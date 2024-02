Kupujete nov model telefona? To vas bo presenetilo.

Zadnja leta se je razvoj pametnih telefonov upočasnil, tako po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) razlik med lanskimi in letošnjimi modeli skoraj ni. Vrh lestvice še vedno krojita dve podjetji, le redko njuno prevlado zmoti kateri od premijskih modelov drugih znamk, so po potrošniškem testu pametnih telefonov sporočili iz ZPS.

Cene premijskih modelov, še posebej različic z večjimi pomnilniki, so, kot so zapisali v ZPS, že nekaj časa krepko čez 1000 evrov.

Pametni telefon mora brez večjih težav delovati dve do tri leta, v skrajnem primeru še kakšno leto ali dve več. Podjetja namreč po pojasnilih zveze zagotavljajo, da so njihovi izdelki vse bolj trajnostni. "A trajnost ne pomeni le robustne izdelave, temveč tudi možnost preprostega in poceni popravila, kjer pa napredka še ni, ter zagotavljanje nadgradenj in varnostnih popravkov," so dodali.

Podjetja namenjajo vse več časa uporabi recikliranih materialov, zadnji "modni krik" je, kot so zapisali v zvezi, recikliranje kobalta v baterijah, saj je material zaradi strupenosti in izkoriščanja otrok na slabem glasu.

Na ZPS so opozorili tudi na starejšo populacijo, ki ima običajno težave z uporabo pametnih telefonov. Kot so izpostavili, tudi starejši potrebujejo orodje za ustvarjanje in vzdrževanje skupnosti, izmenjavo digitalnih vsebin, v prvi vrsti fotografij in videoposnetkov, ter raznovrstne komunikacijske možnosti, ki jih zapoveduje digitalizacija družbe.

Pri izbiri pametnega telefona za starejše je pomembna velikost zaslona in predvsem možnost, da se ikone in besedilo na njem ustrezno povečajo. "Zaradi specifičnosti uporabnikov znajo biti odločilni možnost klica v sili z enim dotikom in robustno ter vzdržljivo ohišje," so med drugim zapisali na zvezi.

