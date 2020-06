Huawei Y6p in MatePad T8 odlična partnerja v igranju mobilnih iger

Oglasno sporočilo

Razvoj mobilnih iger pa naj bodo prvoosebne, streljanje ali športne igre, gre v smeri izboljšav grafike in popolnejših doživetij. Če se torej občasno radi zamotite z mobilnimi igrami in iščete pametni telefon in tablični računalniki, ki vam bosta v tej vlogi najbolje služila, potem vam predlagamo Huawei Y6p in MatePad T8.

Video igre so pomemben del življenja slehernega človeka, saj preženejo dolgočasne trenutke in morda celo razbremenijo vsakodnevnih skrbi. Uživanje v njih pa je omejeno z zmogljivostjo, kakovostjo zaslonov in celo z obliko naprave. Nov pametni telefon Huawei Y6p in tablični računalnik Huawei MatePad T8 sta zato popolna pametna pripomočka, saj z vodilnimi funkcijami celovito podpirata vsa področja rabe, vključno z igranjem mobilnih iger.

Zmogljivost na prvem mestu

Tablični računalnik Huawei MatePad T8 je zasnovan za resno delo, a tudi za zabavo. Odlikuje ga sistem na čipu (procesor) z osmimi jedri, od katerih štiri zmogljivejša delujejo v taktu 2 GHz, štiri pa v 1,5 Ghz, kar drastično izboljša njegovo računalniško moč. Enako zmogljiv 8-jedrni procesor pa najdete tudi v pametnem telefonu Huawei Y6p, ki ga med drugim odlikuje tehnologija umetne inteligence za optimizacijo delovanja.

Velika baterija za nemoteno uživanje v igrah in na poti

Nenehna potreba po polnjenju baterije in posledično iskanju električnih vtičnic lahko uniči razpoloženje. Impresivna baterija kapacitete 5000 mAh zagotavlja do 32 ur predvajanja video posnetkov ali do 20 ur brskanja po spletu medtem, ko pametni telefon Huawei Y6p podatke prenaša preko mobilnega omrežja četrte generacije (LTE). Uporabniku pa je na voljo tehnologija varčevanja z energijo, ki v skrajnem primeru dopušča le uporabo najnujnejših aplikacij, s čimer močno podaljša avtonomijo delovanja. Tudi če je v njej samo še 5 % energije, lahko telefon deluje naslednjih 12 ur, tako da vam niti v skrajnih primerih ni treba skrbeti, da bi ostali odrezani od sodobnih komunikacijskih poti.

Prav tako impresivno baterijo pa najdete tudi v tabličnem računalniku Huawei MatePad T8. S kapaciteto 5100 mAh zagotavlja 12 ur neprekinjenega predvajanja video posnetkov ali do nezamisljivih 600 ur v stanja pripravljenosti z izključenim zaslonom.

Odlična vizualna izkušnja

V navideznih okoljih mobilnih iger je pomembno videti najmanjše podrobnosti, da je izkušnja igranja prava. Pametni telefon Huawei Y6p je zato opremljen z velikim 6,3-palčnim (16 cm) zaslonom z zarezo oblike kapljice vode. Huawei je optimalno stanjšal robove, da je razmerje med zaslonom in površino naprave naraslo na 88,4 odstotka. Robovi okoli zaslona 8-palčnega (20,32 cm) zaslona tabličnega računalnika Huawei MatePad T8 pa so debeli vsega 4,9 milimetra, 80 % razmerja pa tudi pri njem zagotavlja dovolj prostora za doživeto zabavo.

Navdušujoča izkušnja zvoka

Kakovost zvoka je za mobilno igranje ravno tako pomembna kot kakovostna slika na zaslonu. Pametni telefon Huawei Y6p je zato opremljen za rešitvijo, ki jakost zvoka po potrebi dvigne na 88 dB, kar je 1,6-krat več kot na standardnem pametnem telefonu. Z njeno pomočjo je Huawei našel popolno ravnovesje med glasnostjo in kakovostjo, saj telefon ustvarja nizke tone primerljive kakovosti prenosnih zvočnikov.

Popolna za strastne igričarje

Huawei je pametnemu telefonu Y6p namenil zadnjo različico sistema EMUI 10.1 narejenega na osnovi prosto kodne različice Androida s številnimi sistemskimi optimizacijami in intuitivnimi funkcijami za izboljšanje uporabniške izkušnje igranja mobilnih iger. Huaweiev EROFS dviguje hitrost branja podatkov s pomnilnika in njegov odzivni čas ter lahko zagotovi približno 2 GB več prostora kot drugi datotečni sistemi. Dovolj za tisoč fotografij ali petsto dodatnih glasbenih datotek.

Opremljen z istim sistemom tudi tablični računalnik Huawei MatePad T8 ponuja številne pametne funkcije. Prilagojen je hitremu odzivu naprave, temni način, narejen na podlagi Huaweievih raziskav uporabe naprav, pa nudi udobno branje. Na voljo je tudi revijalni prikaz, Morandi barvna paleta pa naredi uporabniški vmesnik bolj očarljiv in eleganten.

Y6p in MatePad T8 sta novi Huaweievi pametni napravi, ki ne zagotavljata le fantastičnih lastnosti svojih predhodnikov, temveč dajeta mnogo več. Narejeni sta, da nudita največje udobje uporabe in zagotavljata najboljšo kakovost po neverjetni ceni. Opremljena sta s tržnico AppGallery, ki je postala osrednje mesto za priljubljene lokalne in globalne aplikacije za uporabnike naprav Huaweia. V njej je tudi že 60 aplikacij slovenskega porekla, kmalu pa bodo na voljo tudi aplikacije naše največje banke NLB in aplikacija mBills.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.