To je novi iPhone

Z manjšo zamudo, ki ji je botrovala pandemija covid-19, na trg prihajajo kar štirje novi pametni telefoni iPhone. To bodo majceni iPhone 12 Mini, vsestransko privlačni iPhone 12 ter elitna iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max. Vsi novi iPhoni bodo kot prvi telefoni znamke Apple omogočali povezavo z mobilnimi omrežji 5G. Hkrati bodo tudi najbolj neprijazni do novih kupcev iPhonov.

Štirim novim pametnim telefonom iPhone, ki jih je Apple zaradi spoštovanja epidemioloških ukrepov tokrat v veliki meri predstavil prek vnaprej posnetih videoposnetkov, je skupno to:

- nov procesor A14 Bionic, za katerega Apple trdi, da je do 50 odstotkov hitrejši od vseh drugih procesorjev za pametne telefone na trgu;

- nova malce manj elegantno zaobljena oblika, ki spominja na legendarni seriji iPhone 4 in 5;

- možnost povezave z mobilnimi omrežji pete generacije oziroma 5G.

Oblikovanje je letos nekoliko ostrejše, toda Apple se ni pretegnil. iPhone 12 Pro je v veliki meri zelo podoben lanskemu modelu. Foto: Apple

iPhone 12 Mini je, kot razkriva že njegovo ime, najmanjši od novincev in sicer diagonala njegovega zaslona počez meri zgolj 13,7 centimetra, kar pomeni, da ga lahko marsikdo prime med palec in kazalec.

iPhone 12 je letošnji "osnovni" iPhone in nekolikšna izboljšava glede na predhodnika iPhone 11, saj ima ob drugih prvinah (procesor, fotoaparat) precej boljši zaslon tipa OLED.

iPhone 12 Pro je manjši od letošnjih Applovih najbolj premijskih iPhonov, ki imata v primerjavi s klasičnim iPhone 12 še kakovostnejši zaslon in naprednejšo kamero s tremi objektivi.

iPhone 12 Pro Max je pametni telefon z največjo diagonalo zaslona, kar jih je do zdaj naredil Apple, saj počez meri kar 17 centimetrov. Gre sicer za isto napravo kot iPhone 12 Pro, a drugačnih dimenzij.

Pametna telefona iPhone 12 in iPhone 12 Pro bosta kupcem na voljo 23. oktobra, iPhone 12 Mini in iPhone 12 Pro Max pa 13. novembra. Foto: Apple

Letošnja vstopna modela, torej iPhone 12 Mini in iPhone 12, bosta na voljo v treh različicah glede na količino prostora za shranjevanje podatkov in sicer 64 GB, 128 GB in 256 GB.

Ponudba iPhone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max se medtem začne pri 128 GB in stopnjuje do 256 oziroma 512 GB.

Začetna cena iPhone 12 na evropskem trgu bo okrog 880 evrov (glede na podatke za nemški trg), kar je 80 evrov več kot lani za iPhone 11. Za iPhone 12 Pro bo treba odšteti najmanj 1.120 evrov, za iPhone 12 Pro Max pa 1.220 evrov. Sodeč po nemških bodo evropske cene za dražja modela novega iPhona tako rekoč nespremenjene.

Nič kaj "mini" medtem ne bo niti cena za iPhone 12 Mini - v Nemčiji najmanj 778 evrov.

Za novo kamero oziroma fotoaparat Apple, jasno, trdi, da mu na trgu trenutno ni para. Če res "poseka" Huawei P40 Pro+ ali najbolj nabriti Samsungov Note, bomo še videli, ko ga preizkusimo. Foto: Apple

Novi kupci iPhonov bodo morali zapraviti več



Če se cene novincev, v prvi vrsti iPhona 12, ki prinaša boljšo kakovost izdelave, zaslon OLED in povezljivost 5G, zaradi tega zdijo upravičene, pa bo marsikoga zagotovo zmotilo dejstvo, da v (višjo) ceno ne bo vštet polnilnik baterije.



Uresničila se je namreč napoved, da Apple novim pametnim telefonom ne bo več prilagal ne polnilnih adapterjev in ne slušalk. Kupiti jih bo treba posebej. Za lastnike prejšnjih generacij iPhonov to ob nakupu novega verjetno ne bo težava, novim kupcem iPhonov, ki bodo na to pozabili, pa odsotnost adapterja zagotovo ne bo všeč.

