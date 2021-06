Imate danes velike težave s telefonom? Niste edini.

Težavo s periodičnim sesuvanjem aplikacije Google in posledičnim javljanjem za mnoge uporabnike izredno motečega sporočila o napaki je pri večini uporabnikov po do zdaj znanih podatkih povzročila ena od treh preteklih posodobitev aplikacije Google.

Največ uporabnikov ima težave zaradi posodobitev 12.23.16.23.arm64 in 12.22.8.23.arm64, peščica pa tudi zaradi 12.24.7.29.arm64, ki pa je še v različici beta in so jo do zdaj prejeli le uporabniki, ki sodelujejo v Googlovem preizkusnem programu.

Tudi slovenski uporabniki so stran aplikacije Google na servisu Play Store danes zjutraj zasuli s pritožbami, da jim sesuvanje aplikacije onemogoča normalno uporabo pametnega telefona. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kako lahko zaustavimo prejemanje obvestila o sesutju aplikacije, dokler Google težave ne odpravi? Za zdaj se zdi, da so na voljo tri rešitve, a nobena ni optimalna:

- Google je enemu od uporabnikov na Twitterju priporočil tako imenovani "mehki reset" pametnega telefona. Gre za ponovni zagon naprave, ki ga aktiviramo s približno 30-sekundnim stiskom gumba za vklop. Treba je poudariti, da rešitev ne deluje pri vseh uporabnikih.

- Prikazovanje obvestila o sesutju aplikacije Google prekine odstranitev posodobitev in ponastavitev aplikacije Google na tovarniško različico. To storimo tako, da v nastavitvah v meniju z aplikacijami poiščemo Google in v oknu podatki v aplikaciji tapnemo meni s tremi pikami ter izberemo možnost Odstrani posodobitve. Ta pot sicer pomeni, da si boste morali v prihodnosti znova nastaviti Googlovega pomočnika.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

- Nekaterim uporabnikom je težavo uspelo začasno pomesti pod preprogo z izklopom obvestil za aplikacijo Google. To storimo tako, da v nastavitvah v meniju z aplikacijami poiščemo in odpremo Google, tapnemo obvestila in onemogočimo možnost Omogoči obvestila.