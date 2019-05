Morilska voda in uničena življenja: eno najnevarnejših jezer v Evropi

Jezero, ki je požrlo reko, že s svojo barvo opozarja, da se v njem ne bi bilo pametno kopati. Foto: Reuters

Prebivalci vasi Geamana, ki je ležala v hribovju Apuseni v osrčju Romunije, od meje s Slovenijo pa bi bila danes oddaljena približno 500 kilometrov zračne razdalje, so leta 1977 od samega vrha romunske politike dobili poziv, da se morajo takoj izseliti.

Razlog za to je bil načrt za obsežno širitev bližnjega rudnika Roșia Poieni, ki leži na drugem največjem nahajališču bakrove rude v Evropi. Velik adut za okrepitev gospodarstva Romunije je bil zelo všeč diktatorju Nicolaeju Ceaușescuju.

Rudnik Rosia Poieni po nekaterih ocenah leži na okrog poldrugi milijardi ton bakrene rude. Foto: Wikimedia Commons

Vaščani, ki so zapustili svoje domove in se preselili v okoliške kraje, so za to prejeli vladno kompenzacijo, ki pa je bila veliko prenizka za dostojen nov začetek na drugi lokaciji. A večina od približno 400 gospodinjstev je morala oditi, saj se je odpadna voda iz rudnika Rosia Poieni že leta 1978 začela stekati v dolino, kjer je bila vas Geamana.

Voda je s seboj prinesla blato in mulj, ki sta bila onesnažena z bakrom ter celo vrsto zdravju ljudi in živali nevarnimi kemijskimi spojinami, kot je izredno strupen cianid, ki se uporablja pri izpiranju bakrove rude.

Kako je umetno jezero videti iz vesolja:

Zaradi širitve rudnika so se pod milim nebom znašle izpostavljene tudi žile rudnin, po katerih tečejo deževnica in potočki, ki se stekajo v dolino. Del jezera se je zaradi nasičenosti vode z bakrom in železom zato obarval rdeče.

V spodnjem desnem kotu fotografije je dobro opazen rdeč potok, ki se steka v jezero. Takšne barve je zato, ker so v vodi raztopljene najrazličnejše rudnine. Foto: Reuters

Vas Geamana je material, ki odteka iz rudnika, v zadnjih štirih desetletjih že skoraj povsem prekril.

Tako rekoč edini opomnik, da so pod na nekaterih mestih skoraj sto metri rudniških usedlin še vedno hiše, je zvonik pravoslavne cerkve, ki je nekdaj stala na svojem lastnem gričku:

Levo cerkev v vasi Geamana leta 1978 tik pred začetkom polnjenja doline z vodo iz rudnika bakra, desno leta 2014. Foto: Reuters

Po napovedih okoljevarstvenikov ne bo več trajalo dolgo, da bo dokončno izginil tudi zvonik. "Gladina" blata, mulja in drugih sedimentov, ki odtekajo iz rudnika, se vsako leto namreč dvigne za približno en meter.

Počasi bodo zaradi tega najverjetneje morala oditi tudi peščica prebivalcev Geamane, ki leta 1978 niso zapustili domov. Ker imajo hiše v nekoliko višjih legah, jih voda in rudniški odpadni material namreč še nista dosegla.

Jezero, ki prekriva nekdanjo vas Geamana, v Romuniji danes velja za vedno večjo okoljsko katastrofo. Njegova gladina namreč še vedno narašča, vplivi onesnaženja pa se že širijo tudi iz doline, v kateri je. Foto: Reuters

Jezero je zaradi onesnaženosti, ki se še vedno stopnjuje, tempirana ekološka bomba

Ker jezero ogroža tudi zalogo pitne vode v regiji, saj zdravju nevarne snovi pronicajo v podtalnico, je romunska vlada že v začetku desetletja pridobila oceno stroškov za čistilno akcijo, a razen tega, da so namestili nekaj lovilcev rudniške nesnage (na zgornji fotografiji), niso opravili še nič konkretnega.

Primer že od leta 2015 preiskuje tudi romunska protikorupcijska komisija, ker obstaja sum, da je uprava rudnika podkupila romunske politike, da so onesnaževanju preprosto pogledali skozi prste.

Kako je Geamana videti iz zraka - oglejte si posnetek z dronom:

