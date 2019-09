iOS 13 prihaja 19. septembra

Točno en dan pred uradnim začetkom prodaje letošnjih Applovih novosti, predvsem novih pametnih telefonov iPhone 11, iPhone 11 Pro in iPhone 11 Pro Max bo Apple uradno objavil naslednjo veliko različico svojega operacijskega sistema iOS.

Trije letošnji in 11 starejših

Poleg omenjenih treh novih enajstk bodo iOS 13 lahko prevzeli še uporabniki pametnih telefonov iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus in iPhone SE ter sedme generacije naprav iPod touch.

Najstarejši iphone, ki bo svoj operacijski sistem lahko nadgradil na iOS 13, je tako iPhone 6s, ki je bil leta 2015, ko so ga predstavili, prvi Applov pametni telefon z dvema gigabajtoma pomnilnika – očitno jih iOS 13 potrebuje najmanj toliko za tekoče delovanje in predvajanje animacij.

Kdo dobi iPadOS?

Na zadnji dan tega meseca bo 11 modelov tablic, od tablice iPad Air 2, ki bo proti koncu leta stara že pet let , do najnovejšega iPad-a, katerega diagonala meri 10,2 palca (25,9 centimetra) (lahko) prejelo nov operacijski sistem iPadOS.

Operacijski sistem iPadOS je izpeljanka iOS-a, ki je še posebej prilagojena in optimirana za Applove tablice iPad in predvsem njegove večje zaslone glede na tiste pri iphonih.

Operacijski sistem iPadOS bo izpeljanka Applovega operacijskega sistema iOS za Applove mobilne naprave, ki bo optimiran za tablice iPad (na fotografiji) in predvsem njihove večje zaslone. Foto: Apple

Isti dan, torej 30. septembra, bo Apple objavil manjšo nadgradnjo operacijskega sistema iOS, ta bo nosila oznako iOS 13.1. Ta nadgradnja bo letošnjim novincem med iphoni prinesla izboljšave za prenos podatkov med dvema pametnima telefonoma iz družine iPhone 11, so še napovedali pri Applu.