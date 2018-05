Je Ivanki Trump oče naredil veliko uslugo ali gre samo za naključje?

Kaj se je zgodilo med ZDA in ZTE

ZTE je eden največjih proizvajalcev telekomunikacijske opreme ne le na Kitajskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Za svoje naprave - pametne telefone in telekomunikacijske bazne postaje, na primer - je ZTE precej specifičnih sestavnih delov kupoval od ameriških tehnoloških podjetij.

Sodelovanje ZDA in Združenih držav Amerike se je zataknilo marca 2017, ko so v kitajskem podjetju priznali, da so svoje izdelke, ki so vsebovali tudi ameriški tehnologijo, prodajali Iranu in Severni Koreji.

ZTE je sprva prejel samo ogromno denarno kazen v vrednosti milijarde evrov, a je lahko še naprej posloval z ameriškimi podjetji. Toda ministrstvo za trgovino ZDA je nato ugotovilo, da se ZTE ni držal vseh določil prenovljenega sporazuma o sodelovanju, zato so udarili po mizi in ameriškim podjetjem 16. aprila letos za sedem let prepovedali prodajo česarkoli družbi ZTE.

Prepoved trgovanja ameriških podjetij z ZTE je močno ogrozila ne le 70.000 delovnih mest v kitajskem telekomunikacijskem gigantu, temveč tudi prihodke ameriških tehnoloških velikanov, kot sta Intel in Qualcomm, od katerih ZTE kupi ogromno mikročipov za svoje naprave. ZTE po nekaterih ocenah od ameriških podjetij dobi okrog 40 odstotkov materiala, ki ga potrebuje za svojo proizvodnjo. Foto: Reuters

Ta prepoved je ZTE povzročila hude težave, saj se podjetje zelo zanaša na reden dotok ameriških komponent. ZTE je v začetku maja oznanil, da prekinja večje poslovne operacije vključno s proizvodnjo naprav in trgovanje z delnicami. Zdelo se je, kot da se podjetju bliža konec.

Trump je situacijo nepričakovano obrnil za 180 stopinj

Nato pa je predsednik ZDA Donald Trump 13. maja na Twitterju napovedal, da s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom iščeta način, kako ZTE čim prej spraviti nazaj v igro, saj bi bilo v nasprotnem primeru na Kitajskem izgubljenih preveč delovnih mest.

"Ministrstvo za trgovino je dobilo ukaz, naj najde način, kako bomo to storili," je zapisal Trump:

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

Trump je sicer samo dober teden pred oznanilom, da bo v sodelovanju s kitajskim predsednikom pomagal podjetju ZTE, na Twitterju objavil zapis, v katerem je Kitajsko obtožil, da je na račun svojih zmag, kar zadeva trgovino z ZDA, postala preveč razvajena.

Zakaj je Trump pritisnil na ministrstvo za trgovino, naj razveljavi prepoved prodaje ameriških produktov podjetju ZTE, ni znano, je pa njegova odločitev zbegala tako republikance kot demokrate, so poročali ameriški mediji.

Povsem v nasprotju je tudi s stališčem ameriških obveščevalnih agencij, ki so pred časom opozarjale, da bi naprave znamke ZTE lahko vohunile za Američani.

Bela hiša je Trumpovo nenadno odločitev glede ZTE poskusila utemeljiti s pojasnilo, da "predsednikov tvit poudarja pomen svobodnih, poštenih, uravnoteženih ekonomskih, trgovinskih in investicijskih odnosov, ki so v obojestransko korist. Vlada je glede tega v stiku s Kitajsko med drugim v dvostranskih odnosih. Predsednik Trump pričakuje, da bo minister Ross uporabil neodvisno presojo v skladu z ustreznimi zakoni in regulacijami, da reši ukrep v zvezi z ZTE na osnovi dejstev." Pojasnilo omenja istega ministra za trgovino ZDA Wilburja Rossa, ki je aprila ZTE najstrožje obsodil zavajanja in podjetju zagrozil z najhujšimi posledicami ter jih tudi uresničil. Rossova dejanja so bila takrat sicer tudi povsem v skladu z ostrimi besedami Trumpa o trgovini s Kitajsko, ki da uničuje delovna mesta v ZDA. (sta) Foto: Reuters

Trump je svojo odločitev za odpravo prepovedi trgovanja s podjetjem ZTE razložil na Twitterju.

Podjetje bo moralo sprejeti višje varnostne standarde, v vodstvu podjetja se bo zgodilo nekaj menjav, padla bo še ena milijardna kazen, za povrh pa bo ZTE za svoje izdelke moral kupovati samo dele ameriškega porekla, je napovedal Trump.

Donald Trump je na Twitterju v svojem slogu zapisal tudi, da so bile za težave z ZDA krive vse prejšnje demokratske vlade in predvsem tudi administracija njegovega predhodnika Baracka Obame. Foto: Reuters

Trump z delanjem usluge podjetju ZTE morda tudi celo pomirja strasti med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, kar zadeva mednarodno trgovino. Državi si namreč že nekaj časa žugata s konkretnim povečanjem uvoznih dajatev.

Je v ozadju tudi kaj drugega, ne le interesi ZDA?

Nekateri ameriški mediji so v zadnjih dneh sicer namignili, da ima Donald Trump pri popuščanju Kitajcem morda tudi osebne interese.

V javnost je namreč prišla informacija, da je Trumpova hči Ivanka malo po tem, ko se je njen oče preselil v Belo hišo, na Kitajskem oddala več vlog za registracijo blagovnih znamk za svoje izdelke.

Hči predsednika ZDA Donalda Trumpa Ivanka Trump je sicer uslužbenka Bele hiše, tam je zaposlena kot svetovalka svojega očeta. Foto: Reuters

Nekaj njenih vlog je bilo odobrenih tik pred 13. majem, ko je Trump objavil tvit, v katerem je razkril sodelovanje s kitajskim predsednikom za oživitev trgovine s podjetjem ZTE, nekaj vlog pa je bilo odobrenih kmalu po tem datumu.

To sicer ni bilo prvič, da je Ivanka Trump na Kitajskem registrirala blagovne znamke za svoje izdelke (tekstil, kopalniška oprema), je pa po mnenju nekaterih političnih analitikov postopek tokrat stekel nenavadno hitro.

Blagovne znamke na Kitajskem bodo Ivanki Trump omogočale, da bo še naprej služila z izdelki, proizvedenimi in prodajanimi na Kitajskem, tamkajšnjim ponarejevalcem pa preprečevale (ali vsaj poskusile preprečiti), da bi služili na njen račun. Trumpova hči se s Kitajci sicer razume kar dobro: na fotografiji je v družbi kitajskega predsednika in njegove soproge. Foto: Reuters

Drugi pravijo, da je šlo verjetno za naključje, a da ni dvoma, da Ivanka Trump blagovne znamke na Kitajskem zaradi prepoznavnega priimka registrira hitreje kot drugi.

Namigovanj na morebitne osebne interese Donalda Trumpa je bilo sicer veliko že dan po njegovem tvitu o reševanju ZTE, ki ga je objavil 13. maja, ko se je razvedelo, da je Kitajska vlada tri dni prej odobrila 500-milijonsko posojilo razvijalcem indonezijskega zabaviščnega parka, ki bo nosil ime Trumpovega družinskega podjetja Trump Organization. Toliko denarja so projektu primaknile tudi kitajske banke.

