo v roke, a močno dvomimo, da nam bodo zaupali, kakšne prodajne plane imajo z njimi v Evropi.

Upamo se tudi trditi, da bomo imeli trojček (standardni, zmogljivejši Pro in dostopnejši Lite), a tudi dizajnersko (da ne rečemo petično) različico s Porschejevim podpisom.

Obstoječi modeli niso ogroženi

Upamo se tudi trditi, da bo Huawei poskusil (na čim več načinov) pokazati, da lahko (pre)živi tudi brez Googla.

Trenutno najzmogljivejši Huaweijev pametni telefon je P30 Pro. Ali bo Mate 30 Pro brez Googlovega programja prepričljiv tekmec za večino uporabnikov? Foto: Bojan Puhek

Ne gre le za dve novi (barvni) različici trenutno najzmogljivejšega Huaweijevega telefona P30 Pro, ki so ju predstavili pred slabima dvema tednoma na sejmu IFA v Berlinu z običajno programsko zasedbo (kajti že pred 15. majem pridobljene ameriške licenca veljajo za vse različice in primerke obstoječih modelov), za kateri pričakujemo izvedeti kaj več o njuni prodaji.

Pri nosljivih napravah se je Huawei že poslovil od Googla

Tovrstna pričakovanja segajo predvsem na območje nosljivih naprav, kjer je Huawei že pokazal, da zmore sam, brez Googla.

Lanska Huaweijeva pametna ura Huawei Watch GT je povsem neodvisna od Googla in njegovega operacijskega sistema za nosljive naprave Android Wear. Foto: Srdjan Cvjetović

Lanska pametna ura Huawei Watch GT deluje s Huaweijevim lastnim operacijskim sistemom, ki je povsem neodvisen in ločen od Googlovega operacijskega sistema za nosljive naprave Android Wear. Spoznali smo jo in ugotovili njene pluse (predvsem bistveno daljša avtonomija in vzdržljivost akumulatorja) in minuse (predvsem še vedno omejen nabor aplikacij in številčnic), a letos res pričakujemo, da nas Huawei seznani z naslednjo generacijo, kjer bi plusi morali biti še močnejši, minusov pa vedno manj.

Plan B v pripravljenosti

S tem Huawei nakazuje možno smer tudi za naprej: zatrjujejo nam, da že imajo pripravljen svoj operacijski sistem za mobilne naprave, ki so ga poimenovali Harmony.

Ob tem so sicer tudi zelo jasno povedali, da želijo še naprej uporabljati Googlovo različico operacijskega sistema Android in vse Googlove aplikacije, če jim bo to ameriška vlada dovolila.

V prvi polovici avgusta je Huawei predstavil svoj operacijski sistem za mobilne naprave Harmony OS - a njegove implementacije še nismo videli. Foto: Reuters

In zakaj niso že zdaj dali svojega operacijskega sistema na tridesetke? Lahko za zdaj samo ugibamo.

Morda so upali, da bo do dogovora z ZDA prišlo (uporabniki gotovo so). Morda še niso prepričani, da je Harmony polnovredna zamenjava za Android (česar ne bo preprosto doseči predvsem zaradi obilja aplikacij in prilagoditev tretjih razvijalcev za Android). Morda samo niso imeli dovolj časa, da bi to namestili na tridesetke, ki bodo v nekaterih delih sveta najbrž kar kmalu šle v prodajo.

Pustimo se presenetiti

Huawei v tem trenutku zagotovo ni v idealnih razmerah. Zaradi ovir, ki so jih doletele, je ogroženo njihovo drugo mesto med proizvajalci pametnih telefonov po številu prodanih telefonov po vsem svetu.

Gotovo so pred njimi težki izzivi in mučne odločitve, zato bi jim lahko verjeli, če bi nam dejali, da raje gredo previdno, kot da bi se kakšna odločitev izkazala za zgrešeno.

Zato se v četrtek pustimo presenetiti in poglejmo, kaj bodo takrat povedali v bavarski prestolnici. Siol.net bo eden od maloštevilnih slovenskih medijev, ki bo takrat na prizorišču, zato lahko novosti pričakujete že kmalu po zaključku predstavitve.